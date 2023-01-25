https://ria.ru/20230125/istoriya-1847288963.html
Школьники должны знать историю России и гордиться ей, заявил Кравцов
Школьники должны знать историю России и гордиться ей, заявил Кравцов - РИА Новости, 25.01.2023
Школьники должны знать историю России и гордиться ей, заявил Кравцов
Задача министерства просвещения РФ – обучить школьников и студентов истории России и сделать так, чтобы они гордились своей страной, заявил глава министерства... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:13
2023-01-25T12:13
2023-01-25T12:16
общество
сергей кравцов
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794541468_0:97:2000:1223_1920x0_80_0_0_ac7a84ea2b3589546222b8b5e8487df4.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Задача министерства просвещения РФ – обучить школьников и студентов истории России и сделать так, чтобы они гордились своей страной, заявил глава министерства Сергей Кравцов. "Перед министерством (просвещения - ред.) стоит задача, чтобы школьники, студенты колледжей, студенты педагогических вузов получали качественное образование, были воспитаны, знали историю нашей страны, гордились нашей страной", - сказал Кравцов в ходе всероссийского марафона "Пространство знаний", организованного российском обществом "Знание". Он добавил, что Россия – великая страна, которая сегодня "фактически спасает мир". "Все, что сегодня происходит, – это, действительно, спасение мира от той чумы, которая, к сожалению, в ряде стран сейчас возымела действие. Это и национализм, и нацизм, и так далее. Мы это преодолеем обязательно", - добавил Кравцов.
https://ria.ru/20230123/istoriya-1846780380.html
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794541468_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_602a7a773956d36dd27a87901f6b7d0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Сергей Кравцов, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
12:13 25.01.2023 (обновлено: 12:16 25.01.2023)
Школьники должны знать историю России и гордиться ей, заявил Кравцов
Кравцов: перед Минпросвещения стоит задача обучить школьников и студентов истории России
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Задача министерства просвещения РФ – обучить школьников и студентов истории России и сделать так, чтобы они гордились своей страной, заявил глава министерства Сергей Кравцов.
"Перед министерством (просвещения - ред.) стоит задача, чтобы школьники, студенты колледжей, студенты педагогических вузов получали качественное образование, были воспитаны, знали историю нашей страны, гордились нашей страной", - сказал Кравцов в ходе всероссийского марафона "Пространство знаний", организованного российском обществом "Знание".
Он добавил, что Россия – великая страна, которая сегодня "фактически спасает мир".
"Все, что сегодня происходит, – это, действительно, спасение мира от той чумы, которая, к сожалению, в ряде стран сейчас возымела действие. Это и национализм, и нацизм, и так далее. Мы это преодолеем обязательно", - добавил Кравцов.