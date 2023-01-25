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Студент из Луганска после встречи с Путиным надеется устроиться в ФСБ - РИА Новости, 25.01.2023
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Студент из Луганска после встречи с Путиным надеется устроиться в ФСБ
Студент из Луганска после встречи с Путиным надеется устроиться в ФСБ - РИА Новости, 25.01.2023
Студент из Луганска после встречи с Путиным надеется устроиться в ФСБ
Студент магистратуры Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) Владислав Олейник, который на встрече с президентом России Владимиром... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:33
2023-01-25T17:33
россия
луганск
луганская народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
общество
образование - общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Студент магистратуры Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) Владислав Олейник, который на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал о своем желании работать в службе безопасности, надеется получить соответствующее предложение. Президент РФ в День российского студенчества посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и пообщался со студентами. Один из студентов рассказал, что участвовал в операции по освобождению ЛНР и выразил желание работать в службе безопасности. Путин поблагодарил его и его боевых товарищей, отметив, что "такие люди востребованы и нужны будут и в специальных службах, и в Федеральной службе безопасности, вне всяких сомнений" и пообещал учесть его желание работать в ФСБ. "На данный момент еще не поступало предложение. Очень хотелось бы, конечно", - сказал Олейник журналистам после встречи. Он также рассказал, что в 23 года добровольно принял решение об участии в спецоперации. "Как только началась мобилизация, через несколько дней я принял решение пойти добровольцем. Я гражданин России", - сказал он.
https://ria.ru/20230125/putin-1847390650.html
россия
луганск
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россия, луганск, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, общество, образование - общество
Россия, Луганск, Луганская Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Общество, Образование - Общество
17:33 25.01.2023
 
Студент из Луганска после встречи с Путиным надеется устроиться в ФСБ

Студент из Луганска, общавшийся с Путиным, заявил, что надеется поступить на службу в ФСБ

© Радио SputnikЛубянская площадь и здание органов госбезопасности в Москве
Лубянская площадь и здание органов госбезопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Радио Sputnik
Лубянская площадь и здание органов госбезопасности в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Студент магистратуры Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) Владислав Олейник, который на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал о своем желании работать в службе безопасности, надеется получить соответствующее предложение.
Президент РФ в День российского студенчества посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и пообщался со студентами. Один из студентов рассказал, что участвовал в операции по освобождению ЛНР и выразил желание работать в службе безопасности. Путин поблагодарил его и его боевых товарищей, отметив, что "такие люди востребованы и нужны будут и в специальных службах, и в Федеральной службе безопасности, вне всяких сомнений" и пообещал учесть его желание работать в ФСБ.
"На данный момент еще не поступало предложение. Очень хотелось бы, конечно", - сказал Олейник журналистам после встречи.
Он также рассказал, что в 23 года добровольно принял решение об участии в спецоперации. "Как только началась мобилизация, через несколько дней я принял решение пойти добровольцем. Я гражданин России", - сказал он.
Президент России Владимир Путин общается с журналистами во время посещения МГУ имени М. В. Ломоносова в День российского студенчества - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 17:04
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РоссияЛуганскЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинОбществоОбразование - Общество
 
 
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