https://ria.ru/20230125/lenoblast-1847293959.html
Глава Ленобласти поздравил первых победителей конкурса ФПГ
Глава Ленобласти поздравил первых победителей конкурса ФПГ - РИА Новости, 25.01.2023
Глава Ленобласти поздравил первых победителей конкурса ФПГ
Губернатор Ленинградской области поздравил представителей 23 некоммерческих организации, которые стали победителями первого в этом году конкурса Фонда... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:30
2023-01-25T12:30
2023-01-25T12:30
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области поздравил представителей 23 некоммерческих организации, которые стали победителями первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов (ФПГ), а также финалистов международной премии #Мывместе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, в 2022 году президентские гранты на общую сумму в 44 миллиона рублей получили в два раза больше НКО региона, чем было годом ранее. А финалистами премии #Мывместе от Ленинградской области стали благотворительные фонды "Место под солнцем" и "Я Свободен". "Региону очень нужны такие люди, как вы — неравнодушные к другим, заряженные оптимизмом, пассионарные личности, которые собирают вокруг себя единомышленников. Важно, что ваши усилия направлены именно на социальные проекты. Я знаю, что внутри Команды 47 уже сложилось НКО-сообщество. Будем продолжать помогать друг другу, делиться опытом и стараться расти. Как показывает результат федеральных конкурсов — динамика уже очень хорошая", — отметил Александр Дрозденко.Как уточнили в пресс-службе, на встрече губернатор поддержал предложение представителя Ленинградского областного фонда имени Карла Кёнига Елены Аленевой об организации стажировки для волонтеров на базе деревни Светлана, в которой живут люди с особенностями здоровья.
https://ria.ru/20230123/lenoblast-1846741553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр дрозденко
Ленинградская область , Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области поздравил представителей 23 некоммерческих организации, которые стали победителями первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов (ФПГ), а также финалистов международной премии #Мывместе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в 2022 году президентские гранты на общую сумму в 44 миллиона рублей получили в два раза больше НКО региона, чем было годом ранее. А финалистами премии #Мывместе от Ленинградской области стали благотворительные фонды "Место под солнцем" и "Я Свободен".
"Региону очень нужны такие люди, как вы — неравнодушные к другим, заряженные оптимизмом, пассионарные личности, которые собирают вокруг себя единомышленников. Важно, что ваши усилия направлены именно на социальные проекты. Я знаю, что внутри Команды 47 уже сложилось НКО-сообщество. Будем продолжать помогать друг другу, делиться опытом и стараться расти. Как показывает результат федеральных конкурсов — динамика уже очень хорошая", — отметил Александр Дрозденко
.
Как уточнили в пресс-службе, на встрече губернатор поддержал предложение представителя Ленинградского областного фонда имени Карла Кёнига Елены Аленевой об организации стажировки для волонтеров на базе деревни Светлана, в которой живут люди с особенностями здоровья.