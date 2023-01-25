Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал абсурдом ассоциацию любых хакерских атак с Россией - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/khakery-1847291812.html
Песков назвал абсурдом ассоциацию любых хакерских атак с Россией
Песков назвал абсурдом ассоциацию любых хакерских атак с Россией - РИА Новости, 25.01.2023
Песков назвал абсурдом ассоциацию любых хакерских атак с Россией
Любую группу хакеров ассоциируют с Россией, это абсурдно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:25
2023-01-25T12:35
россия
германия
хакеры
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
кибератаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796001756_0:0:3479:1957_1920x0_80_0_0_ccdb4f224a243481bc2132cdb742c52d.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Любую группу хакеров ассоциируют с Россией, это абсурдно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в СМИ сообщалось, что хакерская группировка Killnet, которую связывают с Россией, сообщила о масштабных хакерских ударах по инфраструктуре ФРГ в ответ на якобы планируемую поставку танков Leopard Украине.
https://ria.ru/20221229/nato-1842083055.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765074414_502:113:3082:2048_1920x0_80_0_0_532cf7c02d3f63a72d33033c961e9603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, хакеры, дмитрий песков (спецпредставитель президента), кибератаки
Россия, Германия, хакеры, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Кибератаки
12:25 25.01.2023 (обновлено: 12:35 25.01.2023)
 
Песков назвал абсурдом ассоциацию любых хакерских атак с Россией

Песков прокомментировал кибератаку на ФРГ и назвал абсурдом ассоциации хакеров с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Любую группу хакеров ассоциируют с Россией, это абсурдно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы искренне удивляемся почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией. Никто не может объяснить,почему именно с Россией, а не с какой-то, например, европейской страной. Это абсурдно", - сказал Песков.
Ранее в СМИ сообщалось, что хакерская группировка Killnet, которую связывают с Россией, сообщила о масштабных хакерских ударах по инфраструктуре ФРГ в ответ на якобы планируемую поставку танков Leopard Украине.
RaHDit: в киберпространстве против России воюют все страны НАТО, а не Украина - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 07:03
Хакеры опубликовали данные офицеров НАТО, воюющих против России
 
РоссияГерманияхакерыДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Кибератаки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала