https://ria.ru/20230125/indiya-1847333545.html

Индия нуждается в поставках удобрений и топлива из России, считает эксперт

Индия нуждается в поставках удобрений и топлива из России, считает эксперт - РИА Новости, 25.01.2023

Индия нуждается в поставках удобрений и топлива из России, считает эксперт

Индия нуждается в российских поставках удобрений и топлива для поддержания продовольственной и энергетической безопасности, заявил ветеран индийских вооруженных РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:41

2023-01-25T14:41

2023-01-25T14:41

экономика

россия

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150762/69/1507626933_0:0:3970:2233_1920x0_80_0_0_10d7d3828cf8d43ef506f7c8cc2005e1.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Индия нуждается в российских поставках удобрений и топлива для поддержания продовольственной и энергетической безопасности, заявил ветеран индийских вооруженных сил и ведущий эксперт в области обороны и безопасности, генерал-майор в отставке Прамод Кумар Сайгал. "Необходимо обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность, обеспечить поставки удобрений - и для всего этого нужна Россия, ее полноценное участие в мировой экономике", - сказал он в ходе видеоконференции Москва – Дели о текущем состоянии российско-индийских отношений в пресс-центре медиа-группы "Россия сегодня". "Нам нужно продолжать получать удобрения от России, и это имеет большое значение для продовольственной безопасности нашей страны", - добавил он. Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что товарооборот РФ и Индии растет, поставки удобрений из России в эту страну увеличились более чем в восемь раз. Моди в свою очередь призвал найти пути решения проблем с продовольствием, топливной безопасностью и удобрениями.

https://ria.ru/20230125/g20-1847320202.html

https://ria.ru/20230116/dokhody-1845065388.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, индия