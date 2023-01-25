Рейтинг@Mail.ru
В бундесвере рассказали, когда начнут обучать ВСУ работе на Leopard 2 - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/leopard-1847353178.html
В бундесвере рассказали, когда начнут обучать ВСУ работе на Leopard 2
В бундесвере рассказали, когда начнут обучать ВСУ работе на Leopard 2 - РИА Новости, 25.01.2023
В бундесвере рассказали, когда начнут обучать ВСУ работе на Leopard 2
Обучение украинских солдат для работы на немецких танках Leopard 2 может начаться в конце января-начале февраля, сообщил журналистам представитель минобороны... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:29
2023-01-25T15:37
специальная военная операция на украине
в мире
бундесвер германии
сергей лавров
украина
германия
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843819802_0:180:2750:1727_1920x0_80_0_0_0b39933a73c83b51cec105edb82e2b07.jpg
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Обучение украинских солдат для работы на немецких танках Leopard 2 может начаться в конце января-начале февраля, сообщил журналистам представитель минобороны ФРГ Арне Коллатц."Нам нужна только короткая предварительная подготовка, чтобы начать обучение. То есть, в принципе, возможно, уже в конце этого месяца-начале следующего", - сказал Коллатц на брифинге в среду.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843819802_239:0:2676:1828_1920x0_80_0_0_2b9df945349826f6921615045e5852c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бундесвер германии, сергей лавров, украина, германия, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бундесвер Германии, Сергей Лавров, Украина, Германия, Россия, НАТО
15:29 25.01.2023 (обновлено: 15:37 25.01.2023)
 
В бундесвере рассказали, когда начнут обучать ВСУ работе на Leopard 2

В бундесвере рассказали, что начнут обучать ВСУ работе на Leopard 2 в конце января-феврале

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Обучение украинских солдат для работы на немецких танках Leopard 2 может начаться в конце января-начале февраля, сообщил журналистам представитель минобороны ФРГ Арне Коллатц.
"Нам нужна только короткая предварительная подготовка, чтобы начать обучение. То есть, в принципе, возможно, уже в конце этого месяца-начале следующего", - сказал Коллатц на брифинге в среду.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 08:00
Запад испугался перелома на украинском фронте. Поэтому срочно шлет танки
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБундесвер ГерманииСергей ЛавровУкраинаГерманияРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала