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Португалия готовится отправить Украине танки Leopard 2, пишут СМИ
Португалия готовится отправить Украине танки Leopard 2, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023
Португалия готовится отправить Украине танки Leopard 2, пишут СМИ
Португалия готовится отправить Украине четыре танка Leopard 2, сообщает местная газета Correio da Manha со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:21
2023-01-25T15:21
2023-01-25T15:21
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Португалия готовится отправить Украине четыре танка Leopard 2, сообщает местная газета Correio da Manha со ссылкой на источники. "Португалия готовится отправить на Украину четыре танка Leopard 2", - пишет издание со ссылкой на источник, близкий к правительству. Как отмечает газета, всего в распоряжении Португалии находятся 37 танков, 12 из них в рабочем состоянии. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Финские СМИ сообщали, что кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html
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Португалия готовится отправить Украине танки Leopard 2, пишут СМИ
Correio da Manha: Португалия готовится отправить Украине четыре танка Leopard 2