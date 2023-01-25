https://ria.ru/20230125/evropa-1847235966.html

Европа не готова перестроить экономику ради Киева, заявил политик Грош

Европа не готова перестроить экономику ради Киева, заявил политик Грош - РИА Новости, 25.01.2023

Европа не готова перестроить экономику ради Киева, заявил политик Грош

Европа не готова перевести собственную экономику на военные рельсы ради Киева, заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат в президенты Австрии, политик и... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T08:09

2023-01-25T08:09

2023-01-25T11:45

в мире

владимир путин

европа

киев

донбасс

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ВЕНА, 25 янв — РИА Новости. Европа не готова перевести собственную экономику на военные рельсы ради Киева, заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош. "Потому что путь к военной экономике имел бы фатальные последствия для всего общественного строя в Европе", — объяснил он. По словам Гроша, ситуация в ЕС сейчас "и без того напряженная". В то время как экоактивисты и "Зеленые" призывают к "деиндустриализации континента", европейская экономика уже испытывает серьезные проблемы. "Кроме того, состоятельные граждане Европы не желают жертвовать своим прежним благополучием ради военной экономики. Тем более из-за войны, в которой мы не виноваты, не участвуем в ней", — добавил он. С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230117/oslablenie-1845407107.html

https://ria.ru/20221228/evropa-1841983501.html

европа

киев

донбасс

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, европа, киев, донбасс, евросоюз