11:57 26.01.2022 (обновлено: 12:01 26.01.2022)
Представитель в ЕСПЧ осудил жалобу Украины на вывоз детей из Донбасса
Представитель России в ЕСПЧ Виноградов: детей вывозили из Донбасса в Россию добровольно
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолет МЧС России доставил тяжелобольных детей из Донбасса на лечение в Москву. Архивное фото
Самолет МЧС России доставил тяжелобольных детей из Донбасса на лечение в Москву. Архивное фото. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Детей вывозили с Донбасса в РФ добровольно и в сопровождении взрослых, жалоба Украины в ЕСПЧ по этой теме неприемлема, заявил уполномоченный представитель РФ в ЕСПЧ Михаил Виноградов.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге начал в среду рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
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"Переходя к жалобе Украины № 43800/14, касающейся обстоятельств предполагаемого похищения и перемещения детей с Украины в Россию 12 июня, 26 июля и 8 августа 2014 года, власти Российской Федерации обращают внимание на то, что в данной части она должна быть неприемлемой как явно необоснованная, а также в связи с неисчерпанием внутренних средств правовой защиты", - заявил он, выступая в суде в среду.
По словам Виноградова, факты и обстоятельства данного дела не свидетельствуют о нарушении Конвенции в связи с добровольным перемещением детей в сопровождении взрослых, что было сделано исключительно с целью спасения жизни и здоровья детей. Это подтверждается гарантийным письмом генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Виталия Москаленко, в котором консульское учреждение приняло на себя ответственность за безопасность и здоровье детей.
"В любом случае, указанная жалоба является неприемлемой в связи с неисчерпанием властями Украины внутренних средств правовой защиты: в первом случае 12 июля 2014 года генеральный консул Украины в городе Ростове-на-Дону В.А. Москаленко обращался в следственных орган Российской Федерации с заявлением о совершении преступления. Однако решение данного следственного органа в судебном порядке далее представителями властей Украины не обжаловалось. Во втором и третьем случаях перемещение детей таких обращений в следственные органы не было в принципе. Следовательно, жалоба Украины должна быть отклонена как неприемлемая", - подчеркнул он.
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В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены. Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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