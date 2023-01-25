Эксперт объяснил, почему в России подешевели iPhone
Аналитик Бойко: удешевить iPhone в России могли параллельный импорт и переход на Android
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкТелефоны компании Apple в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Телефоны компании Apple в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. iPhone в России могли подешеветь из-за налаживания поставок по параллельному импорту, перехода россиян на смартфоны на операционной системе Android, а также на фоне общего для рынка снижения спроса на смартфоны, рассказал РИА Новости аналитик MForum Analytics Алексей Бойко.
Как убедился корреспондент РИА Новости, на "Яндекс Маркете" смартфон iPhone 14 Pro с объемом памяти в 128 ГБ можно приобрести по цене в 86 099 рублей. При этом в начале января цена на эту модель начиналась от 90 тысяч рублей.
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По словам эксперта, снижение цены отражает сразу несколько рыночных процессов. "Снижение цены может быть связано с отлаживанием поставок по параллельному импорту", - отмечает Бойко. В то же время, по его словам, кто-то из потребителей "мог посчитать, что растущие неудобства использования iPhone в России - повод переориентироваться на смартфоны под Android".
Эксперт также отмечает общее для рынка снижение спроса на смартфоны, что "заставляет всех участников цепочки создания цены сдерживать свой аппетит".
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