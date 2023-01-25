https://ria.ru/20230125/ilim-1847464679.html
International Paper продаст долю в "Илиме" российским партнерам
International Paper продаст долю в "Илиме" российским партнерам - РИА Новости, 25.01.2023
International Paper продаст долю в "Илиме" российским партнерам
Американская компания International Paper продает свою долю в группе "Илим" российским партнерам, следует из пресс-релиза фирмы. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T23:23
2023-01-25T23:23
2023-01-25T23:41
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американская компания International Paper продает свою долю в группе "Илим" российским партнерам, следует из пресс-релиза фирмы. Уточняется, что доля International Paper составляла 50 процентов. Сумма сделки составляет 484 миллиона долларов. Продажа подлежит одобрению российскими регулирующими органами, подчеркнули в компании.Отмечается, что American Paper также получила заявление о заинтересованности от своих партнеров по СП в приобретении доли в 2,39 процента в еще одной связанной структуре. Ее оценили в 24 миллиона долларов. Условия сделки согласуют позже.Кроме того, компания намерена добиваться заключения соглашения о продаже акций ОАО "Группа "Илим", а также о продаже других несущественных остаточных долей, связанных с "Илимом", своим партнерам по СП. The International Paper Company — американская целлюлозно-бумажная компания, крупнейшая в мире. Компания насчитывает около 56 000 сотрудников со штаб-квартирой в Мемфисе, штат Теннесси. Группа "Илим" — одна из ведущих компаний российской целлюлозно-бумажной промышленности. В состав группы входят, в частности, три целлюлозно-бумажных комбината (в Архангельской и Иркутской областях) и два гофрозавода (в Ленинградской и Московской областях).
https://ria.ru/20230125/legrand-1847454851.html
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экономика, илим, сша, в мире, россия
Экономика, Илим, США, В мире, Россия
23:23 25.01.2023 (обновлено: 23:41 25.01.2023)
International Paper продаст долю в "Илиме" российским партнерам
International Paper продаст долю в "Илиме" российским партнерам за 484 миллиона долларов