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Потомки запомнят сожженные "Леопарды", заявил Колокольцев - РИА Новости, 25.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/leopard-1847407517.html
Потомки запомнят сожженные "Леопарды", заявил Колокольцев
Потомки запомнят сожженные "Леопарды", заявил Колокольцев - РИА Новости, 25.01.2023
Потомки запомнят сожженные "Леопарды", заявил Колокольцев
Потомки героев, освободивших мир от "коричневой чумы", запомнят сожженные немецкие танки Leopard, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:12
2023-01-25T18:13
специальная военная операция на украине
владимир колокольцев
сергей лавров
россия
украина
нато
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Потомки героев, освободивших мир от "коричневой чумы", запомнят сожженные немецкие танки Leopard, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. "Мы видим, как потомки гитлеровских нацистов и потомки их кровавых приспешников – бандеровцев, возводивших концлагеря для уничтожения целых народов, готовых повторять "подвиги" своих "выдающихся" предков, радостно рукоплещут решениям о направлении немецких танков на восток. Но у потомков тех, кто освободил мир от коричневой чумы, тоже крепка генетическая память. Они прекрасно сохраняют в сознании современного поколения вид горящих на русских землях немецких "Тигров" и "Пантер". Запомнят они и сожжённые современные "Леопарды", - сказал Колокольцев в ходе пленарного заседания XXXI Международных Рождественских образовательных чтений. Он также отметил, что "североамериканских хозяев киевской верхушки" больше не смущают ни огромные человеческие жертвы, ни героизация фашизма, ни беспрецедентная коррупция их марионеток. По его словам, именно такую цену платит продажная украинская элита, пытаясь превратить некогда "братскую республику и доброго соседа в форпост враждебной России инфраструктуры". "Отвечая на брошенный вызов, мы вступили в открытое противостояние. И сейчас крайне важно мобилизовать духовный потенциал российского общества", - добавил министр. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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владимир колокольцев, сергей лавров, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Владимир Колокольцев, Сергей Лавров, Россия, Украина, НАТО
18:12 25.01.2023 (обновлено: 18:13 25.01.2023)
 
Потомки запомнят сожженные "Леопарды", заявил Колокольцев

Глава МВД Колокольцев заявил, что потомки запомнят сожженные немецкие танки Leopard

© Фото : Sgt. Timothy HamlinТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : Sgt. Timothy Hamlin
Танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Потомки героев, освободивших мир от "коричневой чумы", запомнят сожженные немецкие танки Leopard, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.
"Мы видим, как потомки гитлеровских нацистов и потомки их кровавых приспешников – бандеровцев, возводивших концлагеря для уничтожения целых народов, готовых повторять "подвиги" своих "выдающихся" предков, радостно рукоплещут решениям о направлении немецких танков на восток. Но у потомков тех, кто освободил мир от коричневой чумы, тоже крепка генетическая память. Они прекрасно сохраняют в сознании современного поколения вид горящих на русских землях немецких "Тигров" и "Пантер". Запомнят они и сожжённые современные "Леопарды", - сказал Колокольцев в ходе пленарного заседания XXXI Международных Рождественских образовательных чтений.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
Он также отметил, что "североамериканских хозяев киевской верхушки" больше не смущают ни огромные человеческие жертвы, ни героизация фашизма, ни беспрецедентная коррупция их марионеток. По его словам, именно такую цену платит продажная украинская элита, пытаясь превратить некогда "братскую республику и доброго соседа в форпост враждебной России инфраструктуры".
"Отвечая на брошенный вызов, мы вступили в открытое противостояние. И сейчас крайне важно мобилизовать духовный потенциал российского общества", - добавил министр.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 08:00
Запад испугался перелома на украинском фронте. Поэтому срочно шлет танки
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир КолокольцевСергей ЛавровРоссияУкраинаНАТО
 
 
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