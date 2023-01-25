20:42 25.01.2023 (обновлено: 21:43 25.01.2023)
Россия может вернуть место ведущего поставщика газа в ЕС, считают аналитики
Аналитики Kept считают, что Россия может вернуть место основного экспортера газа в Европу
Компрессорная станция "Русская". Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия может в перспективе вернуть себе место основного экспортера газа на европейский рынок, говорится в докладе Kept "Анализ ключевых трендов и перспектив развития отраслей российской промышленности в условиях геополитической турбулентности".
"Существует мнение, что, несмотря на геополитический конфликт и повреждение инфраструктуры "Северных потоков", Россия тем не менее сможет в будущем вернуть себе место ведущего поставщика природного газа в Европу. Такую точку зрения озвучили 40 процентов участников опроса, проведенного в ходе отраслевой конференции Оксфордского института энергетических исследований", — указано в публикации.
Аналитики отметили, что аналогичное мнение высказал в январе министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби. Они указали на инфраструктурные и экономические ограничения: для импорта сжиженного природного газа (СПГ) — основной альтернативы трубопроводному — требуются масштабные регазификационные мощности. Его стоимость с учетом доставки из стран Ближнего Востока и США превышает контрактные цены "Газпрома", говорится в докладе.
В докладе говорится, что риск полного отказа европейских стран от российского газа, который, по данным 2021 года, занимал около 40 процентов рынка Евросоюза и поставлялся туда преимущественно через магистральные газопроводы, в краткосрочной перспективе оценивается как умеренный.
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2022-м составил 100,9 миллиарда кубометров газа, что на 45,5 процента (84,2 миллиарда кубометров) ниже, чем в 2021-м. Поставки в Европу в прошедшем году прекратились по главному маршруту — "Северному потоку" — и балансирующему — "Ямал — Европа", втрое снизились через газотранспортную систему Украины, но выросли в азиатском направлении — по "Силе Сибири" в Китай. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".
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