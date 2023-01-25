https://ria.ru/20230125/iphone-1847298023.html

Эксперт объяснил, почему в России подешевели iPhone

Эксперт объяснил, почему в России подешевели iPhone - РИА Новости, 25.01.2023

Эксперт объяснил, почему в России подешевели iPhone

iPhone в России могли подешеветь из-за налаживания поставок по параллельному импорту, перехода россиян на смартфоны на операционной системе Android, а также на... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:43

2023-01-25T12:43

2023-01-25T12:43

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. iPhone в России могли подешеветь из-за налаживания поставок по параллельному импорту, перехода россиян на смартфоны на операционной системе Android, а также на фоне общего для рынка снижения спроса на смартфоны, рассказал РИА Новости аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Как убедился корреспондент РИА Новости, на "Яндекс Маркете" смартфон iPhone 14 Pro с объемом памяти в 128 ГБ можно приобрести по цене в 86 099 рублей. При этом в начале января цена на эту модель начиналась от 90 тысяч рублей. По словам эксперта, снижение цены отражает сразу несколько рыночных процессов. "Снижение цены может быть связано с отлаживанием поставок по параллельному импорту", - отмечает Бойко. В то же время, по его словам, кто-то из потребителей "мог посчитать, что растущие неудобства использования iPhone в России - повод переориентироваться на смартфоны под Android". Эксперт также отмечает общее для рынка снижение спроса на смартфоны, что "заставляет всех участников цепочки создания цены сдерживать свой аппетит".

https://ria.ru/20221226/iphone-1841308936.html

https://ria.ru/20230120/kompyuter-1846224680.html

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экономика, технологии, россия, яндекс.маркет, apple iphone, google android, apple