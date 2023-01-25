Рейтинг@Mail.ru
"Лукойл" может подать в суд из-за публикаций о поставках топлива на Украину - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/lukoyl-1847319304.html
"Лукойл" может подать в суд из-за публикаций о поставках топлива на Украину
"Лукойл" может подать в суд из-за публикаций о поставках топлива на Украину - РИА Новости, 25.01.2023
"Лукойл" может подать в суд из-за публикаций о поставках топлива на Украину
Тиражирование информации о поставках на Украину топлива, произведенного на НПЗ "Лукойла" в Болгарии, связано с нечистоплотной конкуренцией на российском... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:57
2023-01-25T13:57
лукойл
экономика
россия
украина
болгария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/18/1555341814_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_e2b548ffdc0d1c3e0736abb1dc399663.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Тиражирование информации о поставках на Украину топлива, произведенного на НПЗ "Лукойла" в Болгарии, связано с нечистоплотной конкуренцией на российском энергорынке, "Лукойл" в связи с этим может обратиться в суд, сообщила компания. "Лукойл" отметил, что все заявления о якобы осуществленных поставках на Украину происходят в условиях "внутриполитической борьбы в зарубежных странах, в ряде которых ожидаются выборы". "Ее появление и искусственное тиражирование в публичном пространстве России связано, на наш взгляд, с нечистоплотной конкурентной борьбой на отечественном энергетическом рынке", - считают в "Лукойле". "Подобное некорректное поведение отдельных участников рынка противоречит не только принципам здоровой конкуренции, но и серьезно мешает нормальной работе ТЭК России и компании "Лукойл" в условиях острой геополитической обстановки, поощряет инициаторов антироссийских провокаций. Компания оставляет за собой право обратиться в суд для защиты своей деловой репутации", - заявили в компании. Немецкое издание Welt 18 января со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева писало, что Болгария тайно обеспечивала Украину дизельным топливом после начала специальной военной операции России. Дизель, как писалось, производится на Бургасском нефтехимическом комбинате, который принадлежал и управлялся на тот момент "Лукойлом". Компания тогда сообщила, что не имеет и не имела контрактов на поставки топлива на Украину с НПЗ в Болгарии, власти Болгарии не обращались с просьбами о поставках на Украину, продукция НПЗ компании в Бургасе продается оптом и в розницу на внутреннем рынке только болгарским покупателям, "Лукойл" ведет диалог с госорганами Болгарии только по вопросам, связанным с регулированием бизнеса, политические темы не обсуждались. Тема вновь была поднята в начале текущей недели, когда первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин обратил внимание на публикацию газеты "Московский комсомолец", написавшей, что топливо для украинских танков якобы поступало с завода "Лукойла" через цепочку фирм-посредников. Затулин 24 января сообщил в своем телеграм-канале, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции и комитету по энергетике разобраться в этом вопросе.
https://ria.ru/20230124/ukraina-1847027082.html
https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html
россия
украина
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/18/1555341814_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_d7a2d2a6b90095587ce10af4f218f2c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лукойл, экономика, россия, украина, болгария
ЛУКОЙЛ, Экономика, Россия, Украина, Болгария
13:57 25.01.2023
 
"Лукойл" может подать в суд из-за публикаций о поставках топлива на Украину

"Лукойл" может подать в суд из-за сообщений о поставках на Украину топлива с НПЗ в Бургасе

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Тиражирование информации о поставках на Украину топлива, произведенного на НПЗ "Лукойла" в Болгарии, связано с нечистоплотной конкуренцией на российском энергорынке, "Лукойл" в связи с этим может обратиться в суд, сообщила компания.
"Лукойл" отметил, что все заявления о якобы осуществленных поставках на Украину происходят в условиях "внутриполитической борьбы в зарубежных странах, в ряде которых ожидаются выборы". "Ее появление и искусственное тиражирование в публичном пространстве России связано, на наш взгляд, с нечистоплотной конкурентной борьбой на отечественном энергетическом рынке", - считают в "Лукойле".
"Подобное некорректное поведение отдельных участников рынка противоречит не только принципам здоровой конкуренции, но и серьезно мешает нормальной работе ТЭК России и компании "Лукойл" в условиях острой геополитической обстановки, поощряет инициаторов антироссийских провокаций. Компания оставляет за собой право обратиться в суд для защиты своей деловой репутации", - заявили в компании.
Немецкое издание Welt 18 января со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева писало, что Болгария тайно обеспечивала Украину дизельным топливом после начала специальной военной операции России. Дизель, как писалось, производится на Бургасском нефтехимическом комбинате, который принадлежал и управлялся на тот момент "Лукойлом".
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 12:12Специальная военная операция на Украине
На Украине заявили о существенном дефиците мощности в энергосистеме
Компания тогда сообщила, что не имеет и не имела контрактов на поставки топлива на Украину с НПЗ в Болгарии, власти Болгарии не обращались с просьбами о поставках на Украину, продукция НПЗ компании в Бургасе продается оптом и в розницу на внутреннем рынке только болгарским покупателям, "Лукойл" ведет диалог с госорганами Болгарии только по вопросам, связанным с регулированием бизнеса, политические темы не обсуждались.
Тема вновь была поднята в начале текущей недели, когда первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин обратил внимание на публикацию газеты "Московский комсомолец", написавшей, что топливо для украинских танков якобы поступало с завода "Лукойла" через цепочку фирм-посредников. Затулин 24 января сообщил в своем телеграм-канале, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции и комитету по энергетике разобраться в этом вопросе.
Цистерны для перевозки нефти на железнодорожной станции Яничкино - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 08:00
Очищают от санкций: Европа присосалась к российской нефти
 
ЛУКОЙЛЭкономикаРоссияУкраинаБолгария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала