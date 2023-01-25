https://ria.ru/20230125/kino-1847310354.html

Объявлены номинанты на кинопремию "Сезар"

Объявлены номинанты на кинопремию "Сезар" - РИА Новости, 25.01.2023

Объявлены номинанты на кинопремию "Сезар"

Объявлены номинанты на кинопремию "Сезар", пишет Variety. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:04

2023-01-25T16:04

2023-01-25T16:04

культура

новости культуры

луи гаррель

фанни ардан

жюльет бинош

франция

бельгия

нидерланды

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Объявлены номинанты на кинопремию "Сезар", пишет Variety.За звание лучшей картины претендуют комедия "Невиновный", триллеры "Таинственное убийство" и "Мучения на островах" и мелодрамы "Шагни вперед" и "Вечно молодые".В номинации на лучшую женскую роль соревнуются Фанни Ардан, Жюльет Бинош, Лор Калами, Виржини Эфира и Адель Экзаркопулос, а на лучшую мужскую – Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Венсан Макен, Бенуа Мажимель и Дени Меноше. В категории "Лучший режиссер" представлены Седрик Клапиш, Луи Гаррель, Седрик Жименес, Доминик Молль и Альбер Серра. На звание лучшего иностранного фильма номинированы франко-испанская картина "Хищники", фильм производства Франции, Бельгии и Нидерландов "Близко", лента "Заговор в Каире" Швеции, Финляндии, Франции и Дании, польский фильм "Иа" и шведский "Треугольник печали".Церемония вручения премии "Сезар" в этом году пройдет в парижском зале "Олимпия" 24 февраля. Премия ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Идея вручения награды принадлежит французскому продюсеру Жоржу Кравенну, основавшему академию.

https://ria.ru/20230125/oskar-1847264522.html

франция

бельгия

нидерланды

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, луи гаррель, фанни ардан, жюльет бинош, франция, бельгия, нидерланды, сезар, кино и сериалы