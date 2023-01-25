https://ria.ru/20230125/kitay-1847226235.html

Китай стал лидером по импорту новых легковых автомобилей в Россию

Китай стал лидером по импорту новых легковых автомобилей в Россию - РИА Новости, 25.01.2023

Китай стал лидером по импорту новых легковых автомобилей в Россию

Китай по итогам 2022 года стал лидером среди стран-импортеров легковых автомобилей в Россию: ввоз новых китайских "легковушек" за год вырос на 40% и превысил... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T04:32

2023-01-25T04:32

2023-01-25T04:34

экономика

китай

россия

авто

автостат

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Китай по итогам 2022 года стал лидером среди стран-импортеров легковых автомобилей в Россию: ввоз новых китайских "легковушек" за год вырос на 40% и превысил 117 тысяч единиц, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе. Согласно опубликованным в январе данным аналитического агентства "Автостат", продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59% по сравнению с предыдущим годом - до 626,3 тысячи штук. Почти 30% от этого количества пришлось на отечественные марки, на втором месте были корейские бренды, суммарная доля продаж которых в России составила 19,5%. Китайские производители замкнули тройку лидеров: на них пришлось 19,2% продаж новых легковых авто. Они опередили европейцев, которые в прошлом году заняли 18,5% российского рынка.

https://ria.ru/20230125/kitay-1847223941.html

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экономика, китай, россия, авто, автостат