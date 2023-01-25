https://ria.ru/20230125/kafe-1847261447.html

В Челябинске закрыли еще одно кафе после массового заражения гепатитом

В Челябинске закрыли еще одно кафе после массового заражения гепатитом - РИА Новости, 25.01.2023

В Челябинске закрыли еще одно кафе после массового заражения гепатитом

Суд приостановил на 60 суток деятельность еще одного кафе в Челябинске, где в новогодние праздники несколько десятков человек попали в больницу с гепатитом,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:30

2023-01-25T10:30

2023-01-25T10:30

происшествия

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв – РИА Новости. Суд приостановил на 60 суток деятельность еще одного кафе в Челябинске, где в новогодние праздники несколько десятков человек попали в больницу с гепатитом, сообщила пресс-служба УФССП России по региону. По данным пресс-службы, суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении предпринимательницы, предоставляющей услуги общепита в кафе "Аян". На нее были составлены протоколы о нарушении санитарно-эпидемиологических требований и о временном запрете деятельности предприятия. Поводом стала "информация о регистрации трех случаев заболевания острым гепатитом А среди жителей Челябинска, связывающих свое заболевание" с посещением этого кафе. "Суд признал индивидуального предпринимателя, предоставляющего населению услуги общественного питания в кафе "Аян", виновным в нарушении статьи 6.6 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности данного предприятия на срок 60 суток… Сотрудники службы судебных приставов произвели опечатывание помещений кафе", - говорится в сообщении. Пресс-служба напоминает, что на фоне госпитализации граждан с гепатитом несколькими днями ранее аналогичное наказание было вынесено в отношении другой предпринимательницы – хозяйки кафе "Дархан". По данным минздрава региона, в инфекционное отделение городской клинической больницы №8 с гепатитом А госпитализированы около 50 человек, все они стабильны, им в полном объеме оказывается медпомощь. Медицинское наблюдение осуществляется за 92 контактными, в их числе 27 детей.

https://ria.ru/20210728/gepatit-1743327912.html

челябинск

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинск, россия