https://ria.ru/20230125/khakery-1847291812.html
Песков назвал абсурдом ассоциацию любых хакерских атак с Россией
Песков назвал абсурдом ассоциацию любых хакерских атак с Россией - РИА Новости, 25.01.2023
Песков назвал абсурдом ассоциацию любых хакерских атак с Россией
Любую группу хакеров ассоциируют с Россией, это абсурдно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:25
2023-01-25T12:25
2023-01-25T12:35
россия
германия
хакеры
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
кибератаки
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Любую группу хакеров ассоциируют с Россией, это абсурдно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в СМИ сообщалось, что хакерская группировка Killnet, которую связывают с Россией, сообщила о масштабных хакерских ударах по инфраструктуре ФРГ в ответ на якобы планируемую поставку танков Leopard Украине.
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россия, германия, хакеры, дмитрий песков (спецпредставитель президента), кибератаки
Россия, Германия, хакеры, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Кибератаки
12:25 25.01.2023 (обновлено: 12:35 25.01.2023)
Песков назвал абсурдом ассоциацию любых хакерских атак с Россией
Песков прокомментировал кибератаку на ФРГ и назвал абсурдом ассоциации хакеров с Россией