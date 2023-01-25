https://ria.ru/20230125/gonkong-1847226463.html

Гонконгское грузовое судно затонуло у японского острова Дандзё

Гонконгское грузовое судно затонуло у японского острова Дандзё - РИА Новости, 25.01.2023

Гонконгское грузовое судно затонуло у японского острова Дандзё

В Восточно-Китайском море в районе острова Дандзё в префектуре Нагасаки затонуло гонконгское грузовое судно с 22 людьми на борту, передает телеканал NHK со... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T04:39

2023-01-25T04:39

2023-01-25T05:22

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ТОКИО/СЕУЛ, 25 янв — РИА Новости. В Восточно-Китайском море в районе острова Дандзё в префектуре Нагасаки затонуло гонконгское грузовое судно с 22 людьми на борту, передает телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии."Поступила информация о спасении четырех граждан Китая", — говорится в сообщении.В свою очередь, южнокорейское агентство Рёнхап утверждат, что эвакуировали только двоих, еще 20 из находившихся на судне числятся пропавшими.По данным японского телеканала, сигнал бедствия поступил около 23 часов вторника (17.00 мск). На борту находилась команда из 14 граждан КНР и восьми жителей Мьянмы. Экипаж сообщил, что его корпус накренился и начал затапливаться.Как уточнило Рёнхап, судно Jin Tian, перевозившее древесину, затонуло в 148 километрах к юго-востоку от города Согвипхо на острове Чеджудо.По данным южнокорейской береговой охраны, поисково-спасательная операция проводится вместе с коллегами из Японии.Утром в среду в районе бедствия находятся три судна. Как отмечает NHK, по словам очевидцев на одном из них, терпящий бедствие экипаж успел сесть в спасательные шлюпки незадолго до затопления. Однако до сих пор точно не известно, смогли ли все спастись. Месторасположение шлюпок пока не установили.

https://ria.ru/20230119/korabl-razvedchik-1846103747.html

https://ria.ru/20230111/fregat-1844253315.html

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в мире, япония, гонконг, китай