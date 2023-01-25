"Лукойл" может подать в суд из-за публикаций о поставках топлива на Украину
"Лукойл" может подать в суд из-за сообщений о поставках на Украину топлива с НПЗ в Бургасе
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Тиражирование информации о поставках на Украину топлива, произведенного на НПЗ "Лукойла" в Болгарии, связано с нечистоплотной конкуренцией на российском энергорынке, "Лукойл" в связи с этим может обратиться в суд, сообщила компания.
"Лукойл" отметил, что все заявления о якобы осуществленных поставках на Украину происходят в условиях "внутриполитической борьбы в зарубежных странах, в ряде которых ожидаются выборы". "Ее появление и искусственное тиражирование в публичном пространстве России связано, на наш взгляд, с нечистоплотной конкурентной борьбой на отечественном энергетическом рынке", - считают в "Лукойле".
"Подобное некорректное поведение отдельных участников рынка противоречит не только принципам здоровой конкуренции, но и серьезно мешает нормальной работе ТЭК России и компании "Лукойл" в условиях острой геополитической обстановки, поощряет инициаторов антироссийских провокаций. Компания оставляет за собой право обратиться в суд для защиты своей деловой репутации", - заявили в компании.
Немецкое издание Welt 18 января со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева писало, что Болгария тайно обеспечивала Украину дизельным топливом после начала специальной военной операции России. Дизель, как писалось, производится на Бургасском нефтехимическом комбинате, который принадлежал и управлялся на тот момент "Лукойлом".
Компания тогда сообщила, что не имеет и не имела контрактов на поставки топлива на Украину с НПЗ в Болгарии, власти Болгарии не обращались с просьбами о поставках на Украину, продукция НПЗ компании в Бургасе продается оптом и в розницу на внутреннем рынке только болгарским покупателям, "Лукойл" ведет диалог с госорганами Болгарии только по вопросам, связанным с регулированием бизнеса, политические темы не обсуждались.
Тема вновь была поднята в начале текущей недели, когда первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин обратил внимание на публикацию газеты "Московский комсомолец", написавшей, что топливо для украинских танков якобы поступало с завода "Лукойла" через цепочку фирм-посредников. Затулин 24 января сообщил в своем телеграм-канале, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции и комитету по энергетике разобраться в этом вопросе.