https://ria.ru/20230125/korabl-1847225915.html

В России построят корабль с платформой для упрощенной посадки беспилотников

В России построят корабль с платформой для упрощенной посадки беспилотников - РИА Новости, 25.01.2023

В России построят корабль с платформой для упрощенной посадки беспилотников

ВМФ России опробует на одном из боевых кораблей гиростабилизированную платформу для упрощения взлета и посадки вертолетов и беспилотников на палубу при сильном... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T04:10

2023-01-25T04:10

2023-01-25T04:10

новое оружие россии

безопасность

россия

технологии

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. ВМФ России опробует на одном из боевых кораблей гиростабилизированную платформу для упрощения взлета и посадки вертолетов и беспилотников на палубу при сильном ветре и волнении моря, сообщил РИА Новости информированный источник. "Командование ВМФ получило от разработчиков документацию на гиростабилизированную платформу, необходимую для ее интеграции на боевой корабль. Работа началась. В ближайшие годы можно ожидать появления у российского флота первого корабля с гиростабилизированной площадкой для взлета-посадки палубных вертолетов", - сообщил источник. Он не стал уточнять, корабль какого проекта планируется оснастить платформой, а также будет ли это новый проект или под платформу адаптируют один из уже существующих. Гиростабилизированная платформа позволяет существенно упростить и обезопасить взлет и посадку вертолета или беспилотника вертикального взлета и посадки на палубу корабля за счет компенсации качки при неблагоприятных погодных условиях: сильном ветре, высоком волнении моря. Источник добавил, что разработку можно также применять в качестве основы для кранов, аппарелей, трапов и другого оборудования на судах обеспечения, когда требуется снизить воздействие условий окружающей среды. В сухопутном варианте платформа уже нашла применение в составе динамических тренажеров для водителей бронетехники или автомобилей. Сама платформа представляет площадку на опорах-приводах, доработанную под увеличение количества приводов с стандартных шести до 13. Источник отметил, что флотом на данный момент выбрана та российская разработка, которая обладает самыми широкими из доступных на сегодняшний день степенями свободы и рабочими диапазонами.

https://radiosputnik.ria.ru/20230124/pvo-1847188068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, технологии