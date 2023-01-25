https://ria.ru/20230125/kino-1847310354.html
Объявлены номинанты на кинопремию "Сезар"
Объявлены номинанты на кинопремию "Сезар" - РИА Новости, 25.01.2023
Объявлены номинанты на кинопремию "Сезар"
Объявлены номинанты на кинопремию "Сезар", пишет Variety. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:04
2023-01-25T16:04
2023-01-25T16:04
культура
новости культуры
луи гаррель
фанни ардан
жюльет бинош
франция
бельгия
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847309855_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_4e788abe88b84c222fd31bf181517e66.jpg
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Объявлены номинанты на кинопремию "Сезар", пишет Variety.За звание лучшей картины претендуют комедия "Невиновный", триллеры "Таинственное убийство" и "Мучения на островах" и мелодрамы "Шагни вперед" и "Вечно молодые".В номинации на лучшую женскую роль соревнуются Фанни Ардан, Жюльет Бинош, Лор Калами, Виржини Эфира и Адель Экзаркопулос, а на лучшую мужскую – Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Венсан Макен, Бенуа Мажимель и Дени Меноше. В категории "Лучший режиссер" представлены Седрик Клапиш, Луи Гаррель, Седрик Жименес, Доминик Молль и Альбер Серра. На звание лучшего иностранного фильма номинированы франко-испанская картина "Хищники", фильм производства Франции, Бельгии и Нидерландов "Близко", лента "Заговор в Каире" Швеции, Финляндии, Франции и Дании, польский фильм "Иа" и шведский "Треугольник печали".Церемония вручения премии "Сезар" в этом году пройдет в парижском зале "Олимпия" 24 февраля. Премия ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Идея вручения награды принадлежит французскому продюсеру Жоржу Кравенну, основавшему академию.
https://ria.ru/20230125/oskar-1847264522.html
франция
бельгия
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847309855_267:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_764d0341c955d60a24bdeda8ec6a48c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, луи гаррель, фанни ардан, жюльет бинош, франция, бельгия, нидерланды, сезар, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Луи Гаррель, Фанни Ардан, Жюльет Бинош, Франция, Бельгия, Нидерланды, Сезар, Кино и сериалы
Объявлены номинанты на кинопремию "Сезар"
Луи Гаррель и Жюльет Бинош номинированы на кинопремию "Сезар"
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости.
Объявлены номинанты на кинопремию "Сезар", пишет
Variety.
За звание лучшей картины претендуют комедия "Невиновный", триллеры "Таинственное убийство" и "Мучения на островах" и мелодрамы "Шагни вперед" и "Вечно молодые".
В номинации на лучшую женскую роль соревнуются Фанни Ардан, Жюльет Бинош, Лор Калами, Виржини Эфира и Адель Экзаркопулос, а на лучшую мужскую – Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Венсан Макен, Бенуа Мажимель и Дени Меноше.
В категории "Лучший режиссер" представлены Седрик Клапиш, Луи Гаррель, Седрик Жименес, Доминик Молль и Альбер Серра.
На звание лучшего иностранного фильма номинированы франко-испанская картина "Хищники", фильм производства Франции, Бельгии и Нидерландов "Близко", лента "Заговор в Каире" Швеции, Финляндии, Франции и Дании, польский фильм "Иа" и шведский "Треугольник печали".
Церемония вручения премии "Сезар" в этом году пройдет в парижском зале "Олимпия" 24 февраля. Премия ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Идея вручения награды принадлежит французскому продюсеру Жоржу Кравенну, основавшему академию.