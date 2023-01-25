Эстония не намерена закрывать свое посольство в России, сообщил МИД страны
Глава МИД Эстонии Рейнсалу: Таллин не намерен закрывать посольство в России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПрохожий у здания посольства Эстонии в Москве
Прохожий у здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 25 янв - РИА Новости. Эстония не намерена закрывать свое посольство в России, несмотря на снижение уровня дипломатических отношений между странами, сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу.
По его словам, хотя и Эстония, и Россия предприняли шаги по сокращению числа дипломатов в своих странах, в настоящее время нет намерения высылать или отзывать всех дипломатов из обеих стран.
"Наше посольство в Москве останется. У нас также нет намерения ликвидировать российское посольство на территории Эстонской Республики, и Россия не заявляла о таком намерении", - сказал Рейнсалу порталу государственного телерадиовещания ERR.
Министр считает, что сейчас нет смысла говорить о прекращении дипломатических отношений между двумя странами, поскольку Эстонии необходимо представительство в Москве по прагматическим причинам.
"Учитывая граждан Эстонии (проживающих в РФ - ред.), учитывая консульские интересы, является рациональным иметь дипломатическое представительство в России", - добавил он. По данным МИД, в РФ проживают около 20 тысяч граждан Эстонии.
Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, сообщили в МИД РФ, добавив, что в понедельник в министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля.
Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии Маргуса Лайдре.