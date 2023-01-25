https://ria.ru/20230125/ka-52-1847431940.html

Пилот "Аллигатора" назвал главную цель российских Ка-52 в зоне спецоперации

Пилот "Аллигатора" назвал главную цель российских Ка-52 в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.01.2023

Пилот "Аллигатора" назвал главную цель российских Ка-52 в зоне спецоперации

Основной целью российских боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" является бронетехника украинских войск, рассказал журналистам пилот, выполняющий задачи в зоне... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T19:36

2023-01-25T19:36

2023-01-25T19:36

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

ка-52 "аллигатор"

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Основной целью российских боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" является бронетехника украинских войск, рассказал журналистам пилот, выполняющий задачи в зоне СВО. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что вертолет Ка-52 ВКС РФ в ходе боевого вылета на луганском направлении уничтожил два украинских танка, а также 15 украинских военных. "На боевую задачу мы вылетаем, заранее зная, по кому мы стреляем, какая цель у нас, какие координаты, нет такого, что мы ищем цель в полете, заранее известно, куда стреляют. Цель у нас - бронетехника, обнаруживается в основном с помощью тепловизора. Работаем мы по ней при помощи ракет "Вихрь" (противотанковый ракетный комплекс – ред.)", - рассказал пилот. По его словам, цель выявляют на подлете в радиусе восьми километров. "Погрешность крайне мала, оператор наводится на цель, и если с ракетой все нормально и с техникой все нормально, то вероятность попадания 100%", - рассказал пилот. Ка-52 "Аллигатор" - российский разведывательный-ударный вертолет нового поколения. Принят на вооружение российской армии в 2011 году. Боевая машина применялась во время операции ВКС РФ в Сирии. Помимо живой силы противника, способен уничтожать бронированную и небронированную технику, а также воздушные цели. Вертолеты ВКС РФ продолжают наносить удары по позициям украинских войск, поддерживая наступление на Артемовском и другим направлениям в зоне СВО.

https://ria.ru/20230121/spetsoperatsiya-1846444308.html

https://ria.ru/20230125/spetsoperatsiya-1847430171.html

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Пилот боевого вертолета Ка-52 о работе в зоне спецоперации Пилот боевого вертолета Ка-52 о работе в зоне спецоперации 2023-01-25T19:36 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", украина, вооруженные силы украины