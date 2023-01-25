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На Филиппинах разбился военный самолет - РИА Новости, 25.01.2023
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На Филиппинах разбился военный самолет
На Филиппинах разбился военный самолет - РИА Новости, 25.01.2023
На Филиппинах разбился военный самолет
Самолет ВВС Филиппин потерпел крушение в провинции Батаан, двое пилотов погибли, сообщает местный портал Inquirer со ссылкой на полицию. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T09:27
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в мире
филиппины
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Самолет ВВС Филиппин потерпел крушение в провинции Батаан, двое пилотов погибли, сообщает местный портал Inquirer со ссылкой на полицию. "Самолет филиппинских ВВС разбился в среду утром в городе Пилар в провинции Батаан, в результате чего погибли два пилота", - говорится в сообщении портала. Как сообщается, речь идет о самолете Marchetti SF260, который обычно используется как военный учебно-тренировочный самолет. По данным очевидцев, самолет сначала "быстро снижался", а потом рухнул на рисовое поле.
https://ria.ru/20220531/tayvan-1791911381.html
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в мире, филиппины
В мире, Филиппины
09:27 25.01.2023 (обновлено: 09:37 25.01.2023)
 
На Филиппинах разбился военный самолет

Самолет ВВС Филиппин потерпел крушение в провинции Батаан, двое пилотов погибли

© AP Photo / Aaron FavilaПолиция на Филиппинах
Полиция на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Aaron Favila
Полиция на Филиппинах. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Самолет ВВС Филиппин потерпел крушение в провинции Батаан, двое пилотов погибли, сообщает местный портал Inquirer со ссылкой на полицию.
"Самолет филиппинских ВВС разбился в среду утром в городе Пилар в провинции Батаан, в результате чего погибли два пилота", - говорится в сообщении портала.
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Самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета
Как сообщается, речь идет о самолете Marchetti SF260, который обычно используется как военный учебно-тренировочный самолет.
По данным очевидцев, самолет сначала "быстро снижался", а потом рухнул на рисовое поле.
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