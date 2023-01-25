https://ria.ru/20230125/gaz-1847446229.html

Россия может вернуть место ведущего поставщика газа в ЕС, считают аналитики

Россия может вернуть место ведущего поставщика газа в ЕС, считают аналитики - РИА Новости, 25.01.2023

Россия может вернуть место ведущего поставщика газа в ЕС, считают аналитики

Россия может в перспективе вернуть себе место основного экспортера газа на европейский рынок, говорится в докладе Kept "Анализ ключевых трендов и перспектив... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T20:42

2023-01-25T20:42

2023-01-25T21:43

экономика

европа

газпром

северный поток

сила сибири — 2

турецкий поток

россия

в мире

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия может в перспективе вернуть себе место основного экспортера газа на европейский рынок, говорится в докладе Kept "Анализ ключевых трендов и перспектив развития отраслей российской промышленности в условиях геополитической турбулентности".Аналитики отметили, что аналогичное мнение высказал в январе министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби. Они указали на инфраструктурные и экономические ограничения: для импорта сжиженного природного газа (СПГ) — основной альтернативы трубопроводному — требуются масштабные регазификационные мощности. Его стоимость с учетом доставки из стран Ближнего Востока и США превышает контрактные цены "Газпрома", говорится в докладе. Восстановлению объемов экспорта российского газа в Европу будет способствовать создание газового хаба в Турции, а также расширение энергетического сотрудничества со странами СНГ, добавили в Kept.В докладе говорится, что риск полного отказа европейских стран от российского газа, который, по данным 2021 года, занимал около 40 процентов рынка Евросоюза и поставлялся туда преимущественно через магистральные газопроводы, в краткосрочной перспективе оценивается как умеренный. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2022-м составил 100,9 миллиарда кубометров газа, что на 45,5 процента (84,2 миллиарда кубометров) ниже, чем в 2021-м. Поставки в Европу в прошедшем году прекратились по главному маршруту — "Северному потоку" — и балансирующему — "Ямал — Европа", втрое снизились через газотранспортную систему Украины, но выросли в азиатском направлении — по "Силе Сибири" в Китай. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".

https://ria.ru/20230125/gaz-1847244735.html

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экономика, европа, газпром, северный поток, сила сибири — 2, турецкий поток, россия, в мире, евросоюз