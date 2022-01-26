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Представитель в ЕСПЧ осудил жалобу Украины на вывоз детей из Донбасса
Представитель в ЕСПЧ осудил жалобу Украины на вывоз детей из Донбасса - РИА Новости, 26.01.2022
Представитель в ЕСПЧ осудил жалобу Украины на вывоз детей из Донбасса
Детей вывозили с Донбасса в РФ добровольно и в сопровождении взрослых, жалоба Украины в ЕСПЧ по этой теме неприемлема, заявил уполномоченный представитель РФ в... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:57
2022-01-26T12:01
в мире
украина
европейский суд по правам человека (еспч)
михаил виноградов
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Детей вывозили с Донбасса в РФ добровольно и в сопровождении взрослых, жалоба Украины в ЕСПЧ по этой теме неприемлема, заявил уполномоченный представитель РФ в ЕСПЧ Михаил Виноградов.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге начал в среду рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году."Переходя к жалобе Украины № 43800/14, касающейся обстоятельств предполагаемого похищения и перемещения детей с Украины в Россию 12 июня, 26 июля и 8 августа 2014 года, власти Российской Федерации обращают внимание на то, что в данной части она должна быть неприемлемой как явно необоснованная, а также в связи с неисчерпанием внутренних средств правовой защиты", - заявил он, выступая в суде в среду.По словам Виноградова, факты и обстоятельства данного дела не свидетельствуют о нарушении Конвенции в связи с добровольным перемещением детей в сопровождении взрослых, что было сделано исключительно с целью спасения жизни и здоровья детей. Это подтверждается гарантийным письмом генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Виталия Москаленко, в котором консульское учреждение приняло на себя ответственность за безопасность и здоровье детей."В любом случае, указанная жалоба является неприемлемой в связи с неисчерпанием властями Украины внутренних средств правовой защиты: в первом случае 12 июля 2014 года генеральный консул Украины в городе Ростове-на-Дону В.А. Москаленко обращался в следственных орган Российской Федерации с заявлением о совершении преступления. Однако решение данного следственного органа в судебном порядке далее представителями властей Украины не обжаловалось. Во втором и третьем случаях перемещение детей таких обращений в следственные органы не было в принципе. Следовательно, жалоба Украины должна быть отклонена как неприемлемая", - подчеркнул он.Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены. Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211223/obrazenie-1765024182.html
https://ria.ru/20211205/donbass-1762249700.html
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в мире, украина, европейский суд по правам человека (еспч), михаил виноградов, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
11:57 26.01.2022 (обновлено: 12:01 26.01.2022)
 
Представитель в ЕСПЧ осудил жалобу Украины на вывоз детей из Донбасса

Представитель России в ЕСПЧ Виноградов: детей вывозили из Донбасса в Россию добровольно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолет МЧС России доставил тяжелобольных детей из Донбасса на лечение в Москву. Архивное фото
Самолет МЧС России доставил тяжелобольных детей из Донбасса на лечение в Москву. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Самолет МЧС России доставил тяжелобольных детей из Донбасса на лечение в Москву. Архивное фото. Архивное фото
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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Детей вывозили с Донбасса в РФ добровольно и в сопровождении взрослых, жалоба Украины в ЕСПЧ по этой теме неприемлема, заявил уполномоченный представитель РФ в ЕСПЧ Михаил Виноградов.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге начал в среду рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 00:52
Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
"Переходя к жалобе Украины № 43800/14, касающейся обстоятельств предполагаемого похищения и перемещения детей с Украины в Россию 12 июня, 26 июля и 8 августа 2014 года, власти Российской Федерации обращают внимание на то, что в данной части она должна быть неприемлемой как явно необоснованная, а также в связи с неисчерпанием внутренних средств правовой защиты", - заявил он, выступая в суде в среду.
По словам Виноградова, факты и обстоятельства данного дела не свидетельствуют о нарушении Конвенции в связи с добровольным перемещением детей в сопровождении взрослых, что было сделано исключительно с целью спасения жизни и здоровья детей. Это подтверждается гарантийным письмом генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Виталия Москаленко, в котором консульское учреждение приняло на себя ответственность за безопасность и здоровье детей.
"В любом случае, указанная жалоба является неприемлемой в связи с неисчерпанием властями Украины внутренних средств правовой защиты: в первом случае 12 июля 2014 года генеральный консул Украины в городе Ростове-на-Дону В.А. Москаленко обращался в следственных орган Российской Федерации с заявлением о совершении преступления. Однако решение данного следственного органа в судебном порядке далее представителями властей Украины не обжаловалось. Во втором и третьем случаях перемещение детей таких обращений в следственные органы не было в принципе. Следовательно, жалоба Украины должна быть отклонена как неприемлемая", - подчеркнул он.
Вид на одну из улиц в Луганске - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря 2021, 14:23
В МИД ЛНР заявили о войне Киева с детьми Донбасса
Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.
В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены. Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября 2021, 23:57
Омбудсмен Украины потребовала удалить с "Миротворца" информацию о детях
 
В миреУкраинаЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Михаил ВиноградовДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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