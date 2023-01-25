https://ria.ru/20230125/indiya-1847241399.html

ВМС Индии начали крупнейшие военные учения TROPEX-23

ВМС Индии начали крупнейшие военные учения TROPEX-23 - РИА Новости, 25.01.2023

ВМС Индии начали крупнейшие военные учения TROPEX-23

Военно-морские силы Индии начали крупнейшие военные учения TROPEX-23 в регионе Индийского океана, сообщило минобороны Индии. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T09:02

2023-01-25T09:02

2023-01-25T09:02

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индия

индийский океан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв – РИА Новости. Военно-морские силы Индии начали крупнейшие военные учения TROPEX-23 в регионе Индийского океана, сообщило минобороны Индии. Учения оперативного уровня TROPEX проводятся раз в два года, в них принимают участие не только все подразделения ВМС Индии, но и индийская армия, ВВС и средства береговой охраны. "TROPEX 23 проводится в течение трех месяцев с января по март 2023 года. В рамках учений все надводные боевые корабли ВМС Индии, включая эсминцы, фрегаты, корветы, а также подводные лодки и самолеты, проходят сложные морские оперативные развертывания для проверки и уточнения концепции операций ВМС, включая оперативную логистику и взаимодействие с другими службами", - сообщили в минобороны. В ведомстве отметили, что "возросшие с годами масштабы и сложность этих учений дают возможность проверить боевую готовность объединенных флотов ВМС Индии к действиям в условиях множественных угроз". "Морские учения также способствуют взаимодействию на оперативном уровне с индийской армией, индийскими военно-воздушными силами и береговой охраной, что еще больше укрепит оперативную совместимость и совместные операции в сложных условиях", - добавили в минобороны.

https://ria.ru/20230110/armeniya-1843879483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, индия, индийский океан