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Россия может вернуть место ведущего поставщика газа в ЕС, считают аналитики - РИА Новости, 25.01.2023
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Россия может вернуть место ведущего поставщика газа в ЕС, считают аналитики
Россия может вернуть место ведущего поставщика газа в ЕС, считают аналитики - РИА Новости, 25.01.2023
Россия может вернуть место ведущего поставщика газа в ЕС, считают аналитики
Россия может в перспективе вернуть себе место основного экспортера газа на европейский рынок, говорится в докладе Kept "Анализ ключевых трендов и перспектив... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:42
2023-01-25T21:43
экономика
европа
газпром
северный поток
сила сибири — 2
турецкий поток
россия
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия может в перспективе вернуть себе место основного экспортера газа на европейский рынок, говорится в докладе Kept "Анализ ключевых трендов и перспектив развития отраслей российской промышленности в условиях геополитической турбулентности".Аналитики отметили, что аналогичное мнение высказал в январе министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби. Они указали на инфраструктурные и экономические ограничения: для импорта сжиженного природного газа (СПГ) — основной альтернативы трубопроводному — требуются масштабные регазификационные мощности. Его стоимость с учетом доставки из стран Ближнего Востока и США превышает контрактные цены "Газпрома", говорится в докладе. Восстановлению объемов экспорта российского газа в Европу будет способствовать создание газового хаба в Турции, а также расширение энергетического сотрудничества со странами СНГ, добавили в Kept.В докладе говорится, что риск полного отказа европейских стран от российского газа, который, по данным 2021 года, занимал около 40 процентов рынка Евросоюза и поставлялся туда преимущественно через магистральные газопроводы, в краткосрочной перспективе оценивается как умеренный. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2022-м составил 100,9 миллиарда кубометров газа, что на 45,5 процента (84,2 миллиарда кубометров) ниже, чем в 2021-м. Поставки в Европу в прошедшем году прекратились по главному маршруту — "Северному потоку" — и балансирующему — "Ямал — Европа", втрое снизились через газотранспортную систему Украины, но выросли в азиатском направлении — по "Силе Сибири" в Китай. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".
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экономика, европа, газпром, северный поток, сила сибири — 2, турецкий поток, россия, в мире, евросоюз
Экономика, Европа, Газпром, Северный поток, Сила Сибири — 2, Турецкий поток, Россия, В мире, Евросоюз
20:42 25.01.2023 (обновлено: 21:43 25.01.2023)
 
Россия может вернуть место ведущего поставщика газа в ЕС, считают аналитики

Аналитики Kept считают, что Россия может вернуть место основного экспортера газа в Европу

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия может в перспективе вернуть себе место основного экспортера газа на европейский рынок, говорится в докладе Kept "Анализ ключевых трендов и перспектив развития отраслей российской промышленности в условиях геополитической турбулентности".

"Существует мнение, что, несмотря на геополитический конфликт и повреждение инфраструктуры "Северных потоков", Россия тем не менее сможет в будущем вернуть себе место ведущего поставщика природного газа в Европу. Такую точку зрения озвучили 40 процентов участников опроса, проведенного в ходе отраслевой конференции Оксфордского института энергетических исследований", — указано в публикации.

Аналитики отметили, что аналогичное мнение высказал в январе министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби. Они указали на инфраструктурные и экономические ограничения: для импорта сжиженного природного газа (СПГ) — основной альтернативы трубопроводному — требуются масштабные регазификационные мощности. Его стоимость с учетом доставки из стран Ближнего Востока и США превышает контрактные цены "Газпрома", говорится в докладе.
Восстановлению объемов экспорта российского газа в Европу будет способствовать создание газового хаба в Турции, а также расширение энергетического сотрудничества со странами СНГ, добавили в Kept.
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В докладе говорится, что риск полного отказа европейских стран от российского газа, который, по данным 2021 года, занимал около 40 процентов рынка Евросоюза и поставлялся туда преимущественно через магистральные газопроводы, в краткосрочной перспективе оценивается как умеренный.
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2022-м составил 100,9 миллиарда кубометров газа, что на 45,5 процента (84,2 миллиарда кубометров) ниже, чем в 2021-м. Поставки в Европу в прошедшем году прекратились по главному маршруту — "Северному потоку" — и балансирующему — "Ямал — Европа", втрое снизились через газотранспортную систему Украины, но выросли в азиатском направлении — по "Силе Сибири" в Китай. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".
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