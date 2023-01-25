https://ria.ru/20230125/gorlovka-1847391858.html
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали две женщины
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали две женщины - РИА Новости, 25.01.2023
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали две женщины
Две жительницы Горловки ранены при обстреле одного из районов города со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:09
2023-01-25T17:09
2023-01-25T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецк
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Две жительницы Горловки ранены при обстреле одного из районов города со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. "В результате обстрела горловского поселка Садовод со стороны украинских боевиков ранены две мирные горловчанки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230125/obstrel-1847379228.html
горловка
донецк
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Стирол
17:09 25.01.2023 (обновлено: 17:23 25.01.2023)
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали две женщины
Мэр Горловки Приходько: при обстреле со стороны ВСУ пострадали две мирные жительницы