https://ria.ru/20230125/energosistema-1847294893.html

В украинской энергосистеме увеличился дефицит мощности

В украинской энергосистеме увеличился дефицит мощности - РИА Новости, 25.01.2023

В украинской энергосистеме увеличился дефицит мощности

На Украине увеличился дефицит мощности в энергосистеме, сообщила национальная компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:34

2023-01-25T12:34

2023-01-25T14:23

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укрэнерго

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На Украине увеличился дефицит мощности в энергосистеме, сообщила национальная компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале. До всех областных энергоснабжающих компаний довели суточные лимиты потребления, добавили в "Укрэнерго". Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что состояние энергосистемы страны остается сложным, но контролируемым. По его словам, ситуацию усугубляет потеря части генерирующих мощностей. На минувших выходных для Киевской, Одесской и Днепропетровской областей ввели новые лимиты энергопотребления. Это позволит круглосуточно применять стабилизационные графики отключений в других регионах, уточнили в энергокомпании ДТЭК.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. Жители сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии и отопления. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в конце минувшего года, сейчас нет возможности полностью восстановить энергосистему страны.

https://ria.ru/20230118/elektrosnabzhenie-1845825533.html

https://ria.ru/20230123/ukraina-1846747931.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, укрэнерго