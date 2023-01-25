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"Адмирал Горшков" отработал нанесение удара ракетой "Циркон" - РИА Новости, 25.01.2023
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"Адмирал Горшков" отработал нанесение удара ракетой "Циркон"
"Адмирал Горшков" отработал нанесение удара ракетой "Циркон" - РИА Новости, 25.01.2023
"Адмирал Горшков" отработал нанесение удара ракетой "Циркон"
Фрегат "Адмирал Горшков" отработал нанесение удара гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели, сообщила пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T09:06
2023-01-25T10:00
безопасность
россия
атлантический океан
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" отработал нанесение удара гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели, сообщила пресс-служба Минобороны. Морская цель имитировала корабль условного противника, находящийся в более чем 900 километрах. При выполнении электронного пуска экипаж продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в ведомстве. В дальний поход фрегат отправился под руководством командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана первого ранга Олега Гладкого. Основная задача — обеспечение российского военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана. Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" — это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием. В состав Военно-морского флота его приняли в 2018 году, а в 2021-м модернизировали для применения гиперзвуковых ракет "Циркон". Корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. Эти гиперзвуковые ракеты гарантированно преодолевают любые современные и перспективные системы ПВО — ПРО. Церемония выхода фрегата на боевую службу с "Цирконами" прошла 4 января 2023 года.
https://ria.ru/20230119/ka-27-1845865874.html
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353
60
353
60
"Стрельба по надводной цели": фрегат "Адмирал Горшков" отработал нанесение удара "Цирконом"
"Стрельба по надводной цели": фрегат "Адмирал Горшков" отработал нанесение удара "Цирконом"
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безопасность, россия, атлантический океан
Безопасность, Россия, Атлантический океан
09:06 25.01.2023 (обновлено: 10:00 25.01.2023)
 
"Адмирал Горшков" отработал нанесение удара ракетой "Циркон"

Фрегат "Адмирал Горшков" отработал в Атлантике нанесение удара ракетой "Циркон"

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" отработал нанесение удара гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели, сообщила пресс-служба Минобороны.
"Экипаж фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение по применению гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования", — говорится в релизе.
Морская цель имитировала корабль условного противника, находящийся в более чем 900 километрах.
При выполнении электронного пуска экипаж продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в ведомстве.
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 05:13
Вертолет Ка-27 с фрегата "Адмирал Горшков" провел разведку в Атлантике
В дальний поход фрегат отправился под руководством командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана первого ранга Олега Гладкого. Основная задача — обеспечение российского военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана.
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" — это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием. В состав Военно-морского флота его приняли в 2018 году, а в 2021-м модернизировали для применения гиперзвуковых ракет "Циркон".
Корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. Эти гиперзвуковые ракеты гарантированно преодолевают любые современные и перспективные системы ПВО — ПРО.
Церемония выхода фрегата на боевую службу с "Цирконами" прошла 4 января 2023 года.
Выход фрегата Адмирал Горшков из базы
4 января, 17:38
Появилось видео выхода фрегата "Адмирал Горшков" с "Цирконами" из базы
 
БезопасностьРоссияАтлантический океан
 
 
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