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Соболевский район Камчатки остался без связи из-за аварии - РИА Новости, 25.01.2023
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Соболевский район Камчатки остался без связи из-за аварии
Соболевский район Камчатки остался без связи из-за аварии - РИА Новости, 25.01.2023
Соболевский район Камчатки остался без связи из-за аварии
Обрыв связи произошёл в Соболевском районе Камчатки, несколько часов там отсутствует интернет и голосовая связь большинства операторов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T08:35
2023-01-25T08:40
происшествия
камчатский край
петропавловск-камчатский
мегафон
мтс
билайн
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Обрыв связи произошёл в Соболевском районе Камчатки, несколько часов там отсутствует интернет и голосовая связь большинства операторов, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. Отмечается, что причиной отсутствия связи стало повреждение линии связи на участке от 140 км технологического проезда до села Соболево. На место выехала аварийная бригада. "Около 13.30 (4.30 мск) по камчатскому времени было зафиксировано аварийное прерывание услуг связи, в том числе доступа к сети интернет, в населенных пунктах Соболевского района", — сказали в правительстве региона. Связь пропала у абонентов Мегафона, МТС и Теле2, отмечается в сообщении. "Билайн для обеспечения жителей Соболева перевел свои каналы связи на резервные спутниковые", — добавили в пресс-службе краевого правительства. По словам министра цифрового развития региона, в Соболевском районе метель, сильный ветер и мокрый снег, это мешает рабочим. Соболевский район находится на западе Камчатского края. В населенных пунктах района, по данным сайта правительства региона, проживает 2 484 человека. Расстояние до Петропавловска-Камчатского по воздуху - 255 километра.
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происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский, мегафон, мтс, билайн
Происшествия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Мегафон, МТС, Билайн
08:35 25.01.2023 (обновлено: 08:40 25.01.2023)
 
Соболевский район Камчатки остался без связи из-за аварии

Соболевский район Камчатки остался без интернета и голосовой связи из-за аварии

© AP Photo / Marcio Jose SanchezСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Смартфон. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Обрыв связи произошёл в Соболевском районе Камчатки, несколько часов там отсутствует интернет и голосовая связь большинства операторов, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
Отмечается, что причиной отсутствия связи стало повреждение линии связи на участке от 140 км технологического проезда до села Соболево. На место выехала аварийная бригада.
"Около 13.30 (4.30 мск) по камчатскому времени было зафиксировано аварийное прерывание услуг связи, в том числе доступа к сети интернет, в населенных пунктах Соболевского района", — сказали в правительстве региона.
Связь пропала у абонентов Мегафона, МТС и Теле2, отмечается в сообщении.
"Билайн для обеспечения жителей Соболева перевел свои каналы связи на резервные спутниковые", — добавили в пресс-службе краевого правительства.
По словам министра цифрового развития региона, в Соболевском районе метель, сильный ветер и мокрый снег, это мешает рабочим.
Соболевский район находится на западе Камчатского края. В населенных пунктах района, по данным сайта правительства региона, проживает 2 484 человека. Расстояние до Петропавловска-Камчатского по воздуху - 255 километра.
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