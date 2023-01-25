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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали две женщины - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/gorlovka-1847391858.html
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали две женщины
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали две женщины - РИА Новости, 25.01.2023
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали две женщины
Две жительницы Горловки ранены при обстреле одного из районов города со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:09
2023-01-25T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецк
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Две жительницы Горловки ранены при обстреле одного из районов города со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. "В результате обстрела горловского поселка Садовод со стороны украинских боевиков ранены две мирные горловчанки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230125/obstrel-1847379228.html
горловка
донецк
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в мире, иван приходько, горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Стирол
17:09 25.01.2023 (обновлено: 17:23 25.01.2023)
 
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали две женщины

Мэр Горловки Приходько: при обстреле со стороны ВСУ пострадали две мирные жительницы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела
Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Две жительницы Горловки ранены при обстреле одного из районов города со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько.
"В результате обстрела горловского поселка Садовод со стороны украинских боевиков ранены две мирные горловчанки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Обломок снаряда - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 16:39Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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