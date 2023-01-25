https://ria.ru/20230125/lukoyl-1847319304.html

"Лукойл" может подать в суд из-за публикаций о поставках топлива на Украину

"Лукойл" может подать в суд из-за публикаций о поставках топлива на Украину - РИА Новости, 25.01.2023

"Лукойл" может подать в суд из-за публикаций о поставках топлива на Украину

Тиражирование информации о поставках на Украину топлива, произведенного на НПЗ "Лукойла" в Болгарии, связано с нечистоплотной конкуренцией на российском... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:57

2023-01-25T13:57

2023-01-25T13:57

лукойл

экономика

россия

украина

болгария

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Тиражирование информации о поставках на Украину топлива, произведенного на НПЗ "Лукойла" в Болгарии, связано с нечистоплотной конкуренцией на российском энергорынке, "Лукойл" в связи с этим может обратиться в суд, сообщила компания. "Лукойл" отметил, что все заявления о якобы осуществленных поставках на Украину происходят в условиях "внутриполитической борьбы в зарубежных странах, в ряде которых ожидаются выборы". "Ее появление и искусственное тиражирование в публичном пространстве России связано, на наш взгляд, с нечистоплотной конкурентной борьбой на отечественном энергетическом рынке", - считают в "Лукойле". "Подобное некорректное поведение отдельных участников рынка противоречит не только принципам здоровой конкуренции, но и серьезно мешает нормальной работе ТЭК России и компании "Лукойл" в условиях острой геополитической обстановки, поощряет инициаторов антироссийских провокаций. Компания оставляет за собой право обратиться в суд для защиты своей деловой репутации", - заявили в компании. Немецкое издание Welt 18 января со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева писало, что Болгария тайно обеспечивала Украину дизельным топливом после начала специальной военной операции России. Дизель, как писалось, производится на Бургасском нефтехимическом комбинате, который принадлежал и управлялся на тот момент "Лукойлом". Компания тогда сообщила, что не имеет и не имела контрактов на поставки топлива на Украину с НПЗ в Болгарии, власти Болгарии не обращались с просьбами о поставках на Украину, продукция НПЗ компании в Бургасе продается оптом и в розницу на внутреннем рынке только болгарским покупателям, "Лукойл" ведет диалог с госорганами Болгарии только по вопросам, связанным с регулированием бизнеса, политические темы не обсуждались. Тема вновь была поднята в начале текущей недели, когда первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин обратил внимание на публикацию газеты "Московский комсомолец", написавшей, что топливо для украинских танков якобы поступало с завода "Лукойла" через цепочку фирм-посредников. Затулин 24 января сообщил в своем телеграм-канале, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции и комитету по энергетике разобраться в этом вопросе.

https://ria.ru/20230124/ukraina-1847027082.html

https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лукойл, экономика, россия, украина, болгария