https://ria.ru/20230125/kamchatka-1847259036.html

На Камчатке объявлена лавинная опасность

На Камчатке объявлена лавинная опасность - РИА Новости, 25.01.2023

На Камчатке объявлена лавинная опасность

Камчатский региональный противолавинный центр объявил лавинную опасность, предупреждение будет действовать до 28 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:48

2023-01-25T10:48

2023-01-25T12:13

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Камчатский региональный противолавинный центр объявил лавинную опасность, предупреждение будет действовать до 28 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. Спасатели рекомендовали сотрудникам организаций, которые работают в горной местности, а также туристам и охотникам в ближайшие дни воздержаться от посещения опасных мест."В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок, Камчатским региональным противолавинным центром объявлено предупреждение", – говорится в сообщении. Предупреждение действует с 26 по 28 января на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. В МЧС подчеркнули, что лавинная опасность также объявлена на территории Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, кроноцкий заповедник