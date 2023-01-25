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В России построят корабль с платформой для упрощенной посадки беспилотников - РИА Новости, 25.01.2023
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Новое оружие России
https://ria.ru/20230125/korabl-1847225915.html
В России построят корабль с платформой для упрощенной посадки беспилотников
В России построят корабль с платформой для упрощенной посадки беспилотников - РИА Новости, 25.01.2023
В России построят корабль с платформой для упрощенной посадки беспилотников
ВМФ России опробует на одном из боевых кораблей гиростабилизированную платформу для упрощения взлета и посадки вертолетов и беспилотников на палубу при сильном... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T04:10
2023-01-25T04:10
новое оружие россии
безопасность
россия
технологии
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. ВМФ России опробует на одном из боевых кораблей гиростабилизированную платформу для упрощения взлета и посадки вертолетов и беспилотников на палубу при сильном ветре и волнении моря, сообщил РИА Новости информированный источник. "Командование ВМФ получило от разработчиков документацию на гиростабилизированную платформу, необходимую для ее интеграции на боевой корабль. Работа началась. В ближайшие годы можно ожидать появления у российского флота первого корабля с гиростабилизированной площадкой для взлета-посадки палубных вертолетов", - сообщил источник. Он не стал уточнять, корабль какого проекта планируется оснастить платформой, а также будет ли это новый проект или под платформу адаптируют один из уже существующих. Гиростабилизированная платформа позволяет существенно упростить и обезопасить взлет и посадку вертолета или беспилотника вертикального взлета и посадки на палубу корабля за счет компенсации качки при неблагоприятных погодных условиях: сильном ветре, высоком волнении моря. Источник добавил, что разработку можно также применять в качестве основы для кранов, аппарелей, трапов и другого оборудования на судах обеспечения, когда требуется снизить воздействие условий окружающей среды. В сухопутном варианте платформа уже нашла применение в составе динамических тренажеров для водителей бронетехники или автомобилей. Сама платформа представляет площадку на опорах-приводах, доработанную под увеличение количества приводов с стандартных шести до 13. Источник отметил, что флотом на данный момент выбрана та российская разработка, которая обладает самыми широкими из доступных на сегодняшний день степенями свободы и рабочими диапазонами.
https://radiosputnik.ria.ru/20230124/pvo-1847188068.html
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безопасность, россия, технологии
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Технологии
04:10 25.01.2023
 
В России построят корабль с платформой для упрощенной посадки беспилотников

В России построят корабль с площадкой для упрощения посадки вертолетов и беспилотников

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкБольшой десантный корабль проекта 775 "Александр Отраковский"
Большой десантный корабль проекта 775 Александр Отраковский - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Большой десантный корабль проекта 775 "Александр Отраковский". Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. ВМФ России опробует на одном из боевых кораблей гиростабилизированную платформу для упрощения взлета и посадки вертолетов и беспилотников на палубу при сильном ветре и волнении моря, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Командование ВМФ получило от разработчиков документацию на гиростабилизированную платформу, необходимую для ее интеграции на боевой корабль. Работа началась. В ближайшие годы можно ожидать появления у российского флота первого корабля с гиростабилизированной площадкой для взлета-посадки палубных вертолетов", - сообщил источник.
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Он не стал уточнять, корабль какого проекта планируется оснастить платформой, а также будет ли это новый проект или под платформу адаптируют один из уже существующих.
Гиростабилизированная платформа позволяет существенно упростить и обезопасить взлет и посадку вертолета или беспилотника вертикального взлета и посадки на палубу корабля за счет компенсации качки при неблагоприятных погодных условиях: сильном ветре, высоком волнении моря.
Источник добавил, что разработку можно также применять в качестве основы для кранов, аппарелей, трапов и другого оборудования на судах обеспечения, когда требуется снизить воздействие условий окружающей среды. В сухопутном варианте платформа уже нашла применение в составе динамических тренажеров для водителей бронетехники или автомобилей.
Сама платформа представляет площадку на опорах-приводах, доработанную под увеличение количества приводов с стандартных шести до 13. Источник отметил, что флотом на данный момент выбрана та российская разработка, которая обладает самыми широкими из доступных на сегодняшний день степенями свободы и рабочими диапазонами.
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