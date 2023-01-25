https://ria.ru/20230125/hawk-1847458989.html

ВВС Британии приостановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2

ВВС Британии приостановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2 - РИА Новости, 25.01.2023

ВВС Британии приостановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2

Королевские ВВС Великобритании приостановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2 из-за проблем с двигателем, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T22:34

2023-01-25T22:34

2023-01-25T22:34

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Королевские ВВС Великобритании приостановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2 из-за проблем с двигателем, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник и на представителя ВВС. Как отмечается, источник сообщил телеканалу, что проблема связана с износом лопастей двигателя. Как отмечает телеканал, ВВС тесно работают с производителем и ожидают анализа конкретного двигателя. Тренировочные полеты возобновятся только тогда, когда это будет сочтено безопасным. Телеканал добавил, что проблема с тренировочным флотом не коснется элитной пилотажной группы Red Arrows, которая эксплуатирует самолеты Hawk T1.

https://ria.ru/20220829/britaniya-1812819293.html

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