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Китай стал лидером по импорту новых легковых автомобилей в Россию - РИА Новости, 25.01.2023
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Китай стал лидером по импорту новых легковых автомобилей в Россию
Китай стал лидером по импорту новых легковых автомобилей в Россию - РИА Новости, 25.01.2023
Китай стал лидером по импорту новых легковых автомобилей в Россию
Китай по итогам 2022 года стал лидером среди стран-импортеров легковых автомобилей в Россию: ввоз новых китайских "легковушек" за год вырос на 40% и превысил... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T04:32
2023-01-25T04:34
экономика
китай
россия
авто
автостат
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Китай по итогам 2022 года стал лидером среди стран-импортеров легковых автомобилей в Россию: ввоз новых китайских "легковушек" за год вырос на 40% и превысил 117 тысяч единиц, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе. Согласно опубликованным в январе данным аналитического агентства "Автостат", продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59% по сравнению с предыдущим годом - до 626,3 тысячи штук. Почти 30% от этого количества пришлось на отечественные марки, на втором месте были корейские бренды, суммарная доля продаж которых в России составила 19,5%. Китайские производители замкнули тройку лидеров: на них пришлось 19,2% продаж новых легковых авто. Они опередили европейцев, которые в прошлом году заняли 18,5% российского рынка.
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экономика, китай, россия, авто, автостат
Экономика, Китай, Россия, Авто, Автостат
04:32 25.01.2023 (обновлено: 04:34 25.01.2023)
 
Китай стал лидером по импорту новых легковых автомобилей в Россию

ФТС: Китай в 2022 году стал лидером по импорту новых легковых автомобилей в Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ "Кунцево"
Автомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ Кунцево - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ "Кунцево". Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Китай по итогам 2022 года стал лидером среди стран-импортеров легковых автомобилей в Россию: ввоз новых китайских "легковушек" за год вырос на 40% и превысил 117 тысяч единиц, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе.
"В 2022 году наибольшее количество легковых автомобилей ввозилось из Китая. Всего ввезено более 117 тысяч новых авто, что почти на 40% больше, чем в прошлом году", - сообщили в ведомстве.
Согласно опубликованным в январе данным аналитического агентства "Автостат", продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59% по сравнению с предыдущим годом - до 626,3 тысячи штук. Почти 30% от этого количества пришлось на отечественные марки, на втором месте были корейские бренды, суммарная доля продаж которых в России составила 19,5%.
Китайские производители замкнули тройку лидеров: на них пришлось 19,2% продаж новых легковых авто. Они опередили европейцев, которые в прошлом году заняли 18,5% российского рынка.
Грузовик проезжает мимо транспортных контейнеров в порту Инкоу в провинции Ляонин на северо-востоке Китая - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Импорт китайских грузовиков в Россию вырос в четыре раза
 
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