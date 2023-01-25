https://ria.ru/20230125/kor-1847291988.html

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с распространением кори

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с распространением кори - РИА Новости, 25.01.2023

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с распространением кори

Эпидемия кори России не грозит, в отдельных регионах регистрируются завозные случаи заболевания среди непривитых людей, но в целом по стране уровень иммунизации РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:25

2023-01-25T12:25

2023-01-25T12:31

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Эпидемия кори России не грозит, в отдельных регионах регистрируются завозные случаи заболевания среди непривитых людей, но в целом по стране уровень иммунизации населения остается высоким, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Эпидемия кори России не грозит. С целью обеспечения эпидблагополучия по указанному заболеванию в стране действует специальная программа по элиминации кори, в которой прописаны мероприятия по борьбе с этой инфекцией на 2021-2025 годы. При этом уровень иммунизации населения против кори в России остается высоким, что способствует сохранению достаточного уровня коллективного иммунитета", - говорится в сообщении.В отдельных регионах регистрируются завозные случаи заболевания среди непривитых лиц, уточнили в пресс-службе. В субъектах со сложной эпидобстановкой организована работа по иммунизации непривитого населения, а также по информированию граждан о мерах профилактики кори и преимуществах вакцинопрофилактики. Принимаются все необходимые противоэпидемические меры, пояснили в ведомстве.Чтобы купировать возможные риски заражения корью непривитых и непереболевших был разработан проект документа по подчищающей иммунизации, которая направлена на поддержание высокого уровня коллективного иммунитета к инфекции, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230124/kor-1847051560.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия