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Германия назвала сроки поставки танков Leopard 2 Украине - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/leopard-1847366361.html
Германия назвала сроки поставки танков Leopard 2 Украине
Германия назвала сроки поставки танков Leopard 2 Украине - РИА Новости, 25.01.2023
Германия назвала сроки поставки танков Leopard 2 Украине
Германия поставит танки Leopard 2 Киеву не ранее, чем через 3-4 месяца, заявил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:07
2023-01-25T18:16
в мире
германия
специальная военная операция на украине
украина
борис писториус
минобороны германии
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Германия поставит танки Leopard 2 Киеву не ранее, чем через 3-4 месяца, заявил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем."Ранее чем через 3-4 месяца этого не случится", - сказал Писториус, комментируя планы ФРГ о поставках. Его общение со СМИ в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt.Министр добавил, что все меры, касающиеся поддержки Украины, Германия предпринимает в согласовании со своими союзниками, ориентируясь на то, чтобы самой не стать стороной конфликта.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847317946.html
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в мире, германия, украина, борис писториус, минобороны германии
В мире, Германия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Борис Писториус, Минобороны Германии
16:07 25.01.2023 (обновлено: 18:16 25.01.2023)
 
Германия назвала сроки поставки танков Leopard 2 Украине

Глава Минобороны ФРГ Писториус: Украина получит танки Leopard 2 через три-четыре месяца

© Фото : Bundeswehr/Jörg KochТанк Leopard 2 армии Германии
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : Bundeswehr/Jörg Koch
Танк Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Германия поставит танки Leopard 2 Киеву не ранее, чем через 3-4 месяца, заявил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем.
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"Ранее чем через 3-4 месяца этого не случится", - сказал Писториус, комментируя планы ФРГ о поставках. Его общение со СМИ в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt.
Министр добавил, что все меры, касающиеся поддержки Украины, Германия предпринимает в согласовании со своими союзниками, ориентируясь на то, чтобы самой не стать стороной конфликта.
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