https://ria.ru/20230125/lutsenko-1847359040.html

Луценко: возраст получателей "подъемных" в АПК увеличен до 50 лет

Луценко: возраст получателей "подъемных" в АПК увеличен до 50 лет - РИА Новости, 25.01.2023

Луценко: возраст получателей "подъемных" в АПК увеличен до 50 лет

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области на первой в этом году сессии приняли решение увеличить с 35 до 50 лет возраст привлекаемых в сельское... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:44

2023-01-25T15:44

2023-01-25T15:44

вологодская область

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 25 янв – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области на первой в этом году сессии приняли решение увеличить с 35 до 50 лет возраст привлекаемых в сельское хозяйство специалистов, имеющих право на получение единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента."Сейчас в Вологодской области успешно выполняется важнейшая задача по обеспечению продовольственной безопасности региона и страны в новых экономических условиях. Такое решение направлено на привлечение в сельское хозяйство области специалистов, проживающих как в Вологодской области, так и за её пределами", - приводится в сообщении комментарий председателя Заксобрания Андрея Луценко.По его словам, этим же целям служит принятое на сессии решение о снятии ограничения по сроку между окончанием профильного учебного заведения и заключением трудового договора с сельхозорганизацией в один год. Таким образом, теперь после окончания профессионального учебного заведения специалист может в любое время связать свою трудовую деятельность с сельским хозяйством и получить "подъемные".Как отметили в пресс-службе, в 2022 году в регионе единовременную выплату получил 41 человек, на предоставление единовременных выплат молодым специалистам были предусмотрены ассигнования в сумме 20,5 миллиона рублей.По данным департамента сельского хозяйства Вологодской области, на 1 января 2023 года на предприятиях АПК регионаимелось 488 вакансий. В частности, потребность в агрономах составляла 10 человек, в инженерах - 10 человек. Хозяйствам региона также не хватает 23 специалистов в области ветеринарии, 18 зоотехников. Самая высокая потребность в доярках и животноводах - 140 человек. На селе также ждут трактористов-машинистов, их потребность оценивается в 94 человека.

https://ria.ru/20230120/lutsenko-1846206892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, законодательное собрание вологодской области