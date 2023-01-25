https://ria.ru/20230125/istoriya-1847288963.html

Школьники должны знать историю России и гордиться ей, заявил Кравцов

Школьники должны знать историю России и гордиться ей, заявил Кравцов - РИА Новости, 25.01.2023

Школьники должны знать историю России и гордиться ей, заявил Кравцов

Задача министерства просвещения РФ – обучить школьников и студентов истории России и сделать так, чтобы они гордились своей страной, заявил глава министерства... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:13

2023-01-25T12:13

2023-01-25T12:16

общество

сергей кравцов

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Задача министерства просвещения РФ – обучить школьников и студентов истории России и сделать так, чтобы они гордились своей страной, заявил глава министерства Сергей Кравцов. "Перед министерством (просвещения - ред.) стоит задача, чтобы школьники, студенты колледжей, студенты педагогических вузов получали качественное образование, были воспитаны, знали историю нашей страны, гордились нашей страной", - сказал Кравцов в ходе всероссийского марафона "Пространство знаний", организованного российском обществом "Знание". Он добавил, что Россия – великая страна, которая сегодня "фактически спасает мир". "Все, что сегодня происходит, – это, действительно, спасение мира от той чумы, которая, к сожалению, в ряде стран сейчас возымела действие. Это и национализм, и нацизм, и так далее. Мы это преодолеем обязательно", - добавил Кравцов.

https://ria.ru/20230123/istoriya-1846780380.html

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

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общество, сергей кравцов, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование