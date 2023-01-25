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Глава Ленобласти поздравил первых победителей конкурса ФПГ - РИА Новости, 25.01.2023
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Ленинградская область
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Глава Ленобласти поздравил первых победителей конкурса ФПГ
Глава Ленобласти поздравил первых победителей конкурса ФПГ - РИА Новости, 25.01.2023
Глава Ленобласти поздравил первых победителей конкурса ФПГ
Губернатор Ленинградской области поздравил представителей 23 некоммерческих организации, которые стали победителями первого в этом году конкурса Фонда... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:30
2023-01-25T12:30
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области поздравил представителей 23 некоммерческих организации, которые стали победителями первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов (ФПГ), а также финалистов международной премии #Мывместе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, в 2022 году президентские гранты на общую сумму в 44 миллиона рублей получили в два раза больше НКО региона, чем было годом ранее. А финалистами премии #Мывместе от Ленинградской области стали благотворительные фонды "Место под солнцем" и "Я Свободен". "Региону очень нужны такие люди, как вы — неравнодушные к другим, заряженные оптимизмом, пассионарные личности, которые собирают вокруг себя единомышленников. Важно, что ваши усилия направлены именно на социальные проекты. Я знаю, что внутри Команды 47 уже сложилось НКО-сообщество. Будем продолжать помогать друг другу, делиться опытом и стараться расти. Как показывает результат федеральных конкурсов — динамика уже очень хорошая", — отметил Александр Дрозденко.Как уточнили в пресс-службе, на встрече губернатор поддержал предложение представителя Ленинградского областного фонда имени Карла Кёнига Елены Аленевой об организации стажировки для волонтеров на базе деревни Светлана, в которой живут люди с особенностями здоровья.
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александр дрозденко
Ленинградская область , Александр Дрозденко
12:30 25.01.2023
 

Глава Ленобласти поздравил первых победителей конкурса ФПГ

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области поздравил представителей 23 некоммерческих организации, которые стали победителями первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов (ФПГ), а также финалистов международной премии #Мывместе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в 2022 году президентские гранты на общую сумму в 44 миллиона рублей получили в два раза больше НКО региона, чем было годом ранее. А финалистами премии #Мывместе от Ленинградской области стали благотворительные фонды "Место под солнцем" и "Я Свободен".
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"Региону очень нужны такие люди, как вы — неравнодушные к другим, заряженные оптимизмом, пассионарные личности, которые собирают вокруг себя единомышленников. Важно, что ваши усилия направлены именно на социальные проекты. Я знаю, что внутри Команды 47 уже сложилось НКО-сообщество. Будем продолжать помогать друг другу, делиться опытом и стараться расти. Как показывает результат федеральных конкурсов — динамика уже очень хорошая", — отметил Александр Дрозденко.
Как уточнили в пресс-службе, на встрече губернатор поддержал предложение представителя Ленинградского областного фонда имени Карла Кёнига Елены Аленевой об организации стажировки для волонтеров на базе деревни Светлана, в которой живут люди с особенностями здоровья.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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