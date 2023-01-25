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На Камчатке объявлена лавинная опасность - РИА Новости, 25.01.2023
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Туризм
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На Камчатке объявлена лавинная опасность
На Камчатке объявлена лавинная опасность - РИА Новости, 25.01.2023
На Камчатке объявлена лавинная опасность
Камчатский региональный противолавинный центр объявил лавинную опасность, предупреждение будет действовать до 28 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:48
2023-01-25T12:13
туризм
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Камчатский региональный противолавинный центр объявил лавинную опасность, предупреждение будет действовать до 28 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. Спасатели рекомендовали сотрудникам организаций, которые работают в горной местности, а также туристам и охотникам в ближайшие дни воздержаться от посещения опасных мест."В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок, Камчатским региональным противолавинным центром объявлено предупреждение", – говорится в сообщении. Предупреждение действует с 26 по 28 января на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. В МЧС подчеркнули, что лавинная опасность также объявлена на территории Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.
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новости - туризм, туризм, туристы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, кроноцкий заповедник
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Камчатский край, Кроноцкий заповедник
10:48 25.01.2023 (обновлено: 12:13 25.01.2023)
 
На Камчатке объявлена лавинная опасность

На Камчатке до 28 января объявлена лавинная опасность

© Фото : предоставлено МЧС РФПревентивные мероприятия по принудительному спуску снежных масс на Камчатке
Превентивные мероприятия по принудительному спуску снежных масс на Камчатке - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : предоставлено МЧС РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Камчатский региональный противолавинный центр объявил лавинную опасность, предупреждение будет действовать до 28 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Спасатели рекомендовали сотрудникам организаций, которые работают в горной местности, а также туристам и охотникам в ближайшие дни воздержаться от посещения опасных мест.
"В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок, Камчатским региональным противолавинным центром объявлено предупреждение", – говорится в сообщении.
Предупреждение действует с 26 по 28 января на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.
В МЧС подчеркнули, что лавинная опасность также объявлена на территории Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.
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