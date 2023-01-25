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Песков ответил на вопрос о переговорах с Берлином по поставкам Киеву танков - РИА Новости, 25.01.2023
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Песков ответил на вопрос о переговорах с Берлином по поставкам Киеву танков
Песков ответил на вопрос о переговорах с Берлином по поставкам Киеву танков - РИА Новости, 25.01.2023
Песков ответил на вопрос о переговорах с Берлином по поставкам Киеву танков
Москва не контактирует с Берлином в свете возможных поставок украинским формированиям танков Leopard, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:43
2023-01-25T12:43
олаф шольц
москва
берлин (город)
киев
в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Москва не контактирует с Берлином в свете возможных поставок украинским формированиям танков Leopard, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее немецкие СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки Leopard. "Нет, не ведется", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, не ведется ли российской стороной обсуждений этого вопроса с немецкой стороной.
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москва
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Дарья Буймова
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олаф шольц, москва, берлин (город), киев, в мире
Олаф Шольц, Москва, Берлин (город), Киев, В мире
12:43 25.01.2023
 
Песков ответил на вопрос о переговорах с Берлином по поставкам Киеву танков

Пресс-секретарь Песков: Москва не контактирует с Берлином по вопросу поставок танков Киеву

© AP Photo / Michael SohnТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Москва не контактирует с Берлином в свете возможных поставок украинским формированиям танков Leopard, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки Leopard.
"Нет, не ведется", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, не ведется ли российской стороной обсуждений этого вопроса с немецкой стороной.
Немецкие танки Leopard - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 05:41
Американский журналист раскрыл план США в отношении России и Германии
 
Олаф ШольцМоскваБерлин (город)КиевВ мире
 
 
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