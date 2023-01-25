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ВВС Британии приостановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2 - РИА Новости, 25.01.2023
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ВВС Британии приостановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2
ВВС Британии приостановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2 - РИА Новости, 25.01.2023
ВВС Британии приостановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2
Королевские ВВС Великобритании приостановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2 из-за проблем с двигателем, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T22:34
2023-01-25T22:34
в мире
великобритания
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Королевские ВВС Великобритании приостановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2 из-за проблем с двигателем, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник и на представителя ВВС. Как отмечается, источник сообщил телеканалу, что проблема связана с износом лопастей двигателя. Как отмечает телеканал, ВВС тесно работают с производителем и ожидают анализа конкретного двигателя. Тренировочные полеты возобновятся только тогда, когда это будет сочтено безопасным. Телеканал добавил, что проблема с тренировочным флотом не коснется элитной пилотажной группы Red Arrows, которая эксплуатирует самолеты Hawk T1.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
22:34 25.01.2023
 
ВВС Британии приостановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2

ВВС Британии приостановили полеты учебных самолетов Hawk T2 из-за проблем с двигателем

© Фото : SAC Mark ParkinsonБританский военный самолет Hawk T1
Британский военный самолет Hawk T1 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : SAC Mark Parkinson
Британский военный самолет Hawk T1. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Королевские ВВС Великобритании приостановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2 из-за проблем с двигателем, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник и на представителя ВВС.
Как отмечается, источник сообщил телеканалу, что проблема связана с износом лопастей двигателя.
"После недавней проблемы на взлетно-посадочной полосе, связанной с двигателем Hawk TMk2 Королевских ВВС, в качестве меры предосторожности были временно приостановлены полеты до получения результатов технического расследования", - заявил представитель ВВС телеканалу.
Как отмечает телеканал, ВВС тесно работают с производителем и ожидают анализа конкретного двигателя. Тренировочные полеты возобновятся только тогда, когда это будет сочтено безопасным. Телеканал добавил, что проблема с тренировочным флотом не коснется элитной пилотажной группы Red Arrows, которая эксплуатирует самолеты Hawk T1.
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