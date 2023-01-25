https://ria.ru/20230125/kamchatka-1847259036.html
На Камчатке объявлена лавинная опасность
На Камчатке объявлена лавинная опасность - РИА Новости, 25.01.2023
На Камчатке объявлена лавинная опасность
Камчатский региональный противолавинный центр объявил лавинную опасность, предупреждение будет действовать до 28 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:48
2023-01-25T10:48
2023-01-25T12:13
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Камчатский региональный противолавинный центр объявил лавинную опасность, предупреждение будет действовать до 28 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. Спасатели рекомендовали сотрудникам организаций, которые работают в горной местности, а также туристам и охотникам в ближайшие дни воздержаться от посещения опасных мест."В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок, Камчатским региональным противолавинным центром объявлено предупреждение", – говорится в сообщении. Предупреждение действует с 26 по 28 января на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. В МЧС подчеркнули, что лавинная опасность также объявлена на территории Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, кроноцкий заповедник
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Камчатский край, Кроноцкий заповедник
10:48 25.01.2023 (обновлено: 12:13 25.01.2023)
На Камчатке объявлена лавинная опасность
На Камчатке до 28 января объявлена лавинная опасность
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Камчатский региональный противолавинный центр объявил лавинную опасность, предупреждение будет действовать до 28 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Спасатели рекомендовали сотрудникам организаций, которые работают в горной местности, а также туристам и охотникам в ближайшие дни воздержаться от посещения опасных мест.
"В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок, Камчатским региональным противолавинным центром объявлено предупреждение", – говорится в сообщении.
Предупреждение действует с 26 по 28 января на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.
В МЧС подчеркнули, что лавинная опасность также объявлена на территории Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.