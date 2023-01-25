https://ria.ru/20230125/ingenico-1847376395.html

Минпромторг прокомментировал возможный уход Ingenico из России

Минпромторг прокомментировал возможный уход Ingenico из России - РИА Новости, 25.01.2023

Минпромторг прокомментировал возможный уход Ingenico из России

Минпромторг, комментируя сообщения СМИ о возможном уходе с российского рынка одного из крупнейших поставщиков платежных терминалов Ingenico, заявил, что причин... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:34

2023-01-25T16:34

2023-01-25T16:36

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Минпромторг, комментируя сообщения СМИ о возможном уходе с российского рынка одного из крупнейших поставщиков платежных терминалов Ingenico, заявил, что причин для нагнетания обстановки нет, в России есть свои поставщики техники с достаточными запасами."Сегодня появились сообщения о возможном уходе с российского рынка поставщика платежных терминалов Ingenico и потенциальных проблемах в ремонте и обслуживании ПО в этой связи. Минпромторг поясняет: на российском рынке представлен ряд крупных поставщиков контрольно-кассовой техники, в том числе терминалов для безналичной оплаты. Предприятия имеют достаточный запас техники, чтобы обеспечить рынок оборудованием для расчетов картой", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минпромторга РФ."Причин для нагнетания обстановки на рынке контрольно-кассовой техники не выявлено, компании работают в штатном режиме, проблем с наличием продукции на складе нет", - подчеркнули в ведомстве.В Минпромторге напомнили, что совместно с Банком России и другими банковскими организациями участвуют в рабочей группе по вопросам обеспечения технологического суверенитета финансового рынка, на котором обсуждается вопрос обеспечения данного сегмента различными российскими решениями.Ранее в среду издание РБК сообщило, что крупнейший поставщик терминалов для приема карт Ingenico рассмотрит уход из России. По данным газеты, из страны компания может уйти уже в марте. Эксперты, уточнялось в материале, оценивают долю устройств на рынке в 50%.

https://ria.ru/20221231/ukhod-1842572324.html

https://ria.ru/20221223/tinkoff-1840715620.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)