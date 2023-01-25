Таиланд рассматривает Россию в качестве партнера для строительства фрегата
Bangkok Post: Таиланд рассматривает Россию в качестве партнера для строительства фрегата
© AP Photo / Sakchai LalitКорабль королевского флота Таиланда
© AP Photo / Sakchai Lalit
Корабль королевского флота Таиланда . Архивное фото
БАНГКОК, 25 янв – РИА Новости. Таиландские военно-морские силы запросили у правительства бюджет на строительство на таиландской территории в партнерстве с иностранным судостроителем нового фрегата, в качестве одного из вероятных партнеров рассматривается Россия.
Об этом сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на источник в ВМС.
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По его словам, правительство уже дало принципиальное согласие на выделение в течение 5 лет 15 миллиардов таиландских бат (около 457,9 миллиона долларов). В бюджет 2024 года будет внесена первая сумма, составляющая 1,7 миллиарда бат (51,9 миллиона долларов), сообщает издание со ссылкой на источник.
В качестве потенциальных партнеров в строительстве корабля рассматриваются проявившие интерес к проекту компании из Южной Кореи, России, Испании и Франции, говорится в сообщении.
Фрегат будет строиться в рамках готовящейся к принятию правительственной программы приоритетного развития национального военно-промышленного комплекса. По условиям предлагаемого иностранным партнерам контракта, партнер будет обязан не только предоставить комплектующие для сборки корабля в Таиланде и участвовать в процессе постройки фрегата, но и передать таиландским ВМС все используемые в строительстве корабля технологии, сообщает Bangkok Post.
На вооружении ВМС Таиланда стоят корабли, большинство которых построено за рубежом. В частности, принятый на вооружение в 2019 году фрегат "Пхумипхон Адулъядет", названный в честь покойного короля Таиланда Рамы IX, был построен в Южной Корее, а флагман таиландских ВМС авианесущий крейсер "Чакри Нарыбет" был построен в середине 1990-х годов в Испании.