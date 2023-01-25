https://ria.ru/20230125/ingenico-1847376395.html
Минпромторг прокомментировал возможный уход Ingenico из России
Минпромторг прокомментировал возможный уход Ingenico из России - РИА Новости, 25.01.2023
Минпромторг прокомментировал возможный уход Ingenico из России
Минпромторг, комментируя сообщения СМИ о возможном уходе с российского рынка одного из крупнейших поставщиков платежных терминалов Ingenico, заявил, что причин... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:34
2023-01-25T16:34
2023-01-25T16:36
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Минпромторг, комментируя сообщения СМИ о возможном уходе с российского рынка одного из крупнейших поставщиков платежных терминалов Ingenico, заявил, что причин для нагнетания обстановки нет, в России есть свои поставщики техники с достаточными запасами."Сегодня появились сообщения о возможном уходе с российского рынка поставщика платежных терминалов Ingenico и потенциальных проблемах в ремонте и обслуживании ПО в этой связи. Минпромторг поясняет: на российском рынке представлен ряд крупных поставщиков контрольно-кассовой техники, в том числе терминалов для безналичной оплаты. Предприятия имеют достаточный запас техники, чтобы обеспечить рынок оборудованием для расчетов картой", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минпромторга РФ."Причин для нагнетания обстановки на рынке контрольно-кассовой техники не выявлено, компании работают в штатном режиме, проблем с наличием продукции на складе нет", - подчеркнули в ведомстве.В Минпромторге напомнили, что совместно с Банком России и другими банковскими организациями участвуют в рабочей группе по вопросам обеспечения технологического суверенитета финансового рынка, на котором обсуждается вопрос обеспечения данного сегмента различными российскими решениями.Ранее в среду издание РБК сообщило, что крупнейший поставщик терминалов для приема карт Ingenico рассмотрит уход из России. По данным газеты, из страны компания может уйти уже в марте. Эксперты, уточнялось в материале, оценивают долю устройств на рынке в 50%.
https://ria.ru/20221231/ukhod-1842572324.html
https://ria.ru/20221223/tinkoff-1840715620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
16:34 25.01.2023 (обновлено: 16:36 25.01.2023)
Минпромторг прокомментировал возможный уход Ingenico из России
Минпромторг о возможном уходе Ingenico: в России есть свои поставщики
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Минпромторг, комментируя сообщения СМИ о возможном уходе с российского рынка одного из крупнейших поставщиков платежных терминалов Ingenico, заявил
, что причин для нагнетания обстановки нет, в России есть свои поставщики техники с достаточными запасами.
"Сегодня появились сообщения о возможном уходе с российского рынка поставщика платежных терминалов Ingenico и потенциальных проблемах в ремонте и обслуживании ПО в этой связи. Минпромторг поясняет: на российском рынке представлен ряд крупных поставщиков контрольно-кассовой техники, в том числе терминалов для безналичной оплаты. Предприятия имеют достаточный запас техники, чтобы обеспечить рынок оборудованием для расчетов картой", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минпромторга РФ.
"Причин для нагнетания обстановки на рынке контрольно-кассовой техники не выявлено, компании работают в штатном режиме, проблем с наличием продукции на складе нет", - подчеркнули в ведомстве.
В Минпромторге напомнили, что совместно с Банком России и другими банковскими организациями участвуют в рабочей группе по вопросам обеспечения технологического суверенитета финансового рынка, на котором обсуждается вопрос обеспечения данного сегмента различными российскими решениями.
Ранее в среду издание РБК сообщило, что крупнейший поставщик терминалов для приема карт Ingenico рассмотрит уход из России. По данным газеты, из страны компания может уйти уже в марте. Эксперты, уточнялось в материале, оценивают долю устройств на рынке в 50%.