https://ria.ru/20230125/leopard-1847353178.html

В бундесвере рассказали, когда начнут обучать ВСУ работе на Leopard 2

В бундесвере рассказали, когда начнут обучать ВСУ работе на Leopard 2 - РИА Новости, 25.01.2023

В бундесвере рассказали, когда начнут обучать ВСУ работе на Leopard 2

Обучение украинских солдат для работы на немецких танках Leopard 2 может начаться в конце января-начале февраля, сообщил журналистам представитель минобороны... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:29

2023-01-25T15:29

2023-01-25T15:37

специальная военная операция на украине

в мире

бундесвер германии

сергей лавров

украина

германия

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843819802_0:180:2750:1727_1920x0_80_0_0_0b39933a73c83b51cec105edb82e2b07.jpg

БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Обучение украинских солдат для работы на немецких танках Leopard 2 может начаться в конце января-начале февраля, сообщил журналистам представитель минобороны ФРГ Арне Коллатц."Нам нужна только короткая предварительная подготовка, чтобы начать обучение. То есть, в принципе, возможно, уже в конце этого месяца-начале следующего", - сказал Коллатц на брифинге в среду.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бундесвер германии, сергей лавров, украина, германия, россия, нато