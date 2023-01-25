https://ria.ru/20230125/gaz-1847337014.html
В Узбекистане рассказали о дорожной карте по транзиту газа из России
В Узбекистане рассказали о дорожной карте по транзиту газа из России - РИА Новости, 25.01.2023
В Узбекистане рассказали о дорожной карте по транзиту газа из России
"Дорожная карта", подписанная между Узбекистаном и "Газпромом", предусматривает меры по транзиту газа из России по газопроводу "Средняя Азия - Центр" через... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:49
2023-01-25T14:49
2023-01-25T15:35
экономика
алексей миллер
узбекистан
газпром
казахстан
россия
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ТАШКЕНТ, 25 янв – РИА Новости. "Дорожная карта", подписанная между Узбекистаном и "Газпромом", предусматривает меры по транзиту газа из России по газопроводу "Средняя Азия - Центр" через территорию Казахстана, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского министерства энергетики. Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. "Согласно подписанной "дорожной карте", сформированная сторонами рабочая группа согласовала технические мероприятия, необходимые для осуществления транзита газа по газопроводу "Средняя Азия – Центр", проходящему по территории Казахстана и Узбекистана", - говорится в сообщении в телеграм-канале минэнерго Узбекистана.По данным ведомства, после завершения рабочей группой всех технических работ стороны приступят к обсуждению основных условий поставки природного газа в Узбекистан."Следует подчеркнуть, что переговоры и "дорожная карта" были направлены на поставку природного газа на внутренний рынок в необходимых объемах при полном сохранении прав собственности на действующую газотранспортную систему Узбекистана. В этом случае абсолютно никакой угрозы газотранспортной системе и какой-либо угрозы нашему суверенитету нет", - добавили в минэнерго.Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября прошлого года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.Мирзамахмудов в декабре заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. "Газпром" 18 января сообщал о подписании дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли с Казахстаном.
https://ria.ru/20230111/kazakhstan-1844027616.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, алексей миллер, узбекистан, газпром, казахстан, россия
Экономика, Алексей Миллер, Узбекистан, Газпром, Казахстан, Россия
14:49 25.01.2023 (обновлено: 15:35 25.01.2023)
В Узбекистане рассказали о дорожной карте по транзиту газа из России
Дорожная карта "Газпрома" предполагает транзит газа из России в Узбекистан через Казахстан
ТАШКЕНТ, 25 янв – РИА Новости.
"Дорожная карта", подписанная между Узбекистаном и "Газпромом", предусматривает меры по транзиту газа из России по газопроводу "Средняя Азия - Центр" через территорию Казахстана, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского министерства энергетики
.
Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер
и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли.
"Согласно подписанной "дорожной карте", сформированная сторонами рабочая группа согласовала технические мероприятия, необходимые для осуществления транзита газа по газопроводу "Средняя Азия – Центр", проходящему по территории Казахстана и Узбекистана", - говорится в сообщении в телеграм-канале минэнерго Узбекистана.
По данным ведомства, после завершения рабочей группой всех технических работ стороны приступят к обсуждению основных условий поставки природного газа в Узбекистан.
"Следует подчеркнуть, что переговоры и "дорожная карта" были направлены на поставку природного газа на внутренний рынок в необходимых объемах при полном сохранении прав собственности на действующую газотранспортную систему Узбекистана. В этом случае абсолютно никакой угрозы газотранспортной системе и какой-либо угрозы нашему суверенитету нет", - добавили в минэнерго.
Президент России Владимир Путин
и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
на встрече в Кремле в конце ноября прошлого года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак
.
Мирзамахмудов в декабре заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. "Газпром" 18 января сообщал о подписании дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли с Казахстаном.