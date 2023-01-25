https://ria.ru/20230125/fsb-1847397132.html

Студент из Луганска после встречи с Путиным надеется устроиться в ФСБ

Студент из Луганска после встречи с Путиным надеется устроиться в ФСБ - РИА Новости, 25.01.2023

Студент из Луганска после встречи с Путиным надеется устроиться в ФСБ

Студент магистратуры Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) Владислав Олейник, который на встрече с президентом России Владимиром... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:33

2023-01-25T17:33

2023-01-25T17:33

россия

луганск

луганская народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

общество

образование - общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Студент магистратуры Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) Владислав Олейник, который на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал о своем желании работать в службе безопасности, надеется получить соответствующее предложение. Президент РФ в День российского студенчества посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и пообщался со студентами. Один из студентов рассказал, что участвовал в операции по освобождению ЛНР и выразил желание работать в службе безопасности. Путин поблагодарил его и его боевых товарищей, отметив, что "такие люди востребованы и нужны будут и в специальных службах, и в Федеральной службе безопасности, вне всяких сомнений" и пообещал учесть его желание работать в ФСБ. "На данный момент еще не поступало предложение. Очень хотелось бы, конечно", - сказал Олейник журналистам после встречи. Он также рассказал, что в 23 года добровольно принял решение об участии в спецоперации. "Как только началась мобилизация, через несколько дней я принял решение пойти добровольцем. Я гражданин России", - сказал он.

https://ria.ru/20230125/putin-1847390650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, луганск, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, общество, образование - общество