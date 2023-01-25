https://ria.ru/20230125/espch-1847392668.html

ЕСПЧ признал жалобы Украины против России из-за вывоза детей неприемлемыми

ЕСПЧ признал жалобы Украины против России из-за вывоза детей неприемлемыми - РИА Новости, 25.01.2023

ЕСПЧ признал жалобы Украины против России из-за вывоза детей неприемлемыми

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признал индивидуальные жалобы Украины против России, касающиеся вывоза детей с востока Украины в 2014... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:12

2023-01-25T17:12

2023-01-25T18:14

украина

европейский суд по правам человека (еспч)

россия

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

донбасс

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СТРАСБУРГ, 25 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признал индивидуальные жалобы Украины против России, касающиеся вывоза детей с востока Украины в 2014 году, неприемлемыми.Она отметила, что правительство Украины могло оспорить в суде довод СК России об отсутствии насильственной передачи детей."Суд признал: правительство Украины не продемонстрировало, что средства правовой защиты не имели шансов на успех. Индивидуальные решения были объявлены неприемлемыми", — подчеркнули в суде.Как отмечал представитель России в ЕСПЧ Михаил Виноградов, детей вывезли исключительно с целью спасения их жизни и здоровья. Это подтверждается гарантийным письмом генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Виталия Москаленко, в котором дипучреждение взяло на себя ответственность за безопасность и здоровье несовершеннолетних.Кроме того, представители Киева лишь в одном случае из трех обратились в следственные органы с заявлением о перемещении детей, при этом в дальнейшем не обжаловав решение ведомства. Таким образом, украинские власти не исчерпали внутренние средства правовой защиты, объяснил Виноградов.ЕСПЧ год назад — 26 января 2022-го — начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины в адрес России по делу MH17 в Донбассе в 2014 году. Первое заседание касалось вопроса приемлемости объединенных жалоб по делу о крушении малайзийского Boeing.Ранее Киев подал несколько исков в ЕСПЧ против Москвы, они касаются Крыма и Донбасса. В июле 2020-го Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы объединили.Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе Москва вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.

https://ria.ru/20230125/espch-1847385661.html

https://ria.ru/20221207/liza-1837009215.html

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украина, европейский суд по правам человека (еспч), россия, в мире, следственный комитет россии (ск рф), донбасс