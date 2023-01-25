https://ria.ru/20230125/leopard-1847355145.html

Финляндия готовится к поставке на Украину танков Leopard

Финляндия готовится к поставке на Украину танков Leopard - РИА Новости, 25.01.2023

Финляндия готовится к поставке на Украину танков Leopard

Финляндия готовится к участию в проекте поставок танков Leopard Украине, сообщил на брифинге министр обороны Микко Савола. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:33

2023-01-25T15:33

2023-01-25T15:33

специальная военная операция на украине

в мире

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 янв - РИА Новости. Финляндия готовится к участию в проекте поставок танков Leopard Украине, сообщил на брифинге министр обороны Микко Савола. "Решение международного сообщества по передаче Украине Leopard продвигается. И Финляндия собирается принять в этом участие", – заявил министр обороны. Он не смог уточнить, каким именно образом Финляндия примет участие в проекте. "Я не могу сказать вам точный график на данном этапе, но Силы обороны, со своей стороны, приступят к подготовке", - сказал он, сославшись на необходимость консультаций с другими странами-партнерами. "Вклад Финляндии в этот проект не может быть очень большим и существенным", - подчеркнул Савола. Министр обороны считает, что отправка танков украине – это большой проект. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в среду также заявил, что страна готова "некоторым образом" принять участие в возможном европейском пакете по поставкам танков Leopard на Украину. Ранее Германия сообщила о намерении поставить танки Leopard Киеву, а также разрешить реэкспорт такой техники из других государств.

https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html

https://ria.ru/20230125/tanki-1847353975.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия