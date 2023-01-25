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Школьники должны знать историю России и гордиться ей, заявил Кравцов - РИА Новости, 25.01.2023
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Школьники должны знать историю России и гордиться ей, заявил Кравцов
Школьники должны знать историю России и гордиться ей, заявил Кравцов - РИА Новости, 25.01.2023
Школьники должны знать историю России и гордиться ей, заявил Кравцов
Задача министерства просвещения РФ – обучить школьников и студентов истории России и сделать так, чтобы они гордились своей страной, заявил глава министерства... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:13
2023-01-25T12:16
общество
сергей кравцов
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Задача министерства просвещения РФ – обучить школьников и студентов истории России и сделать так, чтобы они гордились своей страной, заявил глава министерства Сергей Кравцов. "Перед министерством (просвещения - ред.) стоит задача, чтобы школьники, студенты колледжей, студенты педагогических вузов получали качественное образование, были воспитаны, знали историю нашей страны, гордились нашей страной", - сказал Кравцов в ходе всероссийского марафона "Пространство знаний", организованного российском обществом "Знание". Он добавил, что Россия – великая страна, которая сегодня "фактически спасает мир". "Все, что сегодня происходит, – это, действительно, спасение мира от той чумы, которая, к сожалению, в ряде стран сейчас возымела действие. Это и национализм, и нацизм, и так далее. Мы это преодолеем обязательно", - добавил Кравцов.
https://ria.ru/20230123/istoriya-1846780380.html
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общество, сергей кравцов, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Сергей Кравцов, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
12:13 25.01.2023 (обновлено: 12:16 25.01.2023)
 
Школьники должны знать историю России и гордиться ей, заявил Кравцов

Кравцов: перед Минпросвещения стоит задача обучить школьников и студентов истории России

© Фото : Минпросвещения РоссииМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : Минпросвещения России
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Задача министерства просвещения РФ – обучить школьников и студентов истории России и сделать так, чтобы они гордились своей страной, заявил глава министерства Сергей Кравцов.
"Перед министерством (просвещения - ред.) стоит задача, чтобы школьники, студенты колледжей, студенты педагогических вузов получали качественное образование, были воспитаны, знали историю нашей страны, гордились нашей страной", - сказал Кравцов в ходе всероссийского марафона "Пространство знаний", организованного российском обществом "Знание".
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Он добавил, что Россия – великая страна, которая сегодня "фактически спасает мир".
"Все, что сегодня происходит, – это, действительно, спасение мира от той чумы, которая, к сожалению, в ряде стран сейчас возымела действие. Это и национализм, и нацизм, и так далее. Мы это преодолеем обязательно", - добавил Кравцов.
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