https://ria.ru/20230125/memorial-1847409469.html

Под Будапештом отремонтировали мемориал советским воинам

Под Будапештом отремонтировали мемориал советским воинам - РИА Новости, 25.01.2023

Под Будапештом отремонтировали мемориал советским воинам

Мемориал, где похоронены более 600 советских воинов, погибших при освобождении Венгрии, открылся в Геделле под Будапештом после капитального ремонта,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:21

2023-01-25T18:21

2023-01-25T18:34

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ГЕДЕЛЛЕ (Венгрия), 25 янв - РИА Новости. Мемориал, где похоронены более 600 советских воинов, погибших при освобождении Венгрии, открылся в Геделле под Будапештом после капитального ремонта, проведенного российским посольством в конце 2022 года, передает корреспондент РИА Новости. Братское захоронение советских воинов расположено на городском кладбище Геделле, в центре него находится обелиск серого камня, увенчанный золотой звездой, с гербом Советского Союза, и мраморные таблицы с именами советских воинов. "В братской могиле покоится 631 человек, это советские воины, погибшие и умершие от ран в 1944-1945 годах. Благодаря архивной работе, проведенной представителями министерства обороны по военно-мемориальной работе в Венгрии, были установлены и увековечены на мемориальных плитах имена 576 советских воинов. 55 воинов по-прежнему покоятся как неизвестные. В ходе реконструкции были приведены в порядок территории захоронения, выполнены работы по шлифовке, очистке, окрашиванию и установлены памятные таблички", - сказал в ходе церемонии руководитель представительства Шерали Мамасолиев. Военный и военно-воздушный атташе Олег Смирнов отметил, что на территории Венгрии постоянно проводится реставрация советских воинских мемориалов, потому что "Россия продолжает заботиться о всех павших, где бы они ни были", а "правительство Венгрии, выполняя работу, в рамках договоренностей, дает такую возможность". "Это была освободительная война за освобождение Будапешта и всей Венгрии. Мы ценим увековечение памяти советских героев. Работу по уходу за памятниками не переоценить, в этом мы всегда будем с вами, потому что мы живем в одном мире. Вечная память павшим за Геделле и за Венгрию", - сказал председатель общества венгеро-российской культуры и дружбы, экс-посол Венгрии в России Дьердь Гиллиан. В церемонии открытия и возложения венков к обелиску приняли участие также представители посольств России и Белоруссии, директор школы при российском посольстве Алексей Аксенов и протоиерей прихода Сергия Радонежского в Будапеште Иоанн Кадар, который совершил чин церковного богослужения по погибшим.

https://ria.ru/20221121/budapesht-1833120880.html

https://ria.ru/20230117/godovschina-1845514408.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, венгрия, россия, будапешт, ссср