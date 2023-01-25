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ВМС Индии начали крупнейшие военные учения TROPEX-23 - РИА Новости, 25.01.2023
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ВМС Индии начали крупнейшие военные учения TROPEX-23
ВМС Индии начали крупнейшие военные учения TROPEX-23 - РИА Новости, 25.01.2023
ВМС Индии начали крупнейшие военные учения TROPEX-23
Военно-морские силы Индии начали крупнейшие военные учения TROPEX-23 в регионе Индийского океана, сообщило минобороны Индии. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T09:02
2023-01-25T09:02
в мире
индия
индийский океан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв – РИА Новости. Военно-морские силы Индии начали крупнейшие военные учения TROPEX-23 в регионе Индийского океана, сообщило минобороны Индии. Учения оперативного уровня TROPEX проводятся раз в два года, в них принимают участие не только все подразделения ВМС Индии, но и индийская армия, ВВС и средства береговой охраны. "TROPEX 23 проводится в течение трех месяцев с января по март 2023 года. В рамках учений все надводные боевые корабли ВМС Индии, включая эсминцы, фрегаты, корветы, а также подводные лодки и самолеты, проходят сложные морские оперативные развертывания для проверки и уточнения концепции операций ВМС, включая оперативную логистику и взаимодействие с другими службами", - сообщили в минобороны. В ведомстве отметили, что "возросшие с годами масштабы и сложность этих учений дают возможность проверить боевую готовность объединенных флотов ВМС Индии к действиям в условиях множественных угроз". "Морские учения также способствуют взаимодействию на оперативном уровне с индийской армией, индийскими военно-воздушными силами и береговой охраной, что еще больше укрепит оперативную совместимость и совместные операции в сложных условиях", - добавили в минобороны.
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в мире, индия, индийский океан
В мире, Индия, Индийский океан
09:02 25.01.2023
 
ВМС Индии начали крупнейшие военные учения TROPEX-23

ВМС Индии начали крупнейшие военные учения TROPEX-23 в Индийском океане

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в медиабанкФрегат ВМС Индии "Саптура"
Фрегат ВМС Индии Саптура - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
Перейти в медиабанк
Фрегат ВМС Индии "Саптура". Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв – РИА Новости. Военно-морские силы Индии начали крупнейшие военные учения TROPEX-23 в регионе Индийского океана, сообщило минобороны Индии.
Учения оперативного уровня TROPEX проводятся раз в два года, в них принимают участие не только все подразделения ВМС Индии, но и индийская армия, ВВС и средства береговой охраны.
"TROPEX 23 проводится в течение трех месяцев с января по март 2023 года. В рамках учений все надводные боевые корабли ВМС Индии, включая эсминцы, фрегаты, корветы, а также подводные лодки и самолеты, проходят сложные морские оперативные развертывания для проверки и уточнения концепции операций ВМС, включая оперативную логистику и взаимодействие с другими службами", - сообщили в минобороны.
В ведомстве отметили, что "возросшие с годами масштабы и сложность этих учений дают возможность проверить боевую готовность объединенных флотов ВМС Индии к действиям в условиях множественных угроз".
"Морские учения также способствуют взаимодействию на оперативном уровне с индийской армией, индийскими военно-воздушными силами и береговой охраной, что еще больше укрепит оперативную совместимость и совместные операции в сложных условиях", - добавили в минобороны.
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