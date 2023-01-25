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Киев перебрасывает резервы в район Марьинки - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/marinka-1847273635.html
Киев перебрасывает резервы в район Марьинки
Киев перебрасывает резервы в район Марьинки - РИА Новости, 25.01.2023
Киев перебрасывает резервы в район Марьинки
Киев продолжает перебрасывать резервы в район населенного пункта Марьинка, чтобы удержать его и избежать окружения Авдеевки, сообщил журналистам врио главы ДНР... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:14
2023-01-25T12:12
в мире
киев
донецкая народная республика
денис пушилин
специальная военная операция на украине
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. Киев продолжает перебрасывать резервы в район населенного пункта Марьинка, чтобы удержать его и избежать окружения Авдеевки, сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.Рассказывая о перспективах освобождения Марьинки, Пушилин рассказал, что видит в поступающих к нему сводках ежедневное продвижение российских подразделений."Сейчас боевые действия ведутся в частном секторе. Противник продолжает пока ещё перебрасывать резервы, стараясь изо всех сил затянуть освобождение Марьинки", - заявил врио главы ДНР.По его словам, полное освобождение Марьинки откроет путь на Курахово и Красногоровку. "Выход на эти населенные пункты позволит выходить на оперативное окружение Авдеевки", - подчеркнул Пушилин.
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киев
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в мире, киев, донецкая народная республика, денис пушилин
В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине
11:14 25.01.2023 (обновлено: 12:12 25.01.2023)
 
Киев перебрасывает резервы в район Марьинки

Врио главы ДНР Пушилин: Киев перебрасывает резервы в район Марьинки

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. Киев продолжает перебрасывать резервы в район населенного пункта Марьинка, чтобы удержать его и избежать окружения Авдеевки, сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.
Рассказывая о перспективах освобождения Марьинки, Пушилин рассказал, что видит в поступающих к нему сводках ежедневное продвижение российских подразделений.
"Сейчас боевые действия ведутся в частном секторе. Противник продолжает пока ещё перебрасывать резервы, стараясь изо всех сил затянуть освобождение Марьинки", - заявил врио главы ДНР.
По его словам, полное освобождение Марьинки откроет путь на Курахово и Красногоровку. "Выход на эти населенные пункты позволит выходить на оперативное окружение Авдеевки", - подчеркнул Пушилин.
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