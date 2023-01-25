https://ria.ru/20230125/internet-1847292702.html
В здании Финуниверситета при правительстве наладят работу интернета
В здании Финуниверситета при правительстве наладят работу интернета - РИА Новости, 25.01.2023
В здании Финуниверситета при правительстве наладят работу интернета
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал наладить работу интернета в Финансовом университете при правительстве РФ после того, как студенты пожаловались на... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:28
2023-01-25T12:28
2023-01-25T12:28
образование - общество
дмитрий чернышенко
финансовый университет при правительстве рф
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал наладить работу интернета в Финансовом университете при правительстве РФ после того, как студенты пожаловались на лекции, что у них не работает сеть в зале, передает корреспондент РИА Новости. Во время лекции с вице-премьером Дмитрием Чернышенко студенты пожаловались на отсутствие интернета в зале, из-за чего не могут ставить лайки и реакции на вопрос, как они планируют провести День студента. "Интернета нет?… В следующий раз перед мероприятием развернем здесь дополнительно. Я понял, а я думаю, что такое?… Обещаю, чтобы интернет был в институте, сделаем", - сказал Чернышенко.
https://ria.ru/20230124/obrazovanie-1847098164.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, дмитрий чернышенко, финансовый университет при правительстве рф
Образование - Общество, Дмитрий Чернышенко, Финансовый университет при Правительстве РФ
В здании Финуниверситета при правительстве наладят работу интернета
Чернышенко пообещал наладить работу интернета в здании Финуниверситета при правительстве
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал наладить работу интернета в Финансовом университете при правительстве РФ после того, как студенты пожаловались на лекции, что у них не работает сеть в зале, передает корреспондент РИА Новости.
Во время лекции с вице-премьером Дмитрием Чернышенко студенты пожаловались на отсутствие интернета в зале, из-за чего не могут ставить лайки и реакции на вопрос, как они планируют провести День студента.
"Интернета нет?… В следующий раз перед мероприятием развернем здесь дополнительно. Я понял, а я думаю, что такое?… Обещаю, чтобы интернет был в институте, сделаем", - сказал Чернышенко.