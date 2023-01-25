https://ria.ru/20230125/lgoty-1847294115.html

Песков прокомментировал инициативу о распространении льгот на добровольцев

Песков прокомментировал инициативу о распространении льгот на добровольцев - РИА Новости, 25.01.2023

Песков прокомментировал инициативу о распространении льгот на добровольцев

Инициатива о распространении льгот для семей мобилизованных на добровольцев новая, ее предстоит тщательно проработать со всеми ведомствами, заявил... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:30

2023-01-25T12:30

2023-01-25T13:15

специальная военная операция на украине

общество

анна кузнецова

россия

единая россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Инициатива о распространении льгот для семей мобилизованных на добровольцев новая, ее предстоит тщательно проработать со всеми ведомствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в пресс-службе "Единой России" сообщили, что замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова выступила с инициативой расширить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников ЧВК, что поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников спецоперации. "Нет, это новая инициатива. Безусловно, ее предстоит проработать со всеми ведомствами, подобная инициатива нуждается в очень серьезной, многосторонней проработке", - ответил Песков журналистам на вопрос, обсуждались ли такие меры в Кремле.

https://ria.ru/20230110/duel-1843991261.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, анна кузнецова, россия, единая россия, дмитрий песков