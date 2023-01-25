https://ria.ru/20230125/leopard-1847366361.html

Германия назвала сроки поставки танков Leopard 2 Украине

Германия назвала сроки поставки танков Leopard 2 Украине - РИА Новости, 25.01.2023

Германия назвала сроки поставки танков Leopard 2 Украине

Германия поставит танки Leopard 2 Киеву не ранее, чем через 3-4 месяца, заявил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:07

2023-01-25T16:07

2023-01-25T18:16

в мире

германия

специальная военная операция на украине

украина

борис писториус

минобороны германии

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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Германия поставит танки Leopard 2 Киеву не ранее, чем через 3-4 месяца, заявил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем."Ранее чем через 3-4 месяца этого не случится", - сказал Писториус, комментируя планы ФРГ о поставках. Его общение со СМИ в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt.Министр добавил, что все меры, касающиеся поддержки Украины, Германия предпринимает в согласовании со своими союзниками, ориентируясь на то, чтобы самой не стать стороной конфликта.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847317946.html

https://ria.ru/20230125/tank_leopard_2-1847307091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, украина, борис писториус, минобороны германии