https://ria.ru/20230125/inflyatsiya-1847425347.html

В России замедлилась недельная инфляция

В России замедлилась недельная инфляция - РИА Новости, 25.01.2023

В России замедлилась недельная инфляция

Инфляция в России на неделе с 17 по 23 января замедлилась до 0,14% с 0,15% неделей ранее, с начала года цены выросли на 0,53%, сообщил в среду Росстат. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T19:07

2023-01-25T19:07

2023-01-25T19:07

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Инфляция в России на неделе с 17 по 23 января замедлилась до 0,14% с 0,15% неделей ранее, с начала года цены выросли на 0,53%, сообщил в среду Росстат. "За период с 17 по 23 января 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,14% с начала января - 100,53%", - говорится в публикации. На отчетной неделе рост цен на плодоовощную продукцию составил 3%, как и неделей ранее. В том числе огурцы подорожали на 6,3%, лук репчатый - на 5,3%, морковь - на 3,1%, помидоры - на 2,8%, свекла - на 2%, капуста белокочанная - на 1,9%, картофель - на 1,7%, бананы - на 1,6%, яблоки - на 0,7%. Сильнее всего подешевели гречневая крупа - на 1%, сахар-песок - на 0,5%, пшено - на 0,4%, мясо кур - на 0,3%, куриные яйца и пшеничная мука - на 0,2%, молоко стерилизованное, подсолнечное масло, овощные консервы для детского питания, ржаной хлеб, макаронные изделия, рис - на 0,1% При этом среди продуктов (за исключением плодоовощной продукции) сильнее всего в цене выросли фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,6%, сухие молочные смеси для детского питания и черный чай - на 0,4%, рыба мороженая, мясные консервы для детского питания - на 0,3%, сметана, колбасы вареные, полукопченые и варено-копченые - на 0,2%, баранина, свинина, сосиски, сардельки, сыры твердые, полутвердые и мягкие, обеды в столовой, кафе, закусочной - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидируют по росту цен хозяйственное мыло, а также туалетная бумага и спички – плюс 0,3% и 0,2% соответственно. Одновременно подешевели детские подгузники - на 0,4%, зубные пасты и стиральные порошки - на 0,2%, пеленки для новорожденных, туалетное мыло и зубные щетки - на 0,1%. Среди наблюдаемых Росстатом медикаментов цены с 17 по 23 января выросли на анальгин - на 0,4%, аллохол - на 0,3%, поливитамины - на 0,2%, "Ренгалин" - на 0,1%. Цены на "Левомеколь" снизились на 0,3%, корвалол и "Эргоферон" - на 0,2%, комбинированные анальгетики и нимесулид - на 0,1%. Электроника и бытовая техника на неделе с 17 по 23 января росли в цене. Так, телевизоры подорожали на 0,9%, электропылесосы - на 0,8%. При этом цены на смартфоны снизились на 0,6%. Цены на отечественные легковые автомобили снизились на 0,1%, на иностранные - выросли на 0,2%.

https://ria.ru/20230113/inflyatsiya-1844731064.html

https://ria.ru/20230110/vvp-1843968097.html

https://ria.ru/20230113/inflyatsiya-1844729650.html

https://ria.ru/20230111/ovoschi-1844243673.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)