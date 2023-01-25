https://ria.ru/20230125/fregat-1847405166.html

Таиланд рассматривает Россию в качестве партнера для строительства фрегата

Таиланд рассматривает Россию в качестве партнера для строительства фрегата - РИА Новости, 25.01.2023

Таиланд рассматривает Россию в качестве партнера для строительства фрегата

Таиландские военно-морские силы запросили у правительства бюджет на строительство на таиландской территории в партнерстве с иностранным судостроителем нового... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:01

2023-01-25T18:01

2023-01-25T18:01

в мире

рама ix (пхумипхон адулъядет)

таиланд

россия

южная корея

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БАНГКОК, 25 янв – РИА Новости. Таиландские военно-морские силы запросили у правительства бюджет на строительство на таиландской территории в партнерстве с иностранным судостроителем нового фрегата, в качестве одного из вероятных партнеров рассматривается Россия. Об этом сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на источник в ВМС. По его словам, правительство уже дало принципиальное согласие на выделение в течение 5 лет 15 миллиардов таиландских бат (около 457,9 миллиона долларов). В бюджет 2024 года будет внесена первая сумма, составляющая 1,7 миллиарда бат (51,9 миллиона долларов), сообщает издание со ссылкой на источник. В качестве потенциальных партнеров в строительстве корабля рассматриваются проявившие интерес к проекту компании из Южной Кореи, России, Испании и Франции, говорится в сообщении. Фрегат будет строиться в рамках готовящейся к принятию правительственной программы приоритетного развития национального военно-промышленного комплекса. По условиям предлагаемого иностранным партнерам контракта, партнер будет обязан не только предоставить комплектующие для сборки корабля в Таиланде и участвовать в процессе постройки фрегата, но и передать таиландским ВМС все используемые в строительстве корабля технологии, сообщает Bangkok Post. На вооружении ВМС Таиланда стоят корабли, большинство которых построено за рубежом. В частности, принятый на вооружение в 2019 году фрегат "Пхумипхон Адулъядет", названный в честь покойного короля Таиланда Рамы IX, был построен в Южной Корее, а флагман таиландских ВМС авианесущий крейсер "Чакри Нарыбет" был построен в середине 1990-х годов в Испании.

https://ria.ru/20221219/tailand-1839639815.html

https://ria.ru/20230104/fregat-1843079104.html

таиланд

россия

южная корея

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в мире, рама ix (пхумипхон адулъядет), таиланд, россия, южная корея