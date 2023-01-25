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Эстония не намерена закрывать свое посольство в России, сообщил МИД страны - РИА Новости, 25.01.2023
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Эстония не намерена закрывать свое посольство в России, сообщил МИД страны
Эстония не намерена закрывать свое посольство в России, сообщил МИД страны - РИА Новости, 25.01.2023
Эстония не намерена закрывать свое посольство в России, сообщил МИД страны
Эстония не намерена закрывать свое посольство в России, несмотря на снижение уровня дипломатических отношений между странами, сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:05
2023-01-25T11:05
в мире
урмас рейнсалу
россия
эстония
москва
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 янв - РИА Новости. Эстония не намерена закрывать свое посольство в России, несмотря на снижение уровня дипломатических отношений между странами, сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу. По его словам, хотя и Эстония, и Россия предприняли шаги по сокращению числа дипломатов в своих странах, в настоящее время нет намерения высылать или отзывать всех дипломатов из обеих стран. "Наше посольство в Москве останется. У нас также нет намерения ликвидировать российское посольство на территории Эстонской Республики, и Россия не заявляла о таком намерении", - сказал Рейнсалу порталу государственного телерадиовещания ERR. Министр считает, что сейчас нет смысла говорить о прекращении дипломатических отношений между двумя странами, поскольку Эстонии необходимо представительство в Москве по прагматическим причинам. Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, сообщили в МИД РФ, добавив, что в понедельник в министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля. Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии Маргуса Лайдре.
https://ria.ru/20230124/sudokhodstvo-1847044337.html
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в мире, урмас рейнсалу, россия, эстония, москва
В мире, Урмас Рейнсалу, Россия, Эстония, Москва
11:05 25.01.2023
 
Эстония не намерена закрывать свое посольство в России, сообщил МИД страны

Глава МИД Эстонии Рейнсалу: Таллин не намерен закрывать посольство в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПрохожий у здания посольства Эстонии в Москве
Прохожий у здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Прохожий у здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 янв - РИА Новости. Эстония не намерена закрывать свое посольство в России, несмотря на снижение уровня дипломатических отношений между странами, сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу.
По его словам, хотя и Эстония, и Россия предприняли шаги по сокращению числа дипломатов в своих странах, в настоящее время нет намерения высылать или отзывать всех дипломатов из обеих стран.
Таллин - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 12:50
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"Наше посольство в Москве останется. У нас также нет намерения ликвидировать российское посольство на территории Эстонской Республики, и Россия не заявляла о таком намерении", - сказал Рейнсалу порталу государственного телерадиовещания ERR.
Министр считает, что сейчас нет смысла говорить о прекращении дипломатических отношений между двумя странами, поскольку Эстонии необходимо представительство в Москве по прагматическим причинам.
"Учитывая граждан Эстонии (проживающих в РФ - ред.), учитывая консульские интересы, является рациональным иметь дипломатическое представительство в России", - добавил он. По данным МИД, в РФ проживают около 20 тысяч граждан Эстонии.
Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, сообщили в МИД РФ, добавив, что в понедельник в министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля.
Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии Маргуса Лайдре.
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