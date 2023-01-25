https://ria.ru/20230125/germanii-1847403623.html

Путин заявил, что в Германии находятся американские оккупационные войска

Путин заявил, что в Германии находятся американские оккупационные войска - РИА Новости, 25.01.2023

Путин заявил, что в Германии находятся американские оккупационные войска

США после Второй мировой войны юридически не оформили прекращение оккупации Германии, и юридически на территории страны все еще находятся американские... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:57

2023-01-25T17:57

2023-01-25T18:28

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владимир путин

германия

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США после Второй мировой войны юридически не оформили прекращение оккупации Германии, и юридически на территории страны все еще находятся американские оккупационные войска, заявил Владимир Путин. Глава государства сегодня приехал в МГУ и пообщался со студентами, в том числе обсуждалась и международная проблематика. Он напомнил, что советские войска, пребывавшие, в частности, в Австрии, добровольно ушли оттуда, при этом Советский Союз, а впоследствии и Россия выступили в качестве гаранта австрийской конституции и нейтрального статуса республики. По словам президента, многие жители Австрии об этом знают и благодарны Москве за ее позицию.Что касается Германии, то, как подчеркнул Путин, после Второй мировой ее разделили на четыре сектора — американский, английский, французский и советский. Впоследствии Москва юридически оформила прекращение оккупационного статуса, однако Соединенные Штаты этого не сделали. "И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть — их там очень много", — сказал он. Путин добавил, что сами немецкие политики говорят о недостаточной независимости страны. "И сами немецкие политики говорят о том, что после Второй мировой войны Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством", — подчеркнул президент.

https://ria.ru/20230125/zapad-1847389049.html

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир путин, германия, сша, россия