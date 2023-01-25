https://ria.ru/20230125/gorlovka-1847391858.html

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали две женщины

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали две женщины - РИА Новости, 25.01.2023

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали две женщины

Две жительницы Горловки ранены при обстреле одного из районов города со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:09

2023-01-25T17:09

2023-01-25T17:23

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

донецк

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Две жительницы Горловки ранены при обстреле одного из районов города со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. "В результате обстрела горловского поселка Садовод со стороны украинских боевиков ранены две мирные горловчанки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230125/obstrel-1847379228.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, иван приходько, горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол