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Эксперт назвала оптимальную скорость домашнего интернета - РИА Новости, 25.01.2023
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Эксперт назвала оптимальную скорость домашнего интернета
Эксперт назвала оптимальную скорость домашнего интернета - РИА Новости, 25.01.2023
Эксперт назвала оптимальную скорость домашнего интернета
В России можно подключить интернет со скоростью до 900 Мбит/с, но большинство пользователей выбирают менее быстрое соединение, рассказала эксперт по... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T02:15
2023-01-25T02:15
общество
россия
технологии
интернет
екатерина кривошеева
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В России можно подключить интернет со скоростью до 900 Мбит/с, но большинство пользователей выбирают менее быстрое соединение, рассказала эксперт по телекоммуникациям Екатерина Кривошеева. В интервью радио Sputnik она назвала самый популярный тариф.Поссийские операторы связи предлагают клиентам тарифы со скоростью домашнего интернета от 60 до 900 мегабитов в секунду (мбит/с), однако пока на отечественном рынке наиболее востребованы те пакеты услуг, которые включают "базовый минимум" – 100 мбит/с, отметила кривошеева.По мнению Кривошеевой, это далеко не лучший вариант. Она советует отдавать предпочтение тарифам с более высокой скоростью интернета."Все больше клиентов выбирают более быстрые варианты: 250-300 Мбит/с. Я считаю, что это оптимальная скорость для текущих запросов пользователей", – подчеркнула эксперт.В первую очередь от тарифов с низкой скоростью соединения стоит отказаться людям, работающим в интернете, а также семьям, у которых есть несколько подключенных к Сети устройств, полагает она."Например, семье, у которой есть и смартфоны, и планшет, и компьютер, и Smart TV, нужно 250-300 Мбит/с. Еще одна причина выбрать тариф с более высокой скоростью – определенные требования к качеству связи. Чаще всего это важно тем, кто проводит много времени в онлайне: за работой, играми или просмотром видео", – объяснила Кривошеева.
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общество, россия, технологии, интернет, екатерина кривошеева
Общество, Россия, Технологии, Интернет, Екатерина Кривошеева
02:15 25.01.2023
 
Эксперт назвала оптимальную скорость домашнего интернета

Эксперт Кривошеева: оптимальная скорость домашнего интернета составляет 250-300 Мбит/с

© Depositphotos.com / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Depositphotos.com / pressmaster
Клавиатура ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В России можно подключить интернет со скоростью до 900 Мбит/с, но большинство пользователей выбирают менее быстрое соединение, рассказала эксперт по телекоммуникациям Екатерина Кривошеева. В интервью радио Sputnik она назвала самый популярный тариф.
Поссийские операторы связи предлагают клиентам тарифы со скоростью домашнего интернета от 60 до 900 мегабитов в секунду (мбит/с), однако пока на отечественном рынке наиболее востребованы те пакеты услуг, которые включают "базовый минимум" – 100 мбит/с, отметила кривошеева.

"В зависимости от оператора связи, пользователи могут подключить домашний интернет, который выдает от 60 до 900 Мбит/с. На данный момент самый популярный тариф – со скоростью 100 Мбит/с", – сказала она.

По мнению Кривошеевой, это далеко не лучший вариант. Она советует отдавать предпочтение тарифам с более высокой скоростью интернета.
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"Все больше клиентов выбирают более быстрые варианты: 250-300 Мбит/с. Я считаю, что это оптимальная скорость для текущих запросов пользователей", – подчеркнула эксперт.
В первую очередь от тарифов с низкой скоростью соединения стоит отказаться людям, работающим в интернете, а также семьям, у которых есть несколько подключенных к Сети устройств, полагает она.
"Например, семье, у которой есть и смартфоны, и планшет, и компьютер, и Smart TV, нужно 250-300 Мбит/с. Еще одна причина выбрать тариф с более высокой скоростью – определенные требования к качеству связи. Чаще всего это важно тем, кто проводит много времени в онлайне: за работой, играми или просмотром видео", – объяснила Кривошеева.
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ОбществоРоссияТехнологииИнтернетЕкатерина Кривошеева
 
 
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