https://ria.ru/20230125/kitay-1847223941.html
Импорт китайских грузовиков в Россию вырос в четыре раза
Импорт китайских грузовиков в Россию вырос в четыре раза - РИА Новости, 25.01.2023
Импорт китайских грузовиков в Россию вырос в четыре раза
Импорт грузовиков из Китая в Россию по итогам 2022 года увеличился в четыре раза по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 31 тысячи единиц, сообщили РИА... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T03:17
2023-01-25T03:17
2023-01-25T03:20
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Импорт грузовиков из Китая в Россию по итогам 2022 года увеличился в четыре раза по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 31 тысячи единиц, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе. Кроме того, по данным службы, по итогам прошлого года в Россию из Китая выло ввезено почти 3 тысячи единиц автомобилей специального назначения (аварийные и пожарные машины, автокраны, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками и другие) – показатель вырос за год в 3 раза. Импорт китайских тракторов в 2022 году остался на том же уровне, что и годом ранее: было ввезено более 89 тысяч единиц. Согласно данным таможенного управления КНР, общий объем товарооборота между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3%, до рекордных 190,271 миллиарда долларов.
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экономика, китай, россия, авто
Экономика, Китай, Россия, Авто
03:17 25.01.2023 (обновлено: 03:20 25.01.2023)
Импорт китайских грузовиков в Россию вырос в четыре раза
ФТС: импорт китайских грузовиков в Россию вырос в четыре раза в 2022 году
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Импорт грузовиков из Китая в Россию по итогам 2022 года увеличился в четыре раза по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 31 тысячи единиц, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе.
"За прошлый год из Китая ввезли почти 31 тысячу транспортных средств для перевозки грузов, что в 4 раза больше, чем в 2021 году, а также 2 тысячи автобусов и микроавтобусов (рост на 68%)", – отметили в ведомстве.
Кроме того, по данным службы, по итогам прошлого года в Россию из Китая выло ввезено почти 3 тысячи единиц автомобилей специального назначения (аварийные и пожарные машины, автокраны, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками и другие) – показатель вырос за год в 3 раза.
Импорт китайских тракторов в 2022 году остался на том же уровне, что и годом ранее: было ввезено более 89 тысяч единиц.
Согласно данным таможенного управления КНР, общий объем товарооборота между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3%, до рекордных 190,271 миллиарда долларов.