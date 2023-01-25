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Португалия готовится отправить Украине танки Leopard 2, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/leopard-1847351023.html
Португалия готовится отправить Украине танки Leopard 2, пишут СМИ
Португалия готовится отправить Украине танки Leopard 2, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023
Португалия готовится отправить Украине танки Leopard 2, пишут СМИ
Португалия готовится отправить Украине четыре танка Leopard 2, сообщает местная газета Correio da Manha со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:21
2023-01-25T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
россия
португалия
нато
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Португалия готовится отправить Украине четыре танка Leopard 2, сообщает местная газета Correio da Manha со ссылкой на источники. "Португалия готовится отправить на Украину четыре танка Leopard 2", - пишет издание со ссылкой на источник, близкий к правительству. Как отмечает газета, всего в распоряжении Португалии находятся 37 танков, 12 из них в рабочем состоянии. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Финские СМИ сообщали, что кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, украина, россия, португалия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Португалия, НАТО
15:21 25.01.2023
 
Португалия готовится отправить Украине танки Leopard 2, пишут СМИ

Correio da Manha: Португалия готовится отправить Украине четыре танка Leopard 2

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachТанки Leopard 2
Танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Танки Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Португалия готовится отправить Украине четыре танка Leopard 2, сообщает местная газета Correio da Manha со ссылкой на источники.
"Португалия готовится отправить на Украину четыре танка Leopard 2", - пишет издание со ссылкой на источник, близкий к правительству.
Как отмечает газета, всего в распоряжении Португалии находятся 37 танков, 12 из них в рабочем состоянии.
Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Финские СМИ сообщали, что кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 08:00
Запад испугался перелома на украинском фронте. Поэтому срочно шлет танки
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровУкраинаРоссияПортугалияНАТО
 
 
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