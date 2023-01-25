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В украинской энергосистеме увеличился дефицит мощности - РИА Новости, 25.01.2023
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В украинской энергосистеме увеличился дефицит мощности
В украинской энергосистеме увеличился дефицит мощности - РИА Новости, 25.01.2023
В украинской энергосистеме увеличился дефицит мощности
На Украине увеличился дефицит мощности в энергосистеме, сообщила национальная компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:34
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в мире
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На Украине увеличился дефицит мощности в энергосистеме, сообщила национальная компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале. До всех областных энергоснабжающих компаний довели суточные лимиты потребления, добавили в "Укрэнерго". Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что состояние энергосистемы страны остается сложным, но контролируемым. По его словам, ситуацию усугубляет потеря части генерирующих мощностей. На минувших выходных для Киевской, Одесской и Днепропетровской областей ввели новые лимиты энергопотребления. Это позволит круглосуточно применять стабилизационные графики отключений в других регионах, уточнили в энергокомпании ДТЭК.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. Жители сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии и отопления. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в конце минувшего года, сейчас нет возможности полностью восстановить энергосистему страны.
https://ria.ru/20230118/elektrosnabzhenie-1845825533.html
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в мире, украина, укрэнерго
В мире, Украина, Укрэнерго
12:34 25.01.2023 (обновлено: 14:23 25.01.2023)
 
В украинской энергосистеме увеличился дефицит мощности

"Укрэнерго": в украинской энергосистеме увеличился дефицит мощности из-за похолодания

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На Украине увеличился дефицит мощности в энергосистеме, сообщила национальная компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.

"Потребление электроэнергии увеличивается из-за похолодания. Соответственно, до значительного увеличивается и дефицит мощности", — сказано в заявлении.

До всех областных энергоснабжающих компаний довели суточные лимиты потребления, добавили в "Укрэнерго".
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что состояние энергосистемы страны остается сложным, но контролируемым. По его словам, ситуацию усугубляет потеря части генерирующих мощностей.
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Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.
Жители сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии и отопления. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в конце минувшего года, сейчас нет возможности полностью восстановить энергосистему страны.
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