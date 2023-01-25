https://ria.ru/20230125/filippiny-1847245706.html
На Филиппинах разбился военный самолет
На Филиппинах разбился военный самолет - РИА Новости, 25.01.2023
На Филиппинах разбился военный самолет
Самолет ВВС Филиппин потерпел крушение в провинции Батаан, двое пилотов погибли, сообщает местный портал Inquirer со ссылкой на полицию. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T09:27
2023-01-25T09:27
2023-01-25T09:37
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филиппины
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Самолет ВВС Филиппин потерпел крушение в провинции Батаан, двое пилотов погибли, сообщает местный портал Inquirer со ссылкой на полицию. "Самолет филиппинских ВВС разбился в среду утром в городе Пилар в провинции Батаан, в результате чего погибли два пилота", - говорится в сообщении портала. Как сообщается, речь идет о самолете Marchetti SF260, который обычно используется как военный учебно-тренировочный самолет. По данным очевидцев, самолет сначала "быстро снижался", а потом рухнул на рисовое поле.
https://ria.ru/20220531/tayvan-1791911381.html
https://ria.ru/20220401/aviakatastrofa-1781209636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины
09:27 25.01.2023 (обновлено: 09:37 25.01.2023)
На Филиппинах разбился военный самолет
Самолет ВВС Филиппин потерпел крушение в провинции Батаан, двое пилотов погибли