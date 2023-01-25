https://ria.ru/20230125/lavrov-1847298929.html

Лавров заявил, что Запад использует Украину

Лавров заявил, что Запад использует Украину - РИА Новости, 25.01.2023

Лавров заявил, что Запад использует Украину

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украину используют для того, чтобы реализовывать откровенно колониальную политику в отношении русскоязычного... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:47

2023-01-25T12:47

2023-01-25T12:59

в мире

украина

сергей лавров

россия

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ЛУАНДА, 25 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украину используют для того, чтобы реализовывать откровенно колониальную политику в отношении русскоязычного населения."Мы по просьбе наших коллег поделились оценками последнего развития событий в рамках ситуации на Украине, привлекли внимание к тем действиям Запада, которые в течение многих лет создавали причины для прямого использования Украиной в качестве инструмента гибридной, тотальной гибридной войны против нашей страны", - сказал министр журналистам."И использовали также Украину для проведения откровенно колониальной политики в отношении русскоязычного населения Украины", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20230125/lozh-1847230214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сергей лавров, россия