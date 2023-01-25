https://ria.ru/20230125/germaniya-1847297903.html

Песков ответил на вопрос о переговорах с Берлином по поставкам Киеву танков

Песков ответил на вопрос о переговорах с Берлином по поставкам Киеву танков - РИА Новости, 25.01.2023

Песков ответил на вопрос о переговорах с Берлином по поставкам Киеву танков

Москва не контактирует с Берлином в свете возможных поставок украинским формированиям танков Leopard, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:43

2023-01-25T12:43

2023-01-25T12:43

олаф шольц

москва

берлин (город)

киев

в мире

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Москва не контактирует с Берлином в свете возможных поставок украинским формированиям танков Leopard, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее немецкие СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки Leopard. "Нет, не ведется", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, не ведется ли российской стороной обсуждений этого вопроса с немецкой стороной.

https://ria.ru/20230125/plan-1847228145.html

москва

берлин (город)

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

олаф шольц, москва, берлин (город), киев, в мире