https://ria.ru/20230125/espch-1847385661.html

ЕСПЧ вынес решение по жалобам Нидерландов и Украины против России

ЕСПЧ вынес решение по жалобам Нидерландов и Украины против России - РИА Новости, 25.01.2023

ЕСПЧ вынес решение по жалобам Нидерландов и Украины против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в среду признал частично приемлемым совместный иск Нидерландов и Украины против России, который в том... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:53

2023-01-25T16:53

2023-01-25T17:24

нидерланды

украина

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

в мире

mh17. расследование

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СТРАСБУРГ, 25 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в среду признал частично приемлемым совместный иск Нидерландов и Украины против России, который в том числе касается дела о крушении рейса MH17 в 2014 году.Иск Нидерландов и Украины касается конфликта на востоке Украины с 2014 года, а также крушения рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.Как заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ, принятых после выхода России из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы.ЕСПЧ год назад - 26 января 2022 года - начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины в адрес России по делу MH17 в Донбассе в 2014 году. Первое заседание касалось вопроса приемлемости объединенных жалоб по делу о крушении малайзийского Boeing.Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing.МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

https://ria.ru/20230125/espch-1847392668.html

https://ria.ru/20221118/mh17-1832523894.html

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украина

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нидерланды, украина, россия, европейский суд по правам человека (еспч), в мире, mh17. расследование