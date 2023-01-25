https://ria.ru/20230125/kitay-1847223941.html

Импорт китайских грузовиков в Россию вырос в четыре раза

Импорт китайских грузовиков в Россию вырос в четыре раза - РИА Новости, 25.01.2023

Импорт китайских грузовиков в Россию вырос в четыре раза

Импорт грузовиков из Китая в Россию по итогам 2022 года увеличился в четыре раза по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 31 тысячи единиц, сообщили РИА... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T03:17

2023-01-25T03:17

2023-01-25T03:20

экономика

китай

россия

авто

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Импорт грузовиков из Китая в Россию по итогам 2022 года увеличился в четыре раза по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 31 тысячи единиц, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе. Кроме того, по данным службы, по итогам прошлого года в Россию из Китая выло ввезено почти 3 тысячи единиц автомобилей специального назначения (аварийные и пожарные машины, автокраны, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками и другие) – показатель вырос за год в 3 раза. Импорт китайских тракторов в 2022 году остался на том же уровне, что и годом ранее: было ввезено более 89 тысяч единиц. Согласно данным таможенного управления КНР, общий объем товарооборота между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3%, до рекордных 190,271 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230124/neft-1847060000.html

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экономика, китай, россия, авто