https://ria.ru/20230125/evropa-1847235966.html
Европа не готова перестроить экономику ради Киева, заявил политик Грош
Европа не готова перестроить экономику ради Киева, заявил политик Грош - РИА Новости, 25.01.2023
Европа не готова перестроить экономику ради Киева, заявил политик Грош
Европа не готова перевести собственную экономику на военные рельсы ради Киева, заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат в президенты Австрии, политик и... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T08:09
2023-01-25T08:09
2023-01-25T11:45
в мире
владимир путин
европа
киев
донбасс
евросоюз
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ВЕНА, 25 янв — РИА Новости. Европа не готова перевести собственную экономику на военные рельсы ради Киева, заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош. "Потому что путь к военной экономике имел бы фатальные последствия для всего общественного строя в Европе", — объяснил он. По словам Гроша, ситуация в ЕС сейчас "и без того напряженная". В то время как экоактивисты и "Зеленые" призывают к "деиндустриализации континента", европейская экономика уже испытывает серьезные проблемы. "Кроме того, состоятельные граждане Европы не желают жертвовать своим прежним благополучием ради военной экономики. Тем более из-за войны, в которой мы не виноваты, не участвуем в ней", — добавил он. С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230117/oslablenie-1845407107.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, европа, киев, донбасс, евросоюз
В мире, Владимир Путин, Европа, Киев, Донбасс, Евросоюз
08:09 25.01.2023 (обновлено: 11:45 25.01.2023)
Европа не готова перестроить экономику ради Киева, заявил политик Грош
Экс-кандидат в президенты Австрии Грош: Европа не готова перестроить экономику ради Киева