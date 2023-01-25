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Песков прокомментировал инициативу о распространении льгот на добровольцев - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/lgoty-1847294115.html
Песков прокомментировал инициативу о распространении льгот на добровольцев
Песков прокомментировал инициативу о распространении льгот на добровольцев - РИА Новости, 25.01.2023
Песков прокомментировал инициативу о распространении льгот на добровольцев
Инициатива о распространении льгот для семей мобилизованных на добровольцев новая, ее предстоит тщательно проработать со всеми ведомствами, заявил... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:30
2023-01-25T13:15
специальная военная операция на украине
общество
анна кузнецова
россия
единая россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Инициатива о распространении льгот для семей мобилизованных на добровольцев новая, ее предстоит тщательно проработать со всеми ведомствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в пресс-службе "Единой России" сообщили, что замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова выступила с инициативой расширить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников ЧВК, что поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников спецоперации. "Нет, это новая инициатива. Безусловно, ее предстоит проработать со всеми ведомствами, подобная инициатива нуждается в очень серьезной, многосторонней проработке", - ответил Песков журналистам на вопрос, обсуждались ли такие меры в Кремле.
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общество, анна кузнецова, россия, единая россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Анна Кузнецова, Россия, Единая Россия, Дмитрий Песков
12:30 25.01.2023 (обновлено: 13:15 25.01.2023)
 
Песков прокомментировал инициативу о распространении льгот на добровольцев

Представитель Кремля Песков: идею о соцподдержке для добровольцев нужно проработать

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Инициатива о распространении льгот для семей мобилизованных на добровольцев новая, ее предстоит тщательно проработать со всеми ведомствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в пресс-службе "Единой России" сообщили, что замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова выступила с инициативой расширить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников ЧВК, что поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников спецоперации.
"Нет, это новая инициатива. Безусловно, ее предстоит проработать со всеми ведомствами, подобная инициатива нуждается в очень серьезной, многосторонней проработке", - ответил Песков журналистам на вопрос, обсуждались ли такие меры в Кремле.
Участники танковой дуэли о подробностях боя - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 20:11Специальная военная операция на Украине
Мобилизованные и добровольцы рассказали о танковой дуэли с ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАнна КузнецоваРоссияЕдиная РоссияДмитрий Песков
 
 
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