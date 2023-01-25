https://ria.ru/20230125/leopard-1847366361.html
Германия назвала сроки поставки танков Leopard 2 Украине
Германия назвала сроки поставки танков Leopard 2 Украине - РИА Новости, 25.01.2023
Германия назвала сроки поставки танков Leopard 2 Украине
Германия поставит танки Leopard 2 Киеву не ранее, чем через 3-4 месяца, заявил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:07
2023-01-25T16:07
2023-01-25T18:16
в мире
германия
специальная военная операция на украине
украина
борис писториус
минобороны германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847356448_0:0:1800:1013_1920x0_80_0_0_ca29de5b549000092ace8f367411a53c.jpg
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Германия поставит танки Leopard 2 Киеву не ранее, чем через 3-4 месяца, заявил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем."Ранее чем через 3-4 месяца этого не случится", - сказал Писториус, комментируя планы ФРГ о поставках. Его общение со СМИ в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt.Министр добавил, что все меры, касающиеся поддержки Украины, Германия предпринимает в согласовании со своими союзниками, ориентируясь на то, чтобы самой не стать стороной конфликта.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847317946.html
https://ria.ru/20230125/tank_leopard_2-1847307091.html
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847356448_196:0:1547:1013_1920x0_80_0_0_ff839c9eeca8817636ef1099ea402c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, борис писториус, минобороны германии
В мире, Германия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Борис Писториус, Минобороны Германии
16:07 25.01.2023 (обновлено: 18:16 25.01.2023)
Германия назвала сроки поставки танков Leopard 2 Украине
Глава Минобороны ФРГ Писториус: Украина получит танки Leopard 2 через три-четыре месяца
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости.
Германия поставит танки Leopard 2 Киеву не ранее, чем через 3-4 месяца, заявил
журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем.
"Ранее чем через 3-4 месяца этого не случится", - сказал Писториус, комментируя планы ФРГ о поставках. Его общение со СМИ в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt.
Министр добавил, что все меры, касающиеся поддержки Украины, Германия предпринимает в согласовании со своими союзниками, ориентируясь на то, чтобы самой не стать стороной конфликта.