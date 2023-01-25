https://ria.ru/20230125/fregat-1847242080.html

"Адмирал Горшков" отработал нанесение удара ракетой "Циркон"

"Адмирал Горшков" отработал нанесение удара ракетой "Циркон" - РИА Новости, 25.01.2023

"Адмирал Горшков" отработал нанесение удара ракетой "Циркон"

Фрегат "Адмирал Горшков" отработал нанесение удара гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели, сообщила пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T09:06

2023-01-25T09:06

2023-01-25T10:00

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россия

атлантический океан

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" отработал нанесение удара гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели, сообщила пресс-служба Минобороны. Морская цель имитировала корабль условного противника, находящийся в более чем 900 километрах. При выполнении электронного пуска экипаж продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в ведомстве. В дальний поход фрегат отправился под руководством командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана первого ранга Олега Гладкого. Основная задача — обеспечение российского военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана. Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" — это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием. В состав Военно-морского флота его приняли в 2018 году, а в 2021-м модернизировали для применения гиперзвуковых ракет "Циркон". Корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. Эти гиперзвуковые ракеты гарантированно преодолевают любые современные и перспективные системы ПВО — ПРО. Церемония выхода фрегата на боевую службу с "Цирконами" прошла 4 января 2023 года.

https://ria.ru/20230119/ka-27-1845865874.html

https://ria.ru/20230104/fregat-1843069435.html

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атлантический океан

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"Стрельба по надводной цели": фрегат "Адмирал Горшков" отработал нанесение удара "Цирконом" "Стрельба по надводной цели": фрегат "Адмирал Горшков" отработал нанесение удара "Цирконом" 2023-01-25T09:06 true PT1M31S

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Дарья Буймова

безопасность, россия, атлантический океан