https://ria.ru/20230125/marinka-1847273635.html
Киев перебрасывает резервы в район Марьинки
Киев перебрасывает резервы в район Марьинки - РИА Новости, 25.01.2023
Киев перебрасывает резервы в район Марьинки
Киев продолжает перебрасывать резервы в район населенного пункта Марьинка, чтобы удержать его и избежать окружения Авдеевки, сообщил журналистам врио главы ДНР... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:14
2023-01-25T11:14
2023-01-25T12:12
в мире
киев
донецкая народная республика
денис пушилин
специальная военная операция на украине
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. Киев продолжает перебрасывать резервы в район населенного пункта Марьинка, чтобы удержать его и избежать окружения Авдеевки, сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.Рассказывая о перспективах освобождения Марьинки, Пушилин рассказал, что видит в поступающих к нему сводках ежедневное продвижение российских подразделений."Сейчас боевые действия ведутся в частном секторе. Противник продолжает пока ещё перебрасывать резервы, стараясь изо всех сил затянуть освобождение Марьинки", - заявил врио главы ДНР.По его словам, полное освобождение Марьинки откроет путь на Курахово и Красногоровку. "Выход на эти населенные пункты позволит выходить на оперативное окружение Авдеевки", - подчеркнул Пушилин.
https://ria.ru/20230124/dobrovoltsy-1847093874.html
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, донецкая народная республика, денис пушилин
В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине
11:14 25.01.2023 (обновлено: 12:12 25.01.2023)
Киев перебрасывает резервы в район Марьинки
Врио главы ДНР Пушилин: Киев перебрасывает резервы в район Марьинки