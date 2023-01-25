https://ria.ru/20230125/leopard-1847355145.html
Финляндия готовится к поставке на Украину танков Leopard
Финляндия готовится к поставке на Украину танков Leopard - РИА Новости, 25.01.2023
Финляндия готовится к поставке на Украину танков Leopard
Финляндия готовится к участию в проекте поставок танков Leopard Украине, сообщил на брифинге министр обороны Микко Савола. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:33
2023-01-25T15:33
2023-01-25T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 янв - РИА Новости. Финляндия готовится к участию в проекте поставок танков Leopard Украине, сообщил на брифинге министр обороны Микко Савола. "Решение международного сообщества по передаче Украине Leopard продвигается. И Финляндия собирается принять в этом участие", – заявил министр обороны. Он не смог уточнить, каким именно образом Финляндия примет участие в проекте. "Я не могу сказать вам точный график на данном этапе, но Силы обороны, со своей стороны, приступят к подготовке", - сказал он, сославшись на необходимость консультаций с другими странами-партнерами. "Вклад Финляндии в этот проект не может быть очень большим и существенным", - подчеркнул Савола. Министр обороны считает, что отправка танков украине – это большой проект. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в среду также заявил, что страна готова "некоторым образом" принять участие в возможном европейском пакете по поставкам танков Leopard на Украину. Ранее Германия сообщила о намерении поставить танки Leopard Киеву, а также разрешить реэкспорт такой техники из других государств.
https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html
https://ria.ru/20230125/tanki-1847353975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Финляндия
Финляндия готовится к поставке на Украину танков Leopard
Министр обороны Савола: Финляндия готовится к поставке на Украину танков Leopard
ХЕЛЬСИНКИ, 25 янв - РИА Новости. Финляндия готовится к участию в проекте поставок танков Leopard Украине, сообщил на брифинге министр обороны Микко Савола.
"Решение международного сообщества по передаче Украине Leopard продвигается. И Финляндия собирается принять в этом участие", – заявил министр обороны.
Он не смог уточнить, каким именно образом Финляндия примет участие в проекте. "Я не могу сказать вам точный график на данном этапе, но Силы обороны, со своей стороны, приступят к подготовке", - сказал он, сославшись на необходимость консультаций с другими странами-партнерами.
"Вклад Финляндии в этот проект не может быть очень большим и существенным", - подчеркнул Савола.
Министр обороны считает, что отправка танков украине – это большой проект.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
в среду также заявил, что страна готова "некоторым образом" принять участие в возможном европейском пакете по поставкам танков Leopard на Украину.
Ранее Германия
сообщила о намерении поставить танки Leopard Киеву
, а также разрешить реэкспорт такой техники из других государств.