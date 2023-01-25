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В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с распространением кори - РИА Новости, 25.01.2023
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В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с распространением кори
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с распространением кори - РИА Новости, 25.01.2023
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с распространением кори
Эпидемия кори России не грозит, в отдельных регионах регистрируются завозные случаи заболевания среди непривитых людей, но в целом по стране уровень иммунизации РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:25
2023-01-25T12:31
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Эпидемия кори России не грозит, в отдельных регионах регистрируются завозные случаи заболевания среди непривитых людей, но в целом по стране уровень иммунизации населения остается высоким, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Эпидемия кори России не грозит. С целью обеспечения эпидблагополучия по указанному заболеванию в стране действует специальная программа по элиминации кори, в которой прописаны мероприятия по борьбе с этой инфекцией на 2021-2025 годы. При этом уровень иммунизации населения против кори в России остается высоким, что способствует сохранению достаточного уровня коллективного иммунитета", - говорится в сообщении.В отдельных регионах регистрируются завозные случаи заболевания среди непривитых лиц, уточнили в пресс-службе. В субъектах со сложной эпидобстановкой организована работа по иммунизации непривитого населения, а также по информированию граждан о мерах профилактики кори и преимуществах вакцинопрофилактики. Принимаются все необходимые противоэпидемические меры, пояснили в ведомстве.Чтобы купировать возможные риски заражения корью непривитых и непереболевших был разработан проект документа по подчищающей иммунизации, которая направлена на поддержание высокого уровня коллективного иммунитета к инфекции, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
12:25 25.01.2023 (обновлено: 12:31 25.01.2023)
 
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с распространением кори

Роспотребнадзор: России не грозит эпидемия кори из-за высокого уровня иммунитета

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАмпула вакцины коревой в детской поликлинике
Ампула вакцины коревой в детской поликлинике - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ампула вакцины коревой в детской поликлинике. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Эпидемия кори России не грозит, в отдельных регионах регистрируются завозные случаи заболевания среди непривитых людей, но в целом по стране уровень иммунизации населения остается высоким, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Эпидемия кори России не грозит. С целью обеспечения эпидблагополучия по указанному заболеванию в стране действует специальная программа по элиминации кори, в которой прописаны мероприятия по борьбе с этой инфекцией на 2021-2025 годы. При этом уровень иммунизации населения против кори в России остается высоким, что способствует сохранению достаточного уровня коллективного иммунитета", - говорится в сообщении.
В отдельных регионах регистрируются завозные случаи заболевания среди непривитых лиц, уточнили в пресс-службе. В субъектах со сложной эпидобстановкой организована работа по иммунизации непривитого населения, а также по информированию граждан о мерах профилактики кори и преимуществах вакцинопрофилактики. Принимаются все необходимые противоэпидемические меры, пояснили в ведомстве.
Чтобы купировать возможные риски заражения корью непривитых и непереболевших был разработан проект документа по подчищающей иммунизации, которая направлена на поддержание высокого уровня коллективного иммунитета к инфекции, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 13:06
Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори
 
Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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