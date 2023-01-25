https://ria.ru/20230125/filippiny-1847245706.html

На Филиппинах разбился военный самолет

На Филиппинах разбился военный самолет - РИА Новости, 25.01.2023

На Филиппинах разбился военный самолет

Самолет ВВС Филиппин потерпел крушение в провинции Батаан, двое пилотов погибли, сообщает местный портал Inquirer со ссылкой на полицию. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T09:27

2023-01-25T09:27

2023-01-25T09:37

в мире

филиппины

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Самолет ВВС Филиппин потерпел крушение в провинции Батаан, двое пилотов погибли, сообщает местный портал Inquirer со ссылкой на полицию. "Самолет филиппинских ВВС разбился в среду утром в городе Пилар в провинции Батаан, в результате чего погибли два пилота", - говорится в сообщении портала. Как сообщается, речь идет о самолете Marchetti SF260, который обычно используется как военный учебно-тренировочный самолет. По данным очевидцев, самолет сначала "быстро снижался", а потом рухнул на рисовое поле.

https://ria.ru/20220531/tayvan-1791911381.html

https://ria.ru/20220401/aviakatastrofa-1781209636.html

филиппины

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, филиппины