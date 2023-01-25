https://ria.ru/20230125/germaniya-1847297903.html
Песков ответил на вопрос о переговорах с Берлином по поставкам Киеву танков
Песков ответил на вопрос о переговорах с Берлином по поставкам Киеву танков - РИА Новости, 25.01.2023
Песков ответил на вопрос о переговорах с Берлином по поставкам Киеву танков
Москва не контактирует с Берлином в свете возможных поставок украинским формированиям танков Leopard, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:43
2023-01-25T12:43
2023-01-25T12:43
олаф шольц
москва
берлин (город)
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в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Москва не контактирует с Берлином в свете возможных поставок украинским формированиям танков Leopard, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее немецкие СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки Leopard. "Нет, не ведется", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, не ведется ли российской стороной обсуждений этого вопроса с немецкой стороной.
https://ria.ru/20230125/plan-1847228145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олаф шольц, москва, берлин (город), киев, в мире
Олаф Шольц, Москва, Берлин (город), Киев, В мире
Песков ответил на вопрос о переговорах с Берлином по поставкам Киеву танков
Пресс-секретарь Песков: Москва не контактирует с Берлином по вопросу поставок танков Киеву