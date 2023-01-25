https://ria.ru/20230125/lukoyl-1847302424.html
"Лукойл" отреагировал на публикации о поставках своей продукции на Украину
"Лукойл" отреагировал на публикации о поставках своей продукции на Украину - РИА Новости, 25.01.2023
"Лукойл" отреагировал на публикации о поставках своей продукции на Украину
"Лукойл" не поставлял в прошлом году продукцию в Киев с завода в Бургасе или по иным каналам, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:03
2023-01-25T13:03
2023-01-25T14:43
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лукойл
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. "Лукойл" не поставлял в прошлом году продукцию в Киев с завода в Бургасе или по иным каналам, говорится в пресс-релизе компании. Сообщения средств массовой информации опроверг и представитель российского посольства в Болгарии."Очевидно, что все заявления о якобы осуществленных поставках происходят в условиях внутриполитической борьбы в зарубежных странах, в ряде которых ожидаются выборы", — также сказано в релизе.Представители компании также указали, что за границей бренд "Лукойла" "иногда упоминается в рамках антироссийской кампании".На прошлой неделе немецкое издание Die Welt со ссылкой на бывшего министра финансов Болгарии Асена Василева заявило, что София тайно обеспечивала Украину дизельным топливом после начала спецоперации. Дизель, как уточнялось, производится на Бургасском нефтехимическом комбинате, который принадлежал и управлялся на тот момент "Лукойлом". Компания тогда заявила, что не имеет и не имела контрактов на поставки топлива на Украину. Более того, власти Болгарии не обращались с соответствующими просьбами, продукция НПЗ компании продается оптом и в розницу на внутреннем рынке только болгарским покупателям.Тема снова была поднята в начале текущей недели. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин обратил внимание на публикацию газеты "Московский комсомолец", написавшей, что топливо для украинских танков "поступало" с завода "Лукойла" через цепочку фирм-посредников. Накануне Затулин сообщил в своих соцсетях, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции и комитету по энергетике разобраться в этом вопросе.
https://ria.ru/20230122/bolgariya-1846626073.html
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экономика, болгария, украина, бургас, лукойл, welt, россия
Экономика, Болгария, Украина, Бургас, ЛУКОЙЛ, Welt, Россия
13:03 25.01.2023 (обновлено: 14:43 25.01.2023)
"Лукойл" отреагировал на публикации о поставках своей продукции на Украину
Лукойл напомнил, что не поставлял в 2022 году продукцию на Украину с завода из Болгарии
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. "Лукойл" не поставлял в прошлом году продукцию в Киев с завода в Бургасе или по иным каналам, говорится в пресс-релизе компании.
"Лукойл", в связи с новой волной спекулятивных публикаций в СМИ, еще раз заявляет, что не имеет контрактов и не поставлял в 2022 году свою продукцию на Украину с завода в Бургасе (Болгария. — Прим. ред.) или через какие-либо иные каналы", — подчеркивается в заявлении.
Сообщения средств массовой информации опроверг и представитель российского посольства в Болгарии.
"Очевидно, что все заявления о якобы осуществленных поставках происходят в условиях внутриполитической борьбы в зарубежных странах, в ряде которых ожидаются выборы", — также сказано в релизе.
Представители компании также указали, что за границей бренд "Лукойла" "иногда упоминается в рамках антироссийской кампании".
На прошлой неделе немецкое издание Die Welt со ссылкой на бывшего министра финансов Болгарии Асена Василева заявило, что София тайно обеспечивала Украину дизельным топливом после начала спецоперации. Дизель, как уточнялось, производится на Бургасском нефтехимическом комбинате, который принадлежал и управлялся на тот момент "Лукойлом".
Компания тогда заявила, что не имеет и не имела контрактов на поставки топлива на Украину. Более того, власти Болгарии не обращались с соответствующими просьбами, продукция НПЗ компании продается оптом и в розницу на внутреннем рынке только болгарским покупателям.
Тема снова была поднята в начале текущей недели. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин обратил внимание на публикацию газеты "Московский комсомолец", написавшей, что топливо для украинских танков "поступало" с завода "Лукойла" через цепочку фирм-посредников.
Накануне Затулин сообщил в своих соцсетях, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции и комитету по энергетике разобраться в этом вопросе.