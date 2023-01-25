https://ria.ru/20230125/lukoyl-1847302424.html

"Лукойл" отреагировал на публикации о поставках своей продукции на Украину

"Лукойл" отреагировал на публикации о поставках своей продукции на Украину - РИА Новости, 25.01.2023

"Лукойл" отреагировал на публикации о поставках своей продукции на Украину

"Лукойл" не поставлял в прошлом году продукцию в Киев с завода в Бургасе или по иным каналам, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:03

2023-01-25T13:03

2023-01-25T14:43

экономика

болгария

украина

бургас

лукойл

welt

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843392183_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_b16c651bce235638a414f286f7ca2563.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. "Лукойл" не поставлял в прошлом году продукцию в Киев с завода в Бургасе или по иным каналам, говорится в пресс-релизе компании. Сообщения средств массовой информации опроверг и представитель российского посольства в Болгарии."Очевидно, что все заявления о якобы осуществленных поставках происходят в условиях внутриполитической борьбы в зарубежных странах, в ряде которых ожидаются выборы", — также сказано в релизе.Представители компании также указали, что за границей бренд "Лукойла" "иногда упоминается в рамках антироссийской кампании".На прошлой неделе немецкое издание Die Welt со ссылкой на бывшего министра финансов Болгарии Асена Василева заявило, что София тайно обеспечивала Украину дизельным топливом после начала спецоперации. Дизель, как уточнялось, производится на Бургасском нефтехимическом комбинате, который принадлежал и управлялся на тот момент "Лукойлом". Компания тогда заявила, что не имеет и не имела контрактов на поставки топлива на Украину. Более того, власти Болгарии не обращались с соответствующими просьбами, продукция НПЗ компании продается оптом и в розницу на внутреннем рынке только болгарским покупателям.Тема снова была поднята в начале текущей недели. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин обратил внимание на публикацию газеты "Московский комсомолец", написавшей, что топливо для украинских танков "поступало" с завода "Лукойла" через цепочку фирм-посредников. Накануне Затулин сообщил в своих соцсетях, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции и комитету по энергетике разобраться в этом вопросе.

https://ria.ru/20230122/bolgariya-1846626073.html

https://ria.ru/20230121/bolgariya-1846487568.html

болгария

украина

бургас

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, болгария, украина, бургас, лукойл, welt, россия