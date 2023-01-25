https://ria.ru/20230125/gaz-1847337014.html

В Узбекистане рассказали о дорожной карте по транзиту газа из России

В Узбекистане рассказали о дорожной карте по транзиту газа из России - РИА Новости, 25.01.2023

В Узбекистане рассказали о дорожной карте по транзиту газа из России

"Дорожная карта", подписанная между Узбекистаном и "Газпромом", предусматривает меры по транзиту газа из России по газопроводу "Средняя Азия - Центр" через... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:49

2023-01-25T14:49

2023-01-25T15:35

экономика

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 янв – РИА Новости. "Дорожная карта", подписанная между Узбекистаном и "Газпромом", предусматривает меры по транзиту газа из России по газопроводу "Средняя Азия - Центр" через территорию Казахстана, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского министерства энергетики. Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. "Согласно подписанной "дорожной карте", сформированная сторонами рабочая группа согласовала технические мероприятия, необходимые для осуществления транзита газа по газопроводу "Средняя Азия – Центр", проходящему по территории Казахстана и Узбекистана", - говорится в сообщении в телеграм-канале минэнерго Узбекистана.По данным ведомства, после завершения рабочей группой всех технических работ стороны приступят к обсуждению основных условий поставки природного газа в Узбекистан."Следует подчеркнуть, что переговоры и "дорожная карта" были направлены на поставку природного газа на внутренний рынок в необходимых объемах при полном сохранении прав собственности на действующую газотранспортную систему Узбекистана. В этом случае абсолютно никакой угрозы газотранспортной системе и какой-либо угрозы нашему суверенитету нет", - добавили в минэнерго.Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября прошлого года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.Мирзамахмудов в декабре заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. "Газпром" 18 января сообщал о подписании дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли с Казахстаном.

https://ria.ru/20230111/kazakhstan-1844027616.html

https://ria.ru/20230123/gazprom-1846673631.html

узбекистан

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, алексей миллер, узбекистан, газпром, казахстан, россия