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ВВС Британии приостановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2
ВВС Британии приостановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2 - РИА Новости, 25.01.2023
ВВС Британии приостановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2
Королевские ВВС Великобритании приостановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2 из-за проблем с двигателем, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T22:34
2023-01-25T22:34
2023-01-25T22:34
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Королевские ВВС Великобритании приостановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2 из-за проблем с двигателем, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник и на представителя ВВС. Как отмечается, источник сообщил телеканалу, что проблема связана с износом лопастей двигателя. Как отмечает телеканал, ВВС тесно работают с производителем и ожидают анализа конкретного двигателя. Тренировочные полеты возобновятся только тогда, когда это будет сочтено безопасным. Телеканал добавил, что проблема с тренировочным флотом не коснется элитной пилотажной группы Red Arrows, которая эксплуатирует самолеты Hawk T1.
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в мире, великобритания
ВВС Британии приостановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2
ВВС Британии приостановили полеты учебных самолетов Hawk T2 из-за проблем с двигателем