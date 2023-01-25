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В Челябинске закрыли еще одно кафе после массового заражения гепатитом - РИА Новости, 25.01.2023
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В Челябинске закрыли еще одно кафе после массового заражения гепатитом
В Челябинске закрыли еще одно кафе после массового заражения гепатитом - РИА Новости, 25.01.2023
В Челябинске закрыли еще одно кафе после массового заражения гепатитом
Суд приостановил на 60 суток деятельность еще одного кафе в Челябинске, где в новогодние праздники несколько десятков человек попали в больницу с гепатитом,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:30
2023-01-25T10:30
происшествия
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв – РИА Новости. Суд приостановил на 60 суток деятельность еще одного кафе в Челябинске, где в новогодние праздники несколько десятков человек попали в больницу с гепатитом, сообщила пресс-служба УФССП России по региону. По данным пресс-службы, суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении предпринимательницы, предоставляющей услуги общепита в кафе "Аян". На нее были составлены протоколы о нарушении санитарно-эпидемиологических требований и о временном запрете деятельности предприятия. Поводом стала "информация о регистрации трех случаев заболевания острым гепатитом А среди жителей Челябинска, связывающих свое заболевание" с посещением этого кафе. "Суд признал индивидуального предпринимателя, предоставляющего населению услуги общественного питания в кафе "Аян", виновным в нарушении статьи 6.6 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности данного предприятия на срок 60 суток… Сотрудники службы судебных приставов произвели опечатывание помещений кафе", - говорится в сообщении. Пресс-служба напоминает, что на фоне госпитализации граждан с гепатитом несколькими днями ранее аналогичное наказание было вынесено в отношении другой предпринимательницы – хозяйки кафе "Дархан". По данным минздрава региона, в инфекционное отделение городской клинической больницы №8 с гепатитом А госпитализированы около 50 человек, все они стабильны, им в полном объеме оказывается медпомощь. Медицинское наблюдение осуществляется за 92 контактными, в их числе 27 детей.
https://ria.ru/20210728/gepatit-1743327912.html
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происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
10:30 25.01.2023
 
В Челябинске закрыли еще одно кафе после массового заражения гепатитом

Суд закрыл в Челябинске еще одно кафе после массового заражения гепатитом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв – РИА Новости. Суд приостановил на 60 суток деятельность еще одного кафе в Челябинске, где в новогодние праздники несколько десятков человек попали в больницу с гепатитом, сообщила пресс-служба УФССП России по региону.
По данным пресс-службы, суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении предпринимательницы, предоставляющей услуги общепита в кафе "Аян". На нее были составлены протоколы о нарушении санитарно-эпидемиологических требований и о временном запрете деятельности предприятия. Поводом стала "информация о регистрации трех случаев заболевания острым гепатитом А среди жителей Челябинска, связывающих свое заболевание" с посещением этого кафе.
"Суд признал индивидуального предпринимателя, предоставляющего населению услуги общественного питания в кафе "Аян", виновным в нарушении статьи 6.6 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности данного предприятия на срок 60 суток… Сотрудники службы судебных приставов произвели опечатывание помещений кафе", - говорится в сообщении.
Пресс-служба напоминает, что на фоне госпитализации граждан с гепатитом несколькими днями ранее аналогичное наказание было вынесено в отношении другой предпринимательницы – хозяйки кафе "Дархан".
По данным минздрава региона, в инфекционное отделение городской клинической больницы №8 с гепатитом А госпитализированы около 50 человек, все они стабильны, им в полном объеме оказывается медпомощь. Медицинское наблюдение осуществляется за 92 контактными, в их числе 27 детей.
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