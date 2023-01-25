https://ria.ru/20230125/internet-1847292702.html

В здании Финуниверситета при правительстве наладят работу интернета

В здании Финуниверситета при правительстве наладят работу интернета - РИА Новости, 25.01.2023

В здании Финуниверситета при правительстве наладят работу интернета

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал наладить работу интернета в Финансовом университете при правительстве РФ после того, как студенты пожаловались на... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:28

2023-01-25T12:28

2023-01-25T12:28

образование - общество

дмитрий чернышенко

финансовый университет при правительстве рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал наладить работу интернета в Финансовом университете при правительстве РФ после того, как студенты пожаловались на лекции, что у них не работает сеть в зале, передает корреспондент РИА Новости. Во время лекции с вице-премьером Дмитрием Чернышенко студенты пожаловались на отсутствие интернета в зале, из-за чего не могут ставить лайки и реакции на вопрос, как они планируют провести День студента. "Интернета нет?… В следующий раз перед мероприятием развернем здесь дополнительно. Я понял, а я думаю, что такое?… Обещаю, чтобы интернет был в институте, сделаем", - сказал Чернышенко.

https://ria.ru/20230124/obrazovanie-1847098164.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, дмитрий чернышенко, финансовый университет при правительстве рф