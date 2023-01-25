12:34 25.01.2023 (обновлено: 14:23 25.01.2023)
В украинской энергосистеме увеличился дефицит мощности
"Укрэнерго": в украинской энергосистеме увеличился дефицит мощности из-за похолодания
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На Украине увеличился дефицит мощности в энергосистеме, сообщила национальная компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.
"Потребление электроэнергии увеличивается из-за похолодания. Соответственно, до значительного увеличивается и дефицит мощности", — сказано в заявлении.
До всех областных энергоснабжающих компаний довели суточные лимиты потребления, добавили в "Укрэнерго".
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что состояние энергосистемы страны остается сложным, но контролируемым. По его словам, ситуацию усугубляет потеря части генерирующих мощностей.
На минувших выходных для Киевской, Одесской и Днепропетровской областей ввели новые лимиты энергопотребления. Это позволит круглосуточно применять стабилизационные графики отключений в других регионах, уточнили в энергокомпании ДТЭК.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.
Жители сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии и отопления. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в конце минувшего года, сейчас нет возможности полностью восстановить энергосистему страны.