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Пилот "Аллигатора" назвал главную цель российских Ка-52 в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/ka-52-1847431940.html
Пилот "Аллигатора" назвал главную цель российских Ка-52 в зоне спецоперации
Пилот "Аллигатора" назвал главную цель российских Ка-52 в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.01.2023
Пилот "Аллигатора" назвал главную цель российских Ка-52 в зоне спецоперации
Основной целью российских боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" является бронетехника украинских войск, рассказал журналистам пилот, выполняющий задачи в зоне... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T19:36
2023-01-25T19:36
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
ка-52 "аллигатор"
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Основной целью российских боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" является бронетехника украинских войск, рассказал журналистам пилот, выполняющий задачи в зоне СВО. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что вертолет Ка-52 ВКС РФ в ходе боевого вылета на луганском направлении уничтожил два украинских танка, а также 15 украинских военных. "На боевую задачу мы вылетаем, заранее зная, по кому мы стреляем, какая цель у нас, какие координаты, нет такого, что мы ищем цель в полете, заранее известно, куда стреляют. Цель у нас - бронетехника, обнаруживается в основном с помощью тепловизора. Работаем мы по ней при помощи ракет "Вихрь" (противотанковый ракетный комплекс – ред.)", - рассказал пилот. По его словам, цель выявляют на подлете в радиусе восьми километров. "Погрешность крайне мала, оператор наводится на цель, и если с ракетой все нормально и с техникой все нормально, то вероятность попадания 100%", - рассказал пилот. Ка-52 "Аллигатор" - российский разведывательный-ударный вертолет нового поколения. Принят на вооружение российской армии в 2011 году. Боевая машина применялась во время операции ВКС РФ в Сирии. Помимо живой силы противника, способен уничтожать бронированную и небронированную технику, а также воздушные цели. Вертолеты ВКС РФ продолжают наносить удары по позициям украинских войск, поддерживая наступление на Артемовском и другим направлениям в зоне СВО.
https://ria.ru/20230121/spetsoperatsiya-1846444308.html
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Пилот боевого вертолета Ка-52 о работе в зоне спецоперации
Пилот боевого вертолета Ка-52 о работе в зоне спецоперации
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россия, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Ка-52 "Аллигатор", Украина, Вооруженные силы Украины
19:36 25.01.2023
 
Пилот "Аллигатора" назвал главную цель российских Ка-52 в зоне спецоперации

Пилот "Аллигатора": основная цель российских Ка-52 в зоне СВО — бронетехника противника

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Основной целью российских боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" является бронетехника украинских войск, рассказал журналистам пилот, выполняющий задачи в зоне СВО.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что вертолет Ка-52 ВКС РФ в ходе боевого вылета на луганском направлении уничтожил два украинских танка, а также 15 украинских военных.
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"На боевую задачу мы вылетаем, заранее зная, по кому мы стреляем, какая цель у нас, какие координаты, нет такого, что мы ищем цель в полете, заранее известно, куда стреляют. Цель у нас - бронетехника, обнаруживается в основном с помощью тепловизора. Работаем мы по ней при помощи ракет "Вихрь" (противотанковый ракетный комплекс – ред.)", - рассказал пилот.
По его словам, цель выявляют на подлете в радиусе восьми километров.
"Погрешность крайне мала, оператор наводится на цель, и если с ракетой все нормально и с техникой все нормально, то вероятность попадания 100%", - рассказал пилот.
Ка-52 "Аллигатор" - российский разведывательный-ударный вертолет нового поколения. Принят на вооружение российской армии в 2011 году. Боевая машина применялась во время операции ВКС РФ в Сирии. Помимо живой силы противника, способен уничтожать бронированную и небронированную технику, а также воздушные цели. Вертолеты ВКС РФ продолжают наносить удары по позициям украинских войск, поддерживая наступление на Артемовском и другим направлениям в зоне СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииКа-52 "Аллигатор"УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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