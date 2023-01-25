https://ria.ru/20230125/marinka-1847273635.html

Киев перебрасывает резервы в район Марьинки

Киев перебрасывает резервы в район Марьинки - РИА Новости, 25.01.2023

Киев перебрасывает резервы в район Марьинки

Киев продолжает перебрасывать резервы в район населенного пункта Марьинка, чтобы удержать его и избежать окружения Авдеевки, сообщил журналистам врио главы ДНР... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:14

2023-01-25T11:14

2023-01-25T12:12

в мире

киев

донецкая народная республика

денис пушилин

специальная военная операция на украине

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. Киев продолжает перебрасывать резервы в район населенного пункта Марьинка, чтобы удержать его и избежать окружения Авдеевки, сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.Рассказывая о перспективах освобождения Марьинки, Пушилин рассказал, что видит в поступающих к нему сводках ежедневное продвижение российских подразделений."Сейчас боевые действия ведутся в частном секторе. Противник продолжает пока ещё перебрасывать резервы, стараясь изо всех сил затянуть освобождение Марьинки", - заявил врио главы ДНР.По его словам, полное освобождение Марьинки откроет путь на Курахово и Красногоровку. "Выход на эти населенные пункты позволит выходить на оперативное окружение Авдеевки", - подчеркнул Пушилин.

https://ria.ru/20230124/dobrovoltsy-1847093874.html

киев

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Варвара Скокшина

в мире, киев, донецкая народная республика, денис пушилин