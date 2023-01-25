https://ria.ru/20230125/kamchatka-1847238157.html

Соболевский район Камчатки остался без связи из-за аварии

Соболевский район Камчатки остался без связи из-за аварии - РИА Новости, 25.01.2023

Соболевский район Камчатки остался без связи из-за аварии

Обрыв связи произошёл в Соболевском районе Камчатки, несколько часов там отсутствует интернет и голосовая связь большинства операторов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T08:35

2023-01-25T08:35

2023-01-25T08:40

происшествия

камчатский край

петропавловск-камчатский

мегафон

мтс

билайн

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Обрыв связи произошёл в Соболевском районе Камчатки, несколько часов там отсутствует интернет и голосовая связь большинства операторов, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. Отмечается, что причиной отсутствия связи стало повреждение линии связи на участке от 140 км технологического проезда до села Соболево. На место выехала аварийная бригада. "Около 13.30 (4.30 мск) по камчатскому времени было зафиксировано аварийное прерывание услуг связи, в том числе доступа к сети интернет, в населенных пунктах Соболевского района", — сказали в правительстве региона. Связь пропала у абонентов Мегафона, МТС и Теле2, отмечается в сообщении. "Билайн для обеспечения жителей Соболева перевел свои каналы связи на резервные спутниковые", — добавили в пресс-службе краевого правительства. По словам министра цифрового развития региона, в Соболевском районе метель, сильный ветер и мокрый снег, это мешает рабочим. Соболевский район находится на западе Камчатского края. В населенных пунктах района, по данным сайта правительства региона, проживает 2 484 человека. Расстояние до Петропавловска-Камчатского по воздуху - 255 километра.

https://ria.ru/20230125/saratov-1847231121.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский, мегафон, мтс, билайн