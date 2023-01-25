https://ria.ru/20230125/germanii-1847403623.html
Путин заявил, что в Германии находятся американские оккупационные войска
Путин заявил, что в Германии находятся американские оккупационные войска - РИА Новости, 25.01.2023
Путин заявил, что в Германии находятся американские оккупационные войска
США после Второй мировой войны юридически не оформили прекращение оккупации Германии, и юридически на территории страны все еще находятся американские... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:57
2023-01-25T17:57
2023-01-25T18:28
в мире
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германия
сша
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США после Второй мировой войны юридически не оформили прекращение оккупации Германии, и юридически на территории страны все еще находятся американские оккупационные войска, заявил Владимир Путин. Глава государства сегодня приехал в МГУ и пообщался со студентами, в том числе обсуждалась и международная проблематика. Он напомнил, что советские войска, пребывавшие, в частности, в Австрии, добровольно ушли оттуда, при этом Советский Союз, а впоследствии и Россия выступили в качестве гаранта австрийской конституции и нейтрального статуса республики. По словам президента, многие жители Австрии об этом знают и благодарны Москве за ее позицию.Что касается Германии, то, как подчеркнул Путин, после Второй мировой ее разделили на четыре сектора — американский, английский, французский и советский. Впоследствии Москва юридически оформила прекращение оккупационного статуса, однако Соединенные Штаты этого не сделали. "И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть — их там очень много", — сказал он. Путин добавил, что сами немецкие политики говорят о недостаточной независимости страны. "И сами немецкие политики говорят о том, что после Второй мировой войны Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством", — подчеркнул президент.
https://ria.ru/20230125/zapad-1847389049.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, германия, сша, россия
В мире, Владимир Путин, Германия, США, Россия
17:57 25.01.2023 (обновлено: 18:28 25.01.2023)
Путин заявил, что в Германии находятся американские оккупационные войска
Путин заявил, что войска США в Германии фактически и юридически остаются оккупационными
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США после Второй мировой войны юридически не оформили прекращение оккупации Германии, и юридически на территории страны все еще находятся американские оккупационные войска, заявил Владимир Путин.
Глава государства сегодня приехал в МГУ и пообщался со студентами, в том числе обсуждалась и международная проблематика. Он напомнил, что советские войска, пребывавшие, в частности, в Австрии, добровольно ушли оттуда, при этом Советский Союз, а впоследствии и Россия выступили в качестве гаранта австрийской конституции и нейтрального статуса республики. По словам президента, многие жители Австрии об этом знают и благодарны Москве за ее позицию.
Что касается Германии, то, как подчеркнул Путин, после Второй мировой ее разделили на четыре сектора — американский, английский, французский и советский. Впоследствии Москва юридически оформила прекращение оккупационного статуса, однако Соединенные Штаты этого не сделали.
"И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть — их там очень много", — сказал он.
Путин добавил, что сами немецкие политики говорят о недостаточной независимости страны.
"И сами немецкие политики говорят о том, что после Второй мировой войны Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством", — подчеркнул президент.