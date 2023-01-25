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Индия нуждается в поставках удобрений и топлива из России, считает эксперт - РИА Новости, 25.01.2023
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Индия нуждается в поставках удобрений и топлива из России, считает эксперт
Индия нуждается в поставках удобрений и топлива из России, считает эксперт - РИА Новости, 25.01.2023
Индия нуждается в поставках удобрений и топлива из России, считает эксперт
Индия нуждается в российских поставках удобрений и топлива для поддержания продовольственной и энергетической безопасности, заявил ветеран индийских вооруженных РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:41
2023-01-25T14:41
экономика
россия
индия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Индия нуждается в российских поставках удобрений и топлива для поддержания продовольственной и энергетической безопасности, заявил ветеран индийских вооруженных сил и ведущий эксперт в области обороны и безопасности, генерал-майор в отставке Прамод Кумар Сайгал. "Необходимо обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность, обеспечить поставки удобрений - и для всего этого нужна Россия, ее полноценное участие в мировой экономике", - сказал он в ходе видеоконференции Москва – Дели о текущем состоянии российско-индийских отношений в пресс-центре медиа-группы "Россия сегодня". "Нам нужно продолжать получать удобрения от России, и это имеет большое значение для продовольственной безопасности нашей страны", - добавил он. Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что товарооборот РФ и Индии растет, поставки удобрений из России в эту страну увеличились более чем в восемь раз. Моди в свою очередь призвал найти пути решения проблем с продовольствием, топливной безопасностью и удобрениями.
https://ria.ru/20230125/g20-1847320202.html
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РИА Новости
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экономика, россия, индия
Экономика, Россия, Индия
14:41 25.01.2023
 
Индия нуждается в поставках удобрений и топлива из России, считает эксперт

Индийский эксперт Сайгал: Дели нуждается в поставках удобрений и топлива из России

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкРоссийский и индийский флаги
Российский и индийский флаги - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российский и индийский флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Индия нуждается в российских поставках удобрений и топлива для поддержания продовольственной и энергетической безопасности, заявил ветеран индийских вооруженных сил и ведущий эксперт в области обороны и безопасности, генерал-майор в отставке Прамод Кумар Сайгал.
"Необходимо обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность, обеспечить поставки удобрений - и для всего этого нужна Россия, ее полноценное участие в мировой экономике", - сказал он в ходе видеоконференции МоскваДели о текущем состоянии российско-индийских отношений в пресс-центре медиа-группы "Россия сегодня".
Национальный флаг Индии - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 14:00
Индия надеется на участие Путина в саммите G20
"Нам нужно продолжать получать удобрения от России, и это имеет большое значение для продовольственной безопасности нашей страны", - добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что товарооборот РФ и Индии растет, поставки удобрений из России в эту страну увеличились более чем в восемь раз. Моди в свою очередь призвал найти пути решения проблем с продовольствием, топливной безопасностью и удобрениями.
Удобрения - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 01:19
Доходы России от экспорта удобрений выросли на 70 процентов, пишет FT
 
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