https://ria.ru/20230125/leopard-1847327455.html
В России утвердили программу восстановления дальневосточного леопарда
В России утвердили программу восстановления дальневосточного леопарда - РИА Новости, 25.01.2023
В России утвердили программу восстановления дальневосточного леопарда
Глава Минприроды Александр Козлов утвердил программу восстановления дальневосточного леопарда в пределах исторического ареала, ее цель – восстановить популяцию... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:21
2023-01-25T14:21
2023-01-25T14:21
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дальний восток
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава Минприроды Александр Козлов утвердил программу восстановления дальневосточного леопарда в пределах исторического ареала, ее цель – восстановить популяцию в числе как минимум 25 особей, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ. "Глава Минприроды России Александр Козлов подписал распоряжение об утверждении программы реинтродукции дальневосточного леопарда в заповеднике "Уссурийский" и сопредельной территории. Цель программы - восстановление популяции редкого хищника численностью как минимум 25 особей в пределах исторического ареала в южной части Сихотэ-Алиня", - говорится в сообщении. Сейчас в России существует единственная популяция дальневосточного леопарда, ареал которой находится на юго-западе Приморья – в основном в границах национального парка "Земля леопарда". Ее численность - около 120 особей. По программе планируется строительство вольеров для содержания и подготовки к жизни в природе молодых особей дальневосточного леопарда, рождённых в неволе. Выпускать "воспитанников" планируется на территории Уссурийского заповедника и его охранной зоны. "Дальневосточный леопард – уникальная дикая кошка, численность которой хоть и растёт, но недостаточно активно: за 10 лет количество особей увеличилось примерно втрое – до 121. Он включен в перечень 13 приоритетных видов животных нацпроекта "Экология". Центр станет важным пунктом в работе по сохранению одного из самых редких хищников планеты", - цитирует пресс-служба главу Минприроды РФ Александра Козлова.
https://ria.ru/20230117/leopard-1845345687.html
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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальний восток
Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Дальний Восток
В России утвердили программу восстановления дальневосточного леопарда
Минприроды утвердило программу восстановления дальневосточного леопарда в родном ареале
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Глава Минприроды Александр Козлов утвердил программу восстановления дальневосточного леопарда в пределах исторического ареала, ее цель – восстановить популяцию в числе как минимум 25 особей, сообщили
в пресс-службе Минприроды РФ.
"Глава Минприроды России Александр Козлов подписал распоряжение об утверждении программы реинтродукции дальневосточного леопарда в заповеднике "Уссурийский" и сопредельной территории. Цель программы - восстановление популяции редкого хищника численностью как минимум 25 особей в пределах исторического ареала в южной части Сихотэ-Алиня", - говорится в сообщении.
Сейчас в России существует единственная популяция дальневосточного леопарда, ареал которой находится на юго-западе Приморья – в основном в границах национального парка "Земля леопарда". Ее численность - около 120 особей.
По программе планируется строительство вольеров для содержания и подготовки к жизни в природе молодых особей дальневосточного леопарда, рождённых в неволе. Выпускать "воспитанников" планируется на территории Уссурийского заповедника и его охранной зоны.
"Дальневосточный леопард – уникальная дикая кошка, численность которой хоть и растёт, но недостаточно активно: за 10 лет количество особей увеличилось примерно втрое – до 121. Он включен в перечень 13 приоритетных видов животных нацпроекта "Экология". Центр станет важным пунктом в работе по сохранению одного из самых редких хищников планеты", - цитирует пресс-служба главу Минприроды РФ Александра Козлова.