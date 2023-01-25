https://ria.ru/20230125/lutsenko-1847359040.html
Луценко: возраст получателей "подъемных" в АПК увеличен до 50 лет
Луценко: возраст получателей "подъемных" в АПК увеличен до 50 лет - РИА Новости, 25.01.2023
Луценко: возраст получателей "подъемных" в АПК увеличен до 50 лет
Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области на первой в этом году сессии приняли решение увеличить с 35 до 50 лет возраст привлекаемых в сельское... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:44
2023-01-25T15:44
2023-01-25T15:44
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 25 янв – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области на первой в этом году сессии приняли решение увеличить с 35 до 50 лет возраст привлекаемых в сельское хозяйство специалистов, имеющих право на получение единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента."Сейчас в Вологодской области успешно выполняется важнейшая задача по обеспечению продовольственной безопасности региона и страны в новых экономических условиях. Такое решение направлено на привлечение в сельское хозяйство области специалистов, проживающих как в Вологодской области, так и за её пределами", - приводится в сообщении комментарий председателя Заксобрания Андрея Луценко.По его словам, этим же целям служит принятое на сессии решение о снятии ограничения по сроку между окончанием профильного учебного заведения и заключением трудового договора с сельхозорганизацией в один год. Таким образом, теперь после окончания профессионального учебного заведения специалист может в любое время связать свою трудовую деятельность с сельским хозяйством и получить "подъемные".Как отметили в пресс-службе, в 2022 году в регионе единовременную выплату получил 41 человек, на предоставление единовременных выплат молодым специалистам были предусмотрены ассигнования в сумме 20,5 миллиона рублей.По данным департамента сельского хозяйства Вологодской области, на 1 января 2023 года на предприятиях АПК регионаимелось 488 вакансий. В частности, потребность в агрономах составляла 10 человек, в инженерах - 10 человек. Хозяйствам региона также не хватает 23 специалистов в области ветеринарии, 18 зоотехников. Самая высокая потребность в доярках и животноводах - 140 человек. На селе также ждут трактористов-машинистов, их потребность оценивается в 94 человека.
https://ria.ru/20230120/lutsenko-1846206892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области
ВОЛОГДА, 25 янв – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области на первой в этом году сессии приняли решение увеличить с 35 до 50 лет возраст привлекаемых в сельское хозяйство специалистов, имеющих право на получение единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Сейчас в Вологодской области успешно выполняется важнейшая задача по обеспечению продовольственной безопасности региона и страны в новых экономических условиях. Такое решение направлено на привлечение в сельское хозяйство области специалистов, проживающих как в Вологодской области, так и за её пределами", - приводится в сообщении комментарий председателя Заксобрания Андрея Луценко
.
По его словам, этим же целям служит принятое на сессии решение о снятии ограничения по сроку между окончанием профильного учебного заведения и заключением трудового договора с сельхозорганизацией в один год. Таким образом, теперь после окончания профессионального учебного заведения специалист может в любое время связать свою трудовую деятельность с сельским хозяйством и получить "подъемные".
Как отметили в пресс-службе, в 2022 году в регионе единовременную выплату получил 41 человек, на предоставление единовременных выплат молодым специалистам были предусмотрены ассигнования в сумме 20,5 миллиона рублей.
По данным департамента сельского хозяйства Вологодской области, на 1 января 2023 года на предприятиях АПК регионаимелось 488 вакансий. В частности, потребность в агрономах составляла 10 человек, в инженерах - 10 человек. Хозяйствам региона также не хватает 23 специалистов в области ветеринарии, 18 зоотехников. Самая высокая потребность в доярках и животноводах - 140 человек. На селе также ждут трактористов-машинистов, их потребность оценивается в 94 человека.